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Зеленський призначив нового начальника військової адміністрації Києва. Що про нього відомо? (оновлено)

Тимур Ткаченко

Кабінет Міністрів звільнив Тимура Ткаченка з посади заступника Міністра розвитку громад та територій України. Президент Володимир Зеленський призначив його начальником Київської міської військової адміністрації (МВА).

Рішення про звільнення Ткаченка уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 31 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Увечері того ж дня на сайті голови держави оприлюднили указ №898/2024 від 31 грудня про призначення Тимура Ткаченка начальником Київської МВА. Водночас президент Володимир Зеленський іншим своїм указом звільнив із цієї посади Сергія Попка.

Що відомо про Тимура Ткаченка?

Тимур Ткаченко обіймав посаду заступника міністра розвитку громад та територій лише три місяці – з 27 вересня. Його призначили не неї після того, як 5 вересня Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад та територій.

Раніше Тимур Ткаченко разом з Олексієм Кулебою працював у КМДА. Зокрема, Ткаченко очолив Департамент міського благоустрою після того, як Олексій Кулеба пішов з цієї посади на підвищення і став першим заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

У 2023-2024 роках Ткаченко працював на посаді заступника міністра розвитку стратегічних галузей промисловості України. 

Ситуація з опаленням у Кривому Розі

У листопаді Тимур Ткаченко очолив Оперативний штаб ліквідації наслідків аварій та підключення будинків до тепла у Кривому Розі. Через аварії на тепломережі у цьому місті опалювальний сезон не змогли вчасно розпочати для понад 1000 будинків, де мешкає близько 110 тисяч осіб.

Криворізька ТЕЦ і представники влади обіцяли закінчити підключення усіх споживачів до тепла до 8 грудня, проте дотриматися цього терміну не вдалося, його відклали до 22 грудня.

А 23 грудня віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба оголосив, що у Кривому Розі завершили технічні роботи з підключення до теплопостачання понад 1000 будинків, які не отримували тепло від початку опалювального сезону. Проте через нові прориви тепломереж у деяких будинках опалення знову зникає. Тоді ж Кулеба повідомив, що Оперативний штаб замість Тимура Ткаченка очолив інший заступник міністра Костянтин Ковальчук.

Місцева влада проблему офіційно не коментує. За даними опитування місцевого каналу "Перший Криворізький", значна частина мешканців міста продовжує скаржитися на відсутність опалення у квартирах.

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Топ коментарі
+6
Якщо воно з "команди зелених професіоналів і найкращих менеджерів", то піде на підвищення. Так у них заведено - просрав все і вся, то швиденько в КМ, або ОП.
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31.12.2024 15:08
+4
Він відповідав за "правильний" розпил виділених коштів, а не за тепло для криворожців, які майже всі голосували за "хуже не будет і все по-приколу".
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31.12.2024 15:24
+1
так не зрозуміло, відповід за відновлення? чи лише відповідав. який кінцевий результат?
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31.12.2024 15:12
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Якщо воно з "команди зелених професіоналів і найкращих менеджерів", то піде на підвищення. Так у них заведено - просрав все і вся, то швиденько в КМ, або ОП.
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31.12.2024 15:08 Відповісти
так не зрозуміло, відповід за відновлення? чи лише відповідав. який кінцевий результат?
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31.12.2024 15:12 Відповісти
Він відповідав за "правильний" розпил виділених коштів, а не за тепло для криворожців, які майже всі голосували за "хуже не будет і все по-приколу".
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31.12.2024 15:24 Відповісти
Там зараз тепловий фронт
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31.12.2024 15:45 Відповісти
почьотному ректору нє по чіну займатися опаленням
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31.12.2024 16:23 Відповісти
все по сценарію крємля-ссучєне бидло при владі.
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31.12.2024 18:06 Відповісти
Що, минулий бусіфікацію провалив?
Мало людей відловили, план не виконали.
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31.12.2024 18:06 Відповісти
Ще одне ЗЕлене обдароване та талоновите ....... .
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31.12.2024 18:07 Відповісти
Опалення в Кривому Рогу проібав - тепер в Киів на підвищення - норм
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31.12.2024 18:07 Відповісти
у хід пішли самі крайні на рідній криворізькій кадровій лаві, які ще не встигли прибарахлитись згідно державного рівня.
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31.12.2024 19:57 Відповісти

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