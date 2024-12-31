Обсяг непрацюючих кредитів у банках зменшився з початку року на 8 мільярдів

Із початку року і станом на 1 грудня обсяг непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках скоротився на 8 млрд грн. Зокрема, у листопаді частка NPL скоротилася на 1 в.п. - до 31%, що на 6 відсоткових пункти нижче показника на початку року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що листопад обсяг непрацюючих кредитів у банках скоротився майже на 1 млрд грн, натомість валовий обсяг наданих банками кредитів зріс на 37,5 млрд грн.

Загалом із початку року обсяг NPL скоротився на 8 млрд грн, а валовий обсяг наданих банками кредитів зріс на 187 млрд грн.

Частка непрацюючих кредитів фізичних осіб станом на 1 грудня становила 17%, бізнесу – 40%.

Як наголосили у Нацбанку, якість портфеля поліпшується. Так, у роздрібному портфелі упродовж останніх 12 місяців міграція гривневих кредитів у третю стадію за МСФЗ 9 знизилася до 4% (відносно обсягу кредитів на першій та другій стадіях) та вже досягла довоєнного рівня.

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В корпоративному портфелі за 12 місяців дефолту зазнало близько 4% боржників, що також співставно з показниками довоєнного рівня.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка NPL в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.