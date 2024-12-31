У Міненерго знайшли обіцяний Зеленським гігават розподіленої генерації. Але не кажуть, де

Сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених станом на 31 грудня 2024 року, склала 967 МВт.

Із них 835 МВт введено в експлуатацію у 2024 році, стверджують у пресслужбі Міністерства енергетики.

За його даними, до кінця опалювального сезону 2024-2025 планується підключити ще додатково близько 900 МВт, частина цих потужностей перебуває вже на завершальній стадії реалізації.

У Міненерго уточнили, що частина генеруючих об’єктів підключені до технологічних електричних мереж споживача та використовуються для покриття власних потреб підприємств та громад, не навівши жодних інших подробиць.

"З безпекових міркувань детальна інформація щодо розбудови розподілених енергопотужностей наразі не розголошується", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні заявив про план збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років. В "Ощадбанку" оцінили будівництво обіцяного Зеленським гігавата потужностей у $700 мільйонів.

Експерти оцінюють потужність встановленої розподіленої генерації у рази нижче

На початку вересня міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що в Україні вже встановлено сотні мегават потужностей з анонсованого президентом 1 ГВт генерації.

Тоді ж ексочільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заперечував, що із анонсованого президентом Зеленським плану збудувати 1 ГВт потужностей газової маневрової генерації до кінця року в Україні побудують лише близько 60 МВт.

За оцінками опитаних українською редакцією Forbes експертів, станом на кінець грудня з анонсованих президентом 1 ГВт потужності нових маневрових електростанцій підключено від 0,1 до 0,3 ГВт маневрової газової генерації, за різними оцінками профільних депутатів, аналітиків та співрозмовників в "Укренерго". Газову генерацію електроенергії встановлювали теплокомуненерго, державні компанії та приватний ⁠⁠бізнес.