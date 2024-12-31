У "Дії" відновили послугу закриття ФОП

На порталі "Дія" знову запрацювала послуга закриття фізособи-підприємця.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Подайте заяву за дві хвилини – і податкова зніме вас з обліку того ж дня, а ФОП припиниться, щойно запрацює Єдиний державний реєстр. Без черг у податковій та затяжних перевірок", – йдеться у повідомленні.

Щоб закрити ФОП, необхідно авторизуватися на порталі "Дія", обрати послугу "Закриття ФОП", подати заяву та підписати її КЕПом або Дія.Підписом.

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Як повідомлялося, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

На першочергове відновлення роботи реєстрів знадобиться близько двох тижнів, заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Вона не підтвердила, але і не спростувала витоку даних з реєстрів. Служба безпеки України також заявила, що поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

Через атаку на державні реєстри у "Дії" тимчасово недоступні 27 послуг, зокрема реєстрація ФОП та ТОВ, бронювання працівників від мобілізації, перереєстрація авто, реєстрація права власності на майно, оформлення допомоги дітям, "єОселя", "єВідновлення", подання заяв про шлюб та інші.

Водночас 30 грудня Мін'юст повідомив про відновлення роботи перших трьох ключових нотаріальних реєстрів.