Спроможності українського ОПК зросли вшестеро, – Шмигаль

Завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського оборонно-промислового комплексу зросли у шість разів.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у 2024 році на оборону було спрямовано понад половину видатків державного бюджету.

"Завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського ОПК зросли в 6 разів. В оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній. Більше тисячі зразків зброї і техніки допущено до експлуатації. З них половина – українського виробництва", – зазначив прем’єр.

Шмигаль також додав, що у сегменті дронів вітчизняна продукція становить понад 96%. Через проєкт "Армія дронів" було закуплено більше ніж 1,2 млн безпілотників.

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"Самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу. Значно просунулася ракетна програма. Була створена українська далекобійна зброя", – поінформував глава уряду.

Крім того, запрацювала так звана "данська модель" завантаження ОПК – партнери допомагають, закуповуючи зброю для України в українських підприємств. Уже вдалося залучити майже $1 млрд.

Як повідомлялося, банки почали видавати пільгові кредити виробникам української зброї. Перший кредит отримав виробник засобів РЕБ та РЕР – він позичив 100 млн грн для збільшення оборотного капіталу на 1 рік під 5% річних.