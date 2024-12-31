"Великий потенціал": Для стабільності молочної галузі необхідно збільшувати виробництво молока

Щоб зберегти стабільність у молочній галузі та уникнути цінових стрибків, необхідно збільшувати виробництво молока та розвивати тваринництво.

Про це наголошують учасники ринку у матеріалі "БізнесЦензора".

Зокрема, голова наглядової ради Ічнянського комбінату Валентин Запорощук наголошує, що в ситуації з різким зростанням цін на молочну продукцію, яке спостерігалося останні пів року, необхідно робити висновки всім, навіть уряду, і зрозуміти, як зменшити вплив на цінову стабільність.

"Для цього треба робити ставку на збільшення виробництва молока, про що ми багато говоримо з міністерством, підключати стимули, які б заохочували виробників збільшувати поголів'я. Водночас це стимулюватиме розвиток переробної галузі. Адже здебільшого Україна продає аграрну сировину – зерно, кукурудзу за 200-300 євро за тонну. Тоді як Італія продає свою вже готову продукцію за 4 тисячі євро за тонну – сири, макарони. Нам до цього треба і рухатися. Щоб наша сировина не перетікала в інші країни", – додає він.

Водночас заступниця директора АВМ Олена Жупінас стверджує, що міністр аграрної політики Віталій Коваль приділяє велику увагу розвитку тваринництва – попри важку ситуацію в країні, уже заплановані відповідні програми підтримки на 2025 рік.

"До того ж після закінчення воєнних дій уряду потрібно буде думати над податковими пільгами для виробників молока, щоб більше аграріїв займалися цим бізнесом, а ті, хто вже займається – розширяв його", – додає вона.

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За її словами, в Україні дуже високий потенціал виробництва молока. Ще на початку 90-х років, Україна виробляла 23 млн тонн молока, із них 18 йшло на переробку. Зараз ми виробляємо 7 млн тонн і 3 відходить на переробку..

Утім, учасники ринку погоджуються, що головна задача для України – робити галузь більш технологічною, щоб вона менше потрапляла під впливи сировинних стрибків.

Як повідомлялося, раніше виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур зазначав, що в умовах дефіциту молока та, як наслідок, зростання цін на молочну продукцію, важливо поступово нарощувати промислове виробництво сировини. Ця галузь є цікавою та привабливою для інвесторів, адже рентабельність бізнесу може становити від 30 до 50%.