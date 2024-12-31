Росія остаточно втрачає газовий ринок ЄС: "Газпром" зупиняє транзит через Україну (оновлено)

Російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про зменшення обсягів транзиту газу до Європи через Україну у вівторок, в останній день перед закінченням терміну дії транзитної угоди, яка дозволяла зберігати експорт газу попри війну.

"Газпром" заявив, що транспортуватиме цим маршрутом 37,2 млн кубометрів газу у вівторок, порівняно із 42,4 млн кубометрів у понеділок, повідомляє Reuters.

За даними на сайті "Оператора ГТС України", номінації на транзит російського газу на 1 січня відсутні, за винятком віртуальна точка виходу з української газотранспортної системи для на прикордонних споживачів Республіки Молдова, куди планується транспортувати 0,5 млн кубометрів газу.

Ціни на газ у Європі не зросли перед зупинкою транзиту

Опитані агентством аналітики передбачають мінімальний вплив зупинки транзиту російського газу на ринок, оскільки його обсяг у останній був відносно невеликим. Європейські ціни на газ в очікуванні припинення транзиту російського газу з 1 січня зросли несуттєво. Ціна газу на Title Transfer Facility, віртуальній торговій точці в Нідерландах, яка використовується як орієнтир для європейських цін на природний газ, лише трохи піднялася у вівторок – до 48,5 євро за мегават-годину, зауважує агентство.

Європа здатна забезпечити альтернативні джерела газу для клієнтів "Газпрому"

Угорщина продовжуватиме отримувати російський газ з півдня, через газопровід "Турецький потік". Частина покупців російського газу, такі як Словаччина та Австрія, домовилися про альтернативні джерела постачання.

Представник міністерства енергетики Австрії запевнив, що жодної загрози для споживачів немає, завдяки альтернативним каналам імпорту через Італію та Німеччину, а також високому рівню заповнення сховищ.

У Мінекономіки Словаччини також запевнили, що дефіцит палива словацьким споживачам не загрожує, хоча країна і втратить доходи від транспортування російського газу після припинення його транзиту через Україну з 1 січня 2025 року, а транспортування газу з інших джерел коштуватиме дорожче.

Речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен також заявила, що європейська газова інфраструктура підготована до припинення постачання газу з РФ через Україну і здатна забезпечити постачання палива до країн Центральної та Східної Європи альтернативними маршрутами.

Росія остаточно втрачає вплив на газовому ринку ЄС

Це означає майже повну втрату Москвою свого колись могутнього впливу на європейському газовому ринку, констатує Reuters.

Агентство нагадує, що після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Москва вже втратила свою домінуючу частку на газовому ринку ЄС, російський газ замінили постачання від конкурентів – США, Катару і Норвегії.

Росія та Радянський Союз витратили півстоліття на захоплення значної частки європейського газового ринку, яка на піку становила 35%, але війна в Україні майже знищила цей бізнес для "Газпрому". Російський монополіст зафіксував збиток у розмірі $7 мільярдів лише у 2023 році, що стало його першим річним збитком із 1999 року.

Через припинення транзиту Україна втратить приблизно $800 мільйонів на рік, тоді як "Газпром" втратить близько $5 мільярдів від продажу газу до Європи через Україну.

У 2023 році Росія експортувала через Україну близько 15 мільярдів кубометрів газу – лише 8% пікових потоків російського газу до Європи різними маршрутами в 2018-2019 роках.

Для Європи втрата постачання дешевого російського газу призвело до значного економічного спаду, сплеску інфляції та погіршення кризи вартості життя.

Хоча Європа швидко знайшла альтернативні джерела енергії, втрата російського газу загострила довгострокові занепокоєння щодо її глобальної конкурентоспроможності та, зокрема, промислового майбутнього Німеччини, зазначає агентство. Водночас припинення транзиту російського газу через Україну стане серйозним ударом для Молдови.

Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну

Раніше представники української влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода мала б замінити чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.

Попередньо планувалося, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.

Втім, прогресу у цьому напрямку досягти не вдалося, а російський "Газпром" почав будувати плани експорту у країни Європи на 2025 рік без урахування транзиту через Україну, повідомляли джерела Reuters.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.