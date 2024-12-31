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безпілотник (500) зброя (820) ОПК (63) дрони (319) Денис Шмигаль (1404)

Спроможності українського ОПК зросли вшестеро, – Шмигаль

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Завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського оборонно-промислового комплексу зросли у шість разів.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у 2024 році на оборону було спрямовано понад половину видатків державного бюджету.

"Завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського ОПК зросли в 6 разів. В оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній. Більше тисячі зразків зброї і техніки допущено до експлуатації. З них половина – українського виробництва", – зазначив прем’єр.

Шмигаль також додав, що у сегменті дронів вітчизняна продукція становить понад 96%. Через проєкт "Армія дронів" було закуплено більше ніж 1,2 млн безпілотників.

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"Самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу. Значно просунулася ракетна програма. Була створена українська далекобійна зброя", – поінформував глава уряду.

Крім того, запрацювала так звана "данська модель" завантаження ОПК – партнери допомагають, закуповуючи зброю для України в українських підприємств. Уже вдалося залучити майже $1 млрд.

Як повідомлялося, банки почали видавати пільгові кредити виробникам української зброї. Перший кредит отримав виробник засобів РЕБ та РЕР – він позичив 100 млн грн для збільшення оборотного капіталу на 1 рік під 5% річних.

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Топ коментарі
+10
А чому тільки в шестеро?
Заокругли вже до 10.

Якість мін для ЗСУ, показує результати від вашого росту.
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31.12.2024 14:50
+9
На 2022 зусиллями Зельонскіх було близько нуля. Нуль помножити на шість?
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31.12.2024 14:49
+5
Вони там шось курять таке потужне чи що?... дронів на 96%, спроможності в шестеро..зупиниться))))
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31.12.2024 14:52
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На 2022 зусиллями Зельонскіх було близько нуля. Нуль помножити на шість?
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31.12.2024 14:49 Відповісти
А чому тільки в шестеро?
Заокругли вже до 10.

Якість мін для ЗСУ, показує результати від вашого росту.
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31.12.2024 14:50 Відповісти
Вони там шось курять таке потужне чи що?... дронів на 96%, спроможності в шестеро..зупиниться))))
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31.12.2024 14:52 Відповісти
Все закономірно і правильно.
Влада почала вшестеро більше брехати, тому з її брехливих слів і спроможності ОПК виросли вшестеро.
Почнуть вдесятеро більше брехати, то і ОПК виросте вдесятеро.
А взагалі, реально можно переконатися в правдивості заяв влади по росту ОПК, коли подивитися по ситуації на фронті.
За 2023 рік Україна втратила 300 кв. км своєї території.
А за 2024 Україна втратила біля 3000 кв.км
Тобто темпи втрати території України зросли у майже 10 раз.
І виходить, чим влада більше кричить про ріст ОПК, тим більше ріст темпу втрати територій.
А так не має бути.
Значить, влада просто бреше про ріст ОПК в рази.
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31.12.2024 15:25 Відповісти
Вони просто живуть вже 2026 році.
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31.12.2024 18:48 Відповісти
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis


https://x.com/RudijLis/status/1874067523236442244

Диверсії кротів з Банкової продовжуються Бутусов: Времівський напрямок, Велика Новосілка. ЗСУ надіслали кадри, що засвідчують черговий випадок масового постачання неякісних мін. Міни, що не вибухають, не долітають до ворога. Тепер міни, що не входять до ствола. Що далі?
https://x.com/i/status/1874067523236442244
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31.12.2024 14:58 Відповісти
А окрім піару ці зелено-сині покидьки вміють щось продукувати?
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31.12.2024 15:00 Відповісти
От любителі порівнювати непорівнюване.
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31.12.2024 15:02 Відповісти
Самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу,- Шмигаль.

Брехливий Шмигаль не договорює, що мова йде про колісні самохідні артсистеми.
Так, Україна наростила випуск колісних гаубиць Богдана десь до 40 шт. на рік.
Аналогічні колісні гаубиці Цезар виробляє Франція, до 35 на рік.
Аналогічно Швеція випускає десь трохи меньше своїх колісних гаубиць Арчер.
Трохи чехи та словаки виробляють свої колісні гаубиці.
Але їм більше не треба, у них немає війни.
США взагалі не випускають колісні гаубиці.
Тому, ми перші тільки по колісних гаубицях на 5 штук більше Франції випускаємо.
Але ці 40 шт. наших Богдан на рік це крапля в морі.
Але , якщо брати всі самохідні артсистеми, враховуючи гаубиці на гусеничному ході, то ми випускаємо найменьше.
Бо Україна взагалі не виробляє власні гаубиці на гусеничному ходу.
Тому, Шмигаль просто бреше в очі.
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31.12.2024 15:04 Відповісти
А ти шо!?
У шестеро!
А чому тоді завантажено на 30%?
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31.12.2024 15:07 Відповісти
Тому красти будуть ще більше !
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31.12.2024 15:17 Відповісти
Скорость черепахи в 3 раза больше скорости гусеницы.
Ну, и что?
Тоже самое с ростом возможностей у тебя. Ни слова не сказал о цифрах в сравнении.
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31.12.2024 15:25 Відповісти
Очі у Шмигаля такі сумні. Або брехати незручно, або відставку відчуває.
Потужний потужно оновлює кадри!
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31.12.2024 15:25 Відповісти
Як ця шкідлива брехлива злодюжна камарілья навчилася словоблуддям дурачити лохів! Він сказав збрехав що зросли лише спроможності а не реальний випуск продукції. А "спроможності зросли" так же як виросли мільярд дерев, космічні гегавати електроенергії, історичні євро-атлантичні досягнення, потужно-переможне планування ... та ін. пи.дьож.
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31.12.2024 15:32 Відповісти
замість однієї ракети шість і то на бумазі
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31.12.2024 15:35 Відповісти
спроможності пограбування українського народу "зелених аферистів " ,зросли в шестеро
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31.12.2024 15:50 Відповісти
Як цей пустий звіздьож глави уряду вже дістав...люди що не бачать шо коїться в країні та на Фронті .?!
Не вистачає всього- а він про "половину бюджету" розказує ..а шо тоді купили 12 Ролс Ройсів по 500тис ЄВРО .?!
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31.12.2024 15:52 Відповісти
Це була б гарна новина в кінці 2021 року, і то якби то була правда.
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31.12.2024 16:01 Відповісти
Браковані міни до мінометів памʼятаємо.
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31.12.2024 16:02 Відповісти
Як дихне , так і брехне .
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31.12.2024 16:11 Відповісти
Пишається успіхами приватних компаній-виробників, бо Укроборонпром показав тільки здатність красти у 6 раз більше на поставках неякісного озброєння та ***********.
Коли це DJI стала українською?
Бо не зрозуміло як її перевага у тактичних розвідувально-бойових (весільних, на думку лупатого екс-випєрда) корелюється з "...у сегменті дронів вітчизняна продукція становить понад 96%".
У брехла й перший міністр брехло.
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31.12.2024 16:18 Відповісти
Зростання ВПК порахували виробництвом ста тисячі бракованих мін і закупки яєць17 гривень? То вже рахуйте і по змародерених мільярдах на укриття підприємств, виробляючих електроенергію та інженерні споруди в Донецькій та Луганський областях для ЗСУ, всеодно вони під ворогом і ніхто не зробить аудит.
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31.12.2024 16:55 Відповісти
По щоденному просуванню рашистів найкраще помітно в скільки разів ці спроможності виросли. Мабуть ви міряєте ріст з протилежного кінця.
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31.12.2024 17:03 Відповісти
ніщо з бородою рахувало від нуля? або краще інакше: ніщо про ніщо...
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31.12.2024 17:06 Відповісти
Маніпуляції з цифрами. Цього недостатньо, бо на фронті не відчувається. Далі снарядний голод. Російських безпілотників більше. Робота Кабміну по забезпеченню ЗСУ незадовільна
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31.12.2024 19:45 Відповісти

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