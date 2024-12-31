Кабмін докапіталізував держкомпанію під керівництвом Мецгера ще на 20 мільярдів. Вона відповідає за програму "єЖитло"

Кабінет Міністрів докапіталізував на 20 мільярдів гривень держкомпанію "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло"), яка є оператором програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя", за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Зокрема, Міністерство економіки як єдиний акціонер ПрАТ "Укрфінжитло" викупило акції додаткової емісії компанії в обмін на ОВДП на вказану суму, повідомляє пресслужба міністерства.

"Докапіталізація "Укрфінжитла" дозволить продовжити реалізацію програми "єОселя" і в наступному році", – зазначила перша віцепрем’єка - очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що у цьому році понад 8500 родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" на загальну суму понад 14,6 млрд грн. Загалом же за весь час дії програми вже 14 840 родин отримали пільгові кредити на суму понад 24 млрд грн.

Як повідомлялося, Кабмін доручив випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 20 мільярдів гривень для докапіталізації держкомпанії "Укрфінжитло" своєю постановою №1486 від 24 грудня.

Зокрема, для цього Міністерство фінансів випустило ОВДП на відповідну суму, з яких:

10 млрд грн – із строком обігу 10 років та ставкою доходу на рівні 12,6% річних і купонним періодом один рік;

5 млрд грн – із строком обігу п’ять років та ставкою доходу на рівні 15,84% річних і купонним періодом шість місяців;

5 млрд грн – із строком обігу чотири роки та ставкою доходу на рівні 16,35% річних і купонним періодом шість місяців.

Як держава фінансує пільгову іпотеку за програмою "єЖитло"

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року Кабінет міністрів вже докапіталізовував "Укрфінжитло" на 30 мільярдів гривень шляхом випуску облігацій державної позики. Наприкінці 2021 року Кабінет міністрів влив у капітал ПрАТ "Укрфінжитло" облігації внутрішньої держпозики на 20 млрд грн.

З 11 листопада 2022 року головою правління ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") призначено Євгена Мецгера, який раніше зі скандалом звільнився з посади голови державного "Укрексімбанку" після нападу на журналістів. Напад стався після запитання щодо виданого банком кредиту на $60 млн під заставу ТРЦ SkyMall фірмам маловідомого бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованому Донбасі та сплачує податки окупаційній владі.

Прокуратура повідомила про підозру Мецгеру та двом посадовим особам "Укрексімбанку" за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. У вересні 2022 року суд визначив покарання Мецгеру у вигляді штрафу без позбавлення права займати певні посади.

До призначення головою "Укрексімбанку" Євген Мецгер був заступником колишнього голови НБУ Кирила Шевченка в "Укргазбанку". А його дружину Юлію Мецгер у 2019 році президент Володимир Зеленський призначив до наглядової ради "Приватбанку". Після цього виявилося, що вона є кумою подруги та ексколеги президента Олени Кравець.