Майже 100 тисяч українців за рік перенавчилися на інші професії, – Мінекономіки

Завдяки програмам для перенавчання, а також навчанню від Державної служби зайнятості близько 100 тисяч українців змогли здобути нові професійні навички.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, відновлення економіки, яке триває вже другий рік, потребує кваліфікованих працівників, особливо у робітничих сферах. Попит на фахівців досяг довоєнного рівня, як свідчать дані Єдиного порталу вакансій.

"Водночас ми стикаємося з викликом структурного безробіття. У відповідь на нього Мінекономіки з партнерами запустило понад десяток програм навчання та перенавчання, які дали можливість близько 100 000 українців опанувати нові професії", – наголосила вона.

Ознайомитися з усіма освітніми можливостями можна за посиланням. Вони охоплюють різні категорії населення: безробітних українців, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і ветеранок, молодь, людей 45+ та інших.

У Мінекономіки наголосили, що у 2025 році для українців буде доступно ще більше навчальних можливостей, зокрема Skills Alliance на 700 млн євро, що дозволить перенавчити 180 тисяч українців упродовж наступних трьох років.

Мінекономіки також запустило реформу Центрів профтехосвіти Державної служби зайнятості. Тепер бізнес може долучатися до наглядових рад і впливати на зміст навчальних програм. У Полтавському ЦПТО вже сформована така рада за участі бізнесу регіону.

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Крім того, у 2024 році Уряд розширив програму ваучерів, збільшивши кількість доступних професій до 155. А також запустив окремі ваучери для жінок, які прагнуть опанувати професії, де раніше статистично переважали чоловіки. У планах – розширення категорій отримувачів ваучерів, які наразі включають людей віком 45+, учасників бойових дій, ВПО та осіб з інвалідністю. Відповідний законопроєкт вже на розгляді Верховної ради.

Свириденко також повідомила, що у 2024 році Мінекономіки напрацювало проєкт нового трудового кодексу, який очікує схвалення у парламенті. Документ передбачає впровадження 8 видів трудових договорів, зокрема щодо надомної, дистанційної роботи.

Як повідомлялося, дефіцит робочої сили внаслідок мобілізації та виїзду співробітників знову став головною перешкодою для бізнесу в Україні. Частка компаній, що скаржаться на цю проблему, в листопаді сягнула історичного рекорду в 64% проти 57% у жовтні та 61% – у вересні.