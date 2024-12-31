Кабмін призначив нового голову Держфінмоніторингу. Хто ним став

Кабінет Міністрів призначив Філіпа Проніна новим очільник Державної служби фінансового моніторингу.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 31 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"На своєму засіданні 31 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про призначення Проніна Філіпа Євгеновича Головою Державної служби фінансового моніторингу України", – зазначив він.

Перед тим Кабмін звільнив з цієї посади Ігоря Черкаського, який очолював відомство з 1 березня 2014 року.

Зазначимо, що з жовтня 2023 року Філіп Пронін був головою Полтавської обласної державної адміністрації. До цього Філіп Пронін із 2017 року працював в АРМА, з 2020 року – на посаді заступника голови Нацагентства.

У період з 2010 по 2017 роки працював у Державній службі фінансового моніторингу, з 2008 по 2010 роки працював в українському офісі компанії KPMG.

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Як повідомлялося, Кабмін на своєму засіданні 28 грудня погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської обласної державної адміністрації, а Філіпа Проніна – з посади голови Полтавської ОДА. Пізніше укази про їх звільнення підписав президент Володимир Зеленський.