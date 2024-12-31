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Росія остаточно втрачає газовий ринок ЄС: "Газпром" зупиняє транзит через Україну (оновлено)

газпром

Російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про зменшення обсягів транзиту газу до Європи через Україну у вівторок, в останній день перед закінченням терміну дії транзитної угоди, яка дозволяла зберігати експорт газу попри війну.

"Газпром" заявив, що транспортуватиме цим маршрутом 37,2 млн кубометрів газу у вівторок, порівняно із 42,4 млн кубометрів у понеділок, повідомляє Reuters.

За даними на сайті "Оператора ГТС України", номінації на транзит російського газу на 1 січня відсутні, за винятком віртуальна точка виходу з української газотранспортної системи для на прикордонних споживачів Республіки Молдова, куди планується транспортувати 0,5 млн кубометрів газу.

Ціни на газ у Європі не зросли перед зупинкою транзиту

Опитані агентством аналітики передбачають мінімальний вплив зупинки транзиту російського газу на ринок, оскільки його обсяг у останній був відносно невеликим. Європейські ціни на газ в очікуванні припинення транзиту російського газу з 1 січня зросли несуттєво. Ціна газу на Title Transfer Facility, віртуальній торговій точці в Нідерландах, яка використовується як орієнтир для європейських цін на природний газ, лише трохи піднялася у вівторок – до 48,5 євро за мегават-годину, зауважує агентство.

Європа здатна забезпечити альтернативні джерела газу для клієнтів "Газпрому"

Угорщина продовжуватиме отримувати російський газ з півдня, через газопровід "Турецький потік". Частина покупців російського газу, такі як Словаччина та Австрія, домовилися про альтернативні джерела постачання.

Представник міністерства енергетики Австрії запевнив, що жодної загрози для споживачів немає, завдяки альтернативним каналам імпорту через Італію та Німеччину, а також високому рівню заповнення сховищ.

У Мінекономіки Словаччини також запевнили, що дефіцит палива словацьким споживачам не загрожує, хоча країна і втратить доходи від транспортування російського газу після припинення його транзиту через Україну з 1 січня 2025 року, а транспортування газу з інших джерел коштуватиме дорожче.

Речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен також заявила, що європейська газова інфраструктура підготована до припинення постачання газу з РФ через Україну і здатна забезпечити постачання палива до країн Центральної та Східної Європи альтернативними маршрутами.

Росія остаточно втрачає вплив на газовому ринку ЄС

Це означає майже повну втрату Москвою свого колись могутнього впливу на європейському газовому ринку, констатує Reuters.

Агентство нагадує, що після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Москва вже втратила свою домінуючу частку на газовому ринку ЄС, російський газ замінили постачання від конкурентів – США, Катару і Норвегії.

Росія та Радянський Союз витратили півстоліття на захоплення значної частки європейського газового ринку, яка на піку становила 35%, але війна в Україні майже знищила цей бізнес для "Газпрому". Російський монополіст зафіксував збиток у розмірі $7 мільярдів лише у 2023 році, що стало його першим річним збитком із 1999 року.

Через припинення транзиту Україна втратить приблизно $800 мільйонів на рік, тоді як "Газпром" втратить близько $5 мільярдів від продажу газу до Європи через Україну.

У 2023 році Росія експортувала через Україну близько 15 мільярдів кубометрів газу – лише 8% пікових потоків російського газу до Європи різними маршрутами в 2018-2019 роках.

Для Європи втрата постачання дешевого російського газу призвело до значного економічного спаду, сплеску інфляції та погіршення кризи вартості життя.

Хоча Європа швидко знайшла альтернативні джерела енергії, втрата російського газу загострила довгострокові занепокоєння щодо її глобальної конкурентоспроможності та, зокрема, промислового майбутнього Німеччини, зазначає агентство. Водночас припинення транзиту російського газу через Україну стане серйозним ударом для Молдови.

Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну

Раніше представники української влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода мала б замінити чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.

Попередньо планувалося, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.

Втім, прогресу у цьому напрямку досягти не вдалося, а російський "Газпром" почав будувати плани експорту у країни Європи на 2025 рік без урахування транзиту через Україну, повідомляли джерела Reuters.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.

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Топ коментарі
+15
Фактически Газпром продержался на рынке ЕС только благодаря путинской подружке Меркель с ее навязанными другим странам контрактам.
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31.12.2024 15:39
+12
А типу, зараз вони не луплять??? По Стрию, при масованих обстрілах, кожного разу "прилітае"
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31.12.2024 16:28
+9
Що втрачає? "Турецький потік"-25 млрд.куб.на рік і більше не впихнеш..
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31.12.2024 16:14
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Так я на Цензоре еще в 2014-ом написал что Газпром вылетит с газового трона помому что гопникам в таком серьезном бизнесе не место и их задавят конкуренты.
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31.12.2024 15:37 Відповісти
Тільки чомусь невдовзі перед великою війною ці гопники спромоглись за рахунок ринкових махінацій згвинтити ціни на газ в Європі до якихось астрономічних величини, і мєдвєд хизувався, мовляв, будете у нас дьоргаться, до 4000 чи десь так за тисячу кубів піднімемо.
Тут не в конкуренції справа, а у бажанні позбутись цього потужного важеля впливу. Як це вийде - побачимо. Поки що "Турецький потік" працює, отже, мова йде не про втрату ринку, а про маршрути транзиту.
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31.12.2024 15:42 Відповісти
ждуни що вірять в дешевий сибірський газ та в московського Сатану - вони повсюду в Європі - це психіаричний діагноз
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31.12.2024 20:33 Відповісти
Фактически Газпром продержался на рынке ЕС только благодаря путинской подружке Меркель с ее навязанными другим странам контрактам.
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31.12.2024 15:39 Відповісти
Що вона втрачає?
Туре́цкий пото́к» (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA тур. TürkAkım) - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4 газопровод из https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0 Анапского района https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарского края https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России по дну https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чёрного моря в европейскую часть https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турциии.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA#cite_note-6 Той же кацапський газ, тільки іншою трубою.
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31.12.2024 16:00 Відповісти
Ну, він зламатись як і ПП-2.
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31.12.2024 16:10 Відповісти
Що втрачає? "Турецький потік"-25 млрд.куб.на рік і більше не впихнеш..
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31.12.2024 16:14 Відповісти
Свинособаки почнуть лупити по сховищах газу,розподільчих станціях,котельнях ..
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31.12.2024 16:21 Відповісти
А типу, зараз вони не луплять??? По Стрию, при масованих обстрілах, кожного разу "прилітае"
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31.12.2024 16:28 Відповісти
Ви як отой шольц брїтесь ескалації! А то вони зараз не луплять! Згопники розуміють тільки силу, а не прохання та переговори! Получать по зубам, стануть тихішими!
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31.12.2024 16:46 Відповісти
сховище - це величезна природні ніша глибоко під землею
а газогон - це звичайна труба
з газотранспортна система набагато простіша за трансформатори
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31.12.2024 20:36 Відповісти
Кількість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F компресорних станцій: 72 шт.Кількість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%85 компресорних цехів: 110 шт.Кількість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82 газоперекачувальних агрегатів: 702 шт.Потужність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F компресорних станцій: 5442,9 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82 МВт.Кількість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8,_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83 підземних сховищ газу (ПСГ): 13 шт.Загальна активна місткість ПСГ: 31 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км³.Кількість https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F газорозподільних станцій: 1437 шт.
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01.01.2025 10:09 Відповісти
Ну так нам теж легко заморозити маскву якщо почнем бити по їх газотранспортній та сховищам. І у них значно холодніше ніж у нас... А ще ми їм можемо влаштувати багато диверсій на газопроводах - там тисячі кілометрів які неможливо захистити...
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31.12.2024 22:20 Відповісти
То що ж ще не влаштували?? І мільйони гнид вкраїнчиків на паРаші прижитися тепер воюють проти України і світу а не диверсії роблять і параші...
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01.01.2025 00:51 Відповісти
Все ще попереду. Ця війна на роки. На десятиліття. До повного розвалу федерації і деколонізації **********. Наше керівництво (блазень зуйло) тимчасове. Буде змінене на більш національно свідоме та рішуче і тоді побачите на що ми здатні в повній мірі і чому кацапи бояться і ненавидять нас на генетичному рівні. Нас трохи приспали совком, але вже відбувається повернення до козацької безжалісної безкомпромісності і персонажі з українських анекдотів, де, наприклад, пан який повільно ниткою пиляє кацапу горло каже що "має час, має натхнення", стануть повсякденною реальністю...
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01.01.2025 01:50 Відповісти
тоді побачите на що ми здатні в повній мірі і чому кацапи бояться і ненавидять нас на генетичному рівні.

це не ви писали щоб всім треба терміново звідси виїжджати і ви це казали своїм дочкам? то хто показувати буде, як всі виїдуть, на що ми здатні?
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01.01.2025 19:01 Відповісти
Ми маємо корумповану владу. За збереження такої влади Україна програє війну, але навіть якщо західні партнери якимсь чином вбережуть частину країни від окупації то моїм дочкам тут нічого робити - корупція врешті все одно остаточно знищить країну. Я не бачу ознак боротьби з корупцією ні зверху ні знизу, а це означає що звідси треба втікати дівчатам які планують жити нормальним життя, з нормальними чоловіками, а не сцикунами та ухилянтами які мріють стати хабарниками і красти ще більше за цих. В цій країні єдиний спосіб досягти добробуту це державна служба і участь в корупційних оборудках. Чесно заробити на житло, наприклад, вже неможливо. Традиційно моя родина займалася наукою. Наука тепер не фінансується (0,17% ВВП в 2021). Корупція це пліснява, спори грибка який проникає в тканину суспільства і знищує її зсередини... Владу потрібно негайно міняти. Або виїздити з країни. Тут все просто - борись або тікай. І саме це я повторюю дочкам, але ... поки що вони зайняті своїми пацанчиками-ухилянтами і навчанням... Як кажуть кацапи "у вєрблюда два гарба патаму чьто жізнь барьба"...
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01.01.2025 22:53 Відповісти
у вас якесь дитячо-нереалістичне сприйняття світу, хоча судячи по дочкам ви не дитина.
Можете показати мені країну, де немає корупції?? Десь менше, десь більше - але то проблема всього світу. Тому демонізація України тут недоречна.

Про пацанчиків-ухилянтів. Постійно на звязку з іноземцями. Поки не знаю жодного, який би на моє питання (що ви будете робити раптом війна?), сказав би мені - піду на захист Батьківщини. Та ж польща, 40 чи 60% готові сдриснути куди подалі у випадку нападу. То ж їх чекають абсолютно ті ж пацанчики-ухилянти, тільки з іншої країни. Ви цього хочете?
Про дівчат, є гарний вислів "скажи мені хто твій друг і..". Якщо вони наприклад волонтерять, чи в госпіталі, чи дотичні до ЗСУ, то де вони там знайшли пацанчиків-ухилянтів?? цей факт говорить не за їх середовище, а про них самих в 1 чергу

Єдине що погоджуюсь - то наука. Тут ж* повна. Але якось викручуються, в основному в колаборації з іншими країнами. Але там свої нюанси і дійсно все важко. Але і в Q1 наші автори якось є, і індекс хірша не найгірший.
Так що тримати хвост пістолетом! аби кацапів позбутися. все інше - фігня.
PS. Сам чесно заробив на житло. все можливо.
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01.01.2025 23:52 Відповісти
У мене два шлюби і два покоління дітей. Моєму внуку рівно стільки скільки моїй молодшій дочці в другому шлюбі (в наступному році буде 40 років разом). Коли дівчинка дозріла то обирати вона буде з тих хто під рукою. А під рукою, упс!, самі ухилянти. Я лише мовчки спостерігаю за цими інфантильними пацанчиками - "святе місце пустим не буває"... Щодо корупції. Тіньова складова економіки є в кожній країні і, як правило, складає від 5 до 12%. Це кримінал - торгівля людьми, торгівля зброєю, наркотиками, краденими автомобілями. Таке. Але в постсовєцьких країнах все інакше. Тут джерелом багатства є не чесна праця, а влада і відкати та відверте здирництво (яйця по 17) тут давно стали нормою життя в усіх сферах економіки. І повна безкарність. Якщо доведеться емігрувати то тільки не в пострадянську країну. Подалі від **********, Китаю, Індії і будь якої мусульманської країни. Дівчатка зараз закінчують навчання і час від часу їздять навідати однокласниць, які вже нормально влаштувались за кордоном. Жодна з подруг моїх дівчат повертатися в Україну не планує. Вчаться, працюють і непогано заробляють. Місцеві чоловіки від них в захваті. І всі розумні! Жодна не осіла в Польші, Чехії або Німеччині... Якщо дочки виїдуть звідси я продам все майно і придбаю їм там житло, а мої чергові внуки народяться у вільній країні, вільними людьми і виростуть без жидобільшовицького управління.
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02.01.2025 01:29 Відповісти
Індія естафету приймає ... вже.
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31.12.2024 16:47 Відповісти
Руппії печатає в три зміни...
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31.12.2024 21:05 Відповісти
Если бы Порошенко был при власть, то ты бы генник был в положенном тебе месте! В психушке!
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31.12.2024 20:25 Відповісти
Транзитом можна було б скористатися, щоб звільнити тисячі заручників з полону. Поставити умову Фіцо - якщо привезе з Москви наших полонених - транзит буде. Якби Путін відмовив Фіцо в цьому - вся вина була б на Путіні і Фіцо, вони б виглядали покидьками.
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31.12.2024 20:21 Відповісти
ліліпутін і так віддасть всіх заручників - бо вони вже йому не потрібні - війну він не виграє, а значить не зможе здійснити показовий суд на "нацизмом"
а раз так - заручники лише лишня трата ресурсів для нього
всім це стало зрозуміло після звільнення захисників Азовсталі
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31.12.2024 20:38 Відповісти
захисників азовсталі обміняли, бо були очевидно важливі для ворога персонажі у нашому полоні - зараз це головна умова обміну - без захисників азовсталі - обміни не проходять
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31.12.2024 20:52 Відповісти
***** не підтримує твої пропозиції. А фіцо навіть рот без його дозволу не відкриє.
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31.12.2024 21:51 Відповісти
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31.12.2024 20:21 Відповісти
Ну то й добре, кацап-терорист має сидіти в ізоляції. Вони ж цього добивалися?
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31.12.2024 20:30 Відповісти
Помер максим і фіг з ним
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31.12.2024 20:33 Відповісти
так фіца не газу хотіла, а приварки
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31.12.2024 20:39 Відповісти
Як наголошує агенція Reuters, завершення транзитної угоди навряд чи спричинить повторення зростання цін на газ у ЄС, яке спостерігалося у 2022 році, оскільки обсяги, що залишилися, є відносно незначними.

Угорщина продовжить отримувати російський газ із півдня через газопровід «Турецький потік», що проходить по дну Чорного моря.

Місце російського газу на європейському ринку впевнено займають інші постачальники: Норвегія, США та Катар.
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31.12.2024 20:51 Відповісти
Oбсяги транзиту російського газу через Україну за останні роки суттєво знизились. У 2023 році вони склали лише 15 мільярдів кубометрів - це лише 8% від пікових показників 2018-2019 років.
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31.12.2024 20:54 Відповісти
Не забуваємо про газ з Катару до Європи, який блокувало ***** з асадом
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31.12.2024 20:56 Відповісти
Крах 61-річного режиму в Сирії може знову розпалити дискусії про стратегічний проект Катару, який, як повідомляється, був відхилений Башаром Асадом в 2009 році і з тих пір залишається поза порядком денним, підживлюючи спекуляції.

Запропонований Катаром у 2009 році трубопровід Катар-Туреччина вартістю 10 мільярдів доларів був розроблений для транспортування газу з величезного катарського родовища Південний Парс/Норт-Доум до Європи через Саудівську Аравію, Йорданію, Сирію та турецькі розподільчі термінали.
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31.12.2024 23:14 Відповісти
Трубопровід йде через Саудівську Аравію.

Після блокади Катара в 2017-2021 Саудівською Аравією, навряд чи Катар захоче ризикувати.

Безпосередньою передумовою конфлікту стала конкуренція за лідерство в регіоні між Катаром та Саудівською Аравією. Будучи невеликою, але багатою державою, Катар став претендувати на виняткове місце в системі міжнародних відносин, прагнучи впливати на політичні процеси в арабських країнах. Незалежна зовнішня політика Катару стала реальною перешкодою для Саудівської Аравії, яка намагається встановити власне політичне домінування в рамках стратегії «сунітського НАТО».
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01.01.2025 01:59 Відповісти
Саудівська Аравія, закрила кордон з Катаром. Оскільки товари харчової промисловості доставлялись переважно через Саудівську Аравію, блокування кордону викликало ажіотажний попит на продукти харчування. Ціни на нафту різко впали. Вантажівки з товарами застрягли на прикордонних переходах. Полички більшості продуктових крамниць швидко спорожніли.
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01.01.2025 02:01 Відповісти
В 2021, Катар домовився з Саудівською Аравією та її союзниками про врегулювання кількарічного конфлікту, відкриття кордонів і припинення блокади.
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01.01.2025 02:04 Відповісти
Россия сидела в Сирии с начала 70-х для того, что бы газ не поступал с Катара и Аравийского полуострова. Сейчас вопрос только в том --
захочет Турция пропускать в Европу газ через свою территорию?
А это конкурент " Турецкого потока".
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31.12.2024 21:00 Відповісти
Так Турки Асада і скинули для цього...
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31.12.2024 21:06 Відповісти
Скинули , что бы самим диктовать условия транзита через Турцию
газа из Азербайджана или из Катара.
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31.12.2024 21:32 Відповісти
Не вирішуй нічого за Сирію. Тобі ж не подобається коли вирішують долю України без України.
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31.12.2024 21:54 Відповісти
Требав Суджі тепер газ красти, як вони крадуть в нас через порти Маріуполя і Берданска. Це наший газ по праву
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31.12.2024 21:37 Відповісти
Наївний. Газ в Суджу вже перекрили. кацапи дуже оперативно вирішують все, щоб не мати втрати. Це ми багаті, і нам нічого не шкода.
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31.12.2024 21:56 Відповісти
Сподіваюсьщо ми вже вивезли звідти все обладнання...
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31.12.2024 22:23 Відповісти
Не думаю. Та й кому потрібне старе радянське обладнання крім кацапів. Якщо вони вживані унітази тягнуть додому.
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01.01.2025 10:35 Відповісти
Трансформатори, наприклад, принципово не змінили конструкцію, містять багато чистої міді і важать до 300 тонн. Саме по ним бьють кацапи з метою позбавити світла цілі регіони в Україні. Дуже дорогий ремонт, не кажучи вже про заміну на нове.
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01.01.2025 14:23 Відповісти
Що ви дебіли губу розкатали. І путлєр і газпром найобував весь світ і знов *****. Від цих тупих заголовків ригати хочеться,бо тупориле це сміття,що пише.
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31.12.2024 23:22 Відповісти
А що означає "дозволяла експорт газу попри війну"?? Війна хіба не анулює всі угоди , і взагалі хіба угоди з рашистами не варті туалетного паперу?
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01.01.2025 00:47 Відповісти
Там ще українська частина нафто труби "Дружба" має бути поставлена на ремонт, от це б був удар по орках !
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01.01.2025 09:57 Відповісти
много ходов очка .......
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01.01.2025 16:31 Відповісти

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