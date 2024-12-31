Кабмін змінив правила перетину кордону чоловіками 18-25 років під час воєнного стану

Кабінет Міністрів вніс зміни до правил перетину державного кордону чоловіками віком від 18 до 25 років під час воєнного стану.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 31 грудня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, йдеться про тих чоловіків 18-25 років, які проходили військову службу за контрактом у ЗСУ або розвідувальному органі Міноборони, та які до укладення такого контракту не проходили військову службу (крім базової військової служби).

Зміни передбачають, що в разі запровадження в Україні воєнного стану їх пропуск через державний кордон здійснюється за умови виконання правил перетинання держкордону та наявності:

довідки, виданої командиром військової частини (керівником районного, міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки), керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міноборони, із зазначенням відомостей щодо укладання такого контракту;

військово-облікового документа.

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Як повідомлялося, через системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону від системи "Шлях" відключили 13 перевізників.