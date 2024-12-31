Спроможності українського ОПК зросли вшестеро, – Шмигаль
Завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського оборонно-промислового комплексу зросли у шість разів.
Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, у 2024 році на оборону було спрямовано понад половину видатків державного бюджету.
"Завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського ОПК зросли в 6 разів. В оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній. Більше тисячі зразків зброї і техніки допущено до експлуатації. З них половина – українського виробництва", – зазначив прем’єр.
Шмигаль також додав, що у сегменті дронів вітчизняна продукція становить понад 96%. Через проєкт "Армія дронів" було закуплено більше ніж 1,2 млн безпілотників.
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"Самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу. Значно просунулася ракетна програма. Була створена українська далекобійна зброя", – поінформував глава уряду.
Крім того, запрацювала так звана "данська модель" завантаження ОПК – партнери допомагають, закуповуючи зброю для України в українських підприємств. Уже вдалося залучити майже $1 млрд.
Як повідомлялося, банки почали видавати пільгові кредити виробникам української зброї. Перший кредит отримав виробник засобів РЕБ та РЕР – він позичив 100 млн грн для збільшення оборотного капіталу на 1 рік під 5% річних.
Будь ласка, зачекайте...
Заокругли вже до 10.
Якість мін для ЗСУ, показує результати від вашого росту.
Влада почала вшестеро більше брехати, тому з її брехливих слів і спроможності ОПК виросли вшестеро.
Почнуть вдесятеро більше брехати, то і ОПК виросте вдесятеро.
А взагалі, реально можно переконатися в правдивості заяв влади по росту ОПК, коли подивитися по ситуації на фронті.
За 2023 рік Україна втратила 300 кв. км своєї території.
А за 2024 Україна втратила біля 3000 кв.км
Тобто темпи втрати території України зросли у майже 10 раз.
І виходить, чим влада більше кричить про ріст ОПК, тим більше ріст темпу втрати територій.
А так не має бути.
Значить, влада просто бреше про ріст ОПК в рази.
https://x.com/RudijLis
Pandamonium
https://x.com/RudijLis
@RudijLis
https://x.com/RudijLis/status/1874067523236442244
Диверсії кротів з Банкової продовжуються Бутусов: Времівський напрямок, Велика Новосілка. ЗСУ надіслали кадри, що засвідчують черговий випадок масового постачання неякісних мін. Міни, що не вибухають, не долітають до ворога. Тепер міни, що не входять до ствола. Що далі?
https://x.com/i/status/1874067523236442244
Брехливий Шмигаль не договорює, що мова йде про колісні самохідні артсистеми.
Так, Україна наростила випуск колісних гаубиць Богдана десь до 40 шт. на рік.
Аналогічні колісні гаубиці Цезар виробляє Франція, до 35 на рік.
Аналогічно Швеція випускає десь трохи меньше своїх колісних гаубиць Арчер.
Трохи чехи та словаки виробляють свої колісні гаубиці.
Але їм більше не треба, у них немає війни.
США взагалі не випускають колісні гаубиці.
Тому, ми перші тільки по колісних гаубицях на 5 штук більше Франції випускаємо.
Але ці 40 шт. наших Богдан на рік це крапля в морі.
Але , якщо брати всі самохідні артсистеми, враховуючи гаубиці на гусеничному ході, то ми випускаємо найменьше.
Бо Україна взагалі не виробляє власні гаубиці на гусеничному ходу.
Тому, Шмигаль просто бреше в очі.
У шестеро!
А чому тоді завантажено на 30%?
Ну, и что?
Тоже самое с ростом возможностей у тебя. Ни слова не сказал о цифрах в сравнении.
Потужний потужно оновлює кадри!
сказавзбрехав що зросли лише спроможності а не реальний випуск продукції. А "спроможності зросли" так же як виросли мільярд дерев, космічні гегавати електроенергії, історичні євро-атлантичні досягнення, потужно-переможне планування ... та ін. пи.дьож.
Не вистачає всього- а він про "половину бюджету" розказує ..а шо тоді купили 12 Ролс Ройсів по 500тис ЄВРО .?!
Коли це DJI стала українською?
Бо не зрозуміло як її перевага у тактичних розвідувально-бойових (весільних, на думку лупатого екс-випєрда) корелюється з "...у сегменті дронів вітчизняна продукція становить понад 96%".
У брехла й перший міністр брехло.