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Кабмін (7634) податкова (337) Державна податкова служба (305) Кравченко Руслан (5)

Податкову службу очолив ексголова Київської ОДА

кравченко

Кабінет Міністрів призначив Руслана Кравченка новим головою Державної податкової служби.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 31 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"На своєму засіданні 31 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про призначення Кравченка Руслана Андрійовича Головою Державної податкової служби України", – зазначив він.

Нагадаємо, з квітня 2023 року Кравченко очолював Київську обласну держадміністрацію. Перед цим, з березня 2021 року, він очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області.

З 2012 року працював у військовій прокуратурі, отримав статус учасника АТО, перебуваючи там на посаді прокурора, писав сам Кравченко в автобіографії.

Як повідомлялося, Кабмін на своєму засіданні 28 грудня погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської обласної державної адміністрації, а Філіпа Проніна – з посади голови Полтавської ОДА. Пізніше укази про їх звільнення підписав президент Володимир Зеленський.

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Ну і які плани реформування та покращення роботи? Якщо ніяких то це новий смотрящій.
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31.12.2024 11:39 Відповісти
Цей хлопчик бачив у цьому житті вже все... а ніт, ще є податкова - вишенька на торті
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31.12.2024 13:04 Відповісти
Коррупционер и вор - закупил генераторы для Чернобыльской АЭС по завышенным ценам.
Продал служебную квартиру, через 3 месяца после получения.
Работая прокурором незаконно получил адвокатское свидетельство не имея адвокатского стажа.
Жена и тесть занимались политикой (ПР, БЮТ).
Работая прокурором, получил статус участника АТО.
Потужно!
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31.12.2024 14:52 Відповісти
Продемонстрував уміння красти гроші з бюджету та паділ по-поняттям - пішов на підвищення. Таланти в зелених ворюг не засиджуються, як оті непотопляємі, як шмат лайна, Тимошенко чи Камишін - умієш красти - то й "карти в руки".... Зелені бандюги рулять...
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31.12.2024 17:49 Відповісти

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