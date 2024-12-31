Росія остаточно втрачає газовий ринок ЄС: "Газпром" зупиняє транзит через Україну (оновлено)
Російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про зменшення обсягів транзиту газу до Європи через Україну у вівторок, в останній день перед закінченням терміну дії транзитної угоди, яка дозволяла зберігати експорт газу попри війну.
"Газпром" заявив, що транспортуватиме цим маршрутом 37,2 млн кубометрів газу у вівторок, порівняно із 42,4 млн кубометрів у понеділок, повідомляє Reuters.
За даними на сайті "Оператора ГТС України", номінації на транзит російського газу на 1 січня відсутні, за винятком віртуальна точка виходу з української газотранспортної системи для на прикордонних споживачів Республіки Молдова, куди планується транспортувати 0,5 млн кубометрів газу.
Ціни на газ у Європі не зросли перед зупинкою транзиту
Опитані агентством аналітики передбачають мінімальний вплив зупинки транзиту російського газу на ринок, оскільки його обсяг у останній був відносно невеликим. Європейські ціни на газ в очікуванні припинення транзиту російського газу з 1 січня зросли несуттєво. Ціна газу на Title Transfer Facility, віртуальній торговій точці в Нідерландах, яка використовується як орієнтир для європейських цін на природний газ, лише трохи піднялася у вівторок – до 48,5 євро за мегават-годину, зауважує агентство.
Європа здатна забезпечити альтернативні джерела газу для клієнтів "Газпрому"
Угорщина продовжуватиме отримувати російський газ з півдня, через газопровід "Турецький потік". Частина покупців російського газу, такі як Словаччина та Австрія, домовилися про альтернативні джерела постачання.
Представник міністерства енергетики Австрії запевнив, що жодної загрози для споживачів немає, завдяки альтернативним каналам імпорту через Італію та Німеччину, а також високому рівню заповнення сховищ.
У Мінекономіки Словаччини також запевнили, що дефіцит палива словацьким споживачам не загрожує, хоча країна і втратить доходи від транспортування російського газу після припинення його транзиту через Україну з 1 січня 2025 року, а транспортування газу з інших джерел коштуватиме дорожче.
Речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен також заявила, що європейська газова інфраструктура підготована до припинення постачання газу з РФ через Україну і здатна забезпечити постачання палива до країн Центральної та Східної Європи альтернативними маршрутами.
Росія остаточно втрачає вплив на газовому ринку ЄС
Це означає майже повну втрату Москвою свого колись могутнього впливу на європейському газовому ринку, констатує Reuters.
Агентство нагадує, що після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Москва вже втратила свою домінуючу частку на газовому ринку ЄС, російський газ замінили постачання від конкурентів – США, Катару і Норвегії.
Росія та Радянський Союз витратили півстоліття на захоплення значної частки європейського газового ринку, яка на піку становила 35%, але війна в Україні майже знищила цей бізнес для "Газпрому". Російський монополіст зафіксував збиток у розмірі $7 мільярдів лише у 2023 році, що стало його першим річним збитком із 1999 року.
Через припинення транзиту Україна втратить приблизно $800 мільйонів на рік, тоді як "Газпром" втратить близько $5 мільярдів від продажу газу до Європи через Україну.
У 2023 році Росія експортувала через Україну близько 15 мільярдів кубометрів газу – лише 8% пікових потоків російського газу до Європи різними маршрутами в 2018-2019 роках.
Для Європи втрата постачання дешевого російського газу призвело до значного економічного спаду, сплеску інфляції та погіршення кризи вартості життя.
Хоча Європа швидко знайшла альтернативні джерела енергії, втрата російського газу загострила довгострокові занепокоєння щодо її глобальної конкурентоспроможності та, зокрема, промислового майбутнього Німеччини, зазначає агентство. Водночас припинення транзиту російського газу через Україну стане серйозним ударом для Молдови.
Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну
Раніше представники української влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.
Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода мала б замінити чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.
Попередньо планувалося, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.
Втім, прогресу у цьому напрямку досягти не вдалося, а російський "Газпром" почав будувати плани експорту у країни Європи на 2025 рік без урахування транзиту через Україну, повідомляли джерела Reuters.
Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.
У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.
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Тут не в конкуренції справа, а у бажанні позбутись цього потужного важеля впливу. Як це вийде - побачимо. Поки що "Турецький потік" працює, отже, мова йде не про втрату ринку, а про маршрути транзиту.
Туре́цкий пото́к» (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA тур. TürkAkım) - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4 газопровод из https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0 Анапского района https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарского края https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России по дну https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чёрного моря в европейскую часть https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турциии.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA#cite_note-6 Той же кацапський газ, тільки іншою трубою.
а газогон - це звичайна труба
з газотранспортна система набагато простіша за трансформатори
це не ви писали щоб всім треба терміново звідси виїжджати і ви це казали своїм дочкам? то хто показувати буде, як всі виїдуть, на що ми здатні?
Можете показати мені країну, де немає корупції?? Десь менше, десь більше - але то проблема всього світу. Тому демонізація України тут недоречна.
Про пацанчиків-ухилянтів. Постійно на звязку з іноземцями. Поки не знаю жодного, який би на моє питання (що ви будете робити раптом війна?), сказав би мені - піду на захист Батьківщини. Та ж польща, 40 чи 60% готові сдриснути куди подалі у випадку нападу. То ж їх чекають абсолютно ті ж пацанчики-ухилянти, тільки з іншої країни. Ви цього хочете?
Про дівчат, є гарний вислів "скажи мені хто твій друг і..". Якщо вони наприклад волонтерять, чи в госпіталі, чи дотичні до ЗСУ, то де вони там знайшли пацанчиків-ухилянтів?? цей факт говорить не за їх середовище, а про них самих в 1 чергу
Єдине що погоджуюсь - то наука. Тут ж* повна. Але якось викручуються, в основному в колаборації з іншими країнами. Але там свої нюанси і дійсно все важко. Але і в Q1 наші автори якось є, і індекс хірша не найгірший.
Так що тримати хвост пістолетом! аби кацапів позбутися. все інше - фігня.
PS. Сам чесно заробив на житло. все можливо.
а раз так - заручники лише лишня трата ресурсів для нього
всім це стало зрозуміло після звільнення захисників Азовсталі
Угорщина продовжить отримувати російський газ із півдня через газопровід «Турецький потік», що проходить по дну Чорного моря.
Місце російського газу на європейському ринку впевнено займають інші постачальники: Норвегія, США та Катар.
Запропонований Катаром у 2009 році трубопровід Катар-Туреччина вартістю 10 мільярдів доларів був розроблений для транспортування газу з величезного катарського родовища Південний Парс/Норт-Доум до Європи через Саудівську Аравію, Йорданію, Сирію та турецькі розподільчі термінали.
Після блокади Катара в 2017-2021 Саудівською Аравією, навряд чи Катар захоче ризикувати.
Безпосередньою передумовою конфлікту стала конкуренція за лідерство в регіоні між Катаром та Саудівською Аравією. Будучи невеликою, але багатою державою, Катар став претендувати на виняткове місце в системі міжнародних відносин, прагнучи впливати на політичні процеси в арабських країнах. Незалежна зовнішня політика Катару стала реальною перешкодою для Саудівської Аравії, яка намагається встановити власне політичне домінування в рамках стратегії «сунітського НАТО».
захочет Турция пропускать в Европу газ через свою территорию?
А это конкурент " Турецкого потока".
газа из Азербайджана или из Катара.