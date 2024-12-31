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Мінфін (2877) податки (2324) мито (703) Державна податкова служба (305)

Українці та бізнес сплатили за рік податків на трильйон гривень

гривня,гроші

Упродовж 2024 року і станом на 30 грудня до загального фонду державного бюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Зокрема, від Державної податкової служби надійшло понад 1 трлн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Серед платежів від Податкової:

  • 270,8 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
  • 267,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 425,0 млрд, відшкодовано – 157,2 млрд грн);
  • 233,6 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 133,5 млрд грн – акцизний податок;
  • 51,8 млрд грн – рентна плата.

Водночас платежі від Державної митної служби надійшли в обсязі близько 600 млрд грн.

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Також протягом 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 453,6 млрд грн у вигляді грантової міжнародної допомоги.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло понад 3,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, 546,1 млрд грн надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків, передусім – військового збору. Тоді у Мінфіні прогнозували, що ухвалення цього закону мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році.

Проте президент Володимир Зеленський півтора місяці його не підписував і зробив це лише 28 листопада, хоча в уряді та фракції "Слуга народу" закликали ухвалити його невідкладно. Відтак, закон про підвищення податків набув чинності лише з 1 грудня, а сума додаткових надходжень до держбюджету у 2024 році становитиме 8 млрд грн.

При цьому Верховна Рада відклала запровадження військового збору для ФОПів до 1 січня.

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Погано. Вистачить не на всі вілли в Італії та й сосни образяться. Треба щипати краще
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31.12.2024 12:15 Відповісти
ще стільки ж обертається без обліку. Прокурори в МСЕКи не з офіційними ЗП заходили
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31.12.2024 13:40 Відповісти

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