Зеленський призначив нового начальника військової адміністрації Києва. Що про нього відомо? (оновлено)

Кабінет Міністрів звільнив Тимура Ткаченка з посади заступника Міністра розвитку громад та територій України. Президент Володимир Зеленський призначив його начальником Київської міської військової адміністрації (МВА).

Рішення про звільнення Ткаченка уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 31 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Увечері того ж дня на сайті голови держави оприлюднили указ №898/2024 від 31 грудня про призначення Тимура Ткаченка начальником Київської МВА. Водночас президент Володимир Зеленський іншим своїм указом звільнив із цієї посади Сергія Попка.

Що відомо про Тимура Ткаченка?

Тимур Ткаченко обіймав посаду заступника міністра розвитку громад та територій лише три місяці – з 27 вересня. Його призначили не неї після того, як 5 вересня Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад та територій.

Раніше Тимур Ткаченко разом з Олексієм Кулебою працював у КМДА. Зокрема, Ткаченко очолив Департамент міського благоустрою після того, як Олексій Кулеба пішов з цієї посади на підвищення і став першим заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

У 2023-2024 роках Ткаченко працював на посаді заступника міністра розвитку стратегічних галузей промисловості України.

Ситуація з опаленням у Кривому Розі

У листопаді Тимур Ткаченко очолив Оперативний штаб ліквідації наслідків аварій та підключення будинків до тепла у Кривому Розі. Через аварії на тепломережі у цьому місті опалювальний сезон не змогли вчасно розпочати для понад 1000 будинків, де мешкає близько 110 тисяч осіб.

Криворізька ТЕЦ і представники влади обіцяли закінчити підключення усіх споживачів до тепла до 8 грудня, проте дотриматися цього терміну не вдалося, його відклали до 22 грудня.

А 23 грудня віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба оголосив, що у Кривому Розі завершили технічні роботи з підключення до теплопостачання понад 1000 будинків, які не отримували тепло від початку опалювального сезону. Проте через нові прориви тепломереж у деяких будинках опалення знову зникає. Тоді ж Кулеба повідомив, що Оперативний штаб замість Тимура Ткаченка очолив інший заступник міністра Костянтин Ковальчук.

Місцева влада проблему офіційно не коментує. За даними опитування місцевого каналу "Перший Криворізький", значна частина мешканців міста продовжує скаржитися на відсутність опалення у квартирах.