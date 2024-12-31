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Кабмін (7634) Державна служба фінансового моніторингу (19) Пронін Філіп (2)

Кабмін призначив нового голову Держфінмоніторингу. Хто ним став

філіп,пронін

Кабінет Міністрів призначив Філіпа Проніна новим очільник Державної служби фінансового моніторингу.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 31 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"На своєму засіданні 31 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про призначення Проніна Філіпа Євгеновича Головою Державної служби фінансового моніторингу України", – зазначив він.

Перед тим Кабмін звільнив з цієї посади Ігоря Черкаського, який очолював відомство з 1 березня 2014 року.

Зазначимо, що з жовтня 2023 року Філіп Пронін був головою Полтавської обласної державної адміністрації. До цього Філіп Пронін із 2017 року працював в АРМА, з 2020 року – на посаді заступника голови Нацагентства.

У період з 2010 по 2017 роки працював у Державній службі фінансового моніторингу, з 2008 по 2010 роки працював в українському офісі компанії KPMG.

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Як повідомлялося, Кабмін на своєму засіданні 28 грудня погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської обласної державної адміністрації, а Філіпа Проніна – з посади голови Полтавської ОДА. Пізніше укази про їх звільнення підписав президент Володимир Зеленський.

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Пройшов перевірку на крадівництво на посаді голови обладміністрації і отримуєш призначення на відповідальну посаду щоб красти ще більше. Дивно тільки що того недоноска Кіма який переплюнув всіх на будівництві укріплень не піднімають вище. Мабуть зовсім безнадійний дурень.
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31.12.2024 11:42 Відповісти
Смародерил и вывел за кордон бабки - на новую должность.
Опять смародерил и вывел бабки - на новую должность.
Романтика!
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31.12.2024 13:34 Відповісти
це пилип з конопель. Аромат шишок відчуваєте?
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31.12.2024 13:52 Відповісти
Джокер пише, що старий сидів на проценті від обналічки і в ОП не заносив, тому і зняли. Сумно...
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31.12.2024 15:11 Відповісти
Цікаво, російський паспорт має, чи ще ні?
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31.12.2024 18:27 Відповісти
Майор пронін посаду прийняв!!!
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01.01.2025 16:03 Відповісти
зачьотний йбальнік ліца голови.
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01.01.2025 21:10 Відповісти

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