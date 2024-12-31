Податкову службу очолив ексголова Київської ОДА

Кабінет Міністрів призначив Руслана Кравченка новим головою Державної податкової служби.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 31 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"На своєму засіданні 31 грудня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про призначення Кравченка Руслана Андрійовича Головою Державної податкової служби України", – зазначив він.

Нагадаємо, з квітня 2023 року Кравченко очолював Київську обласну держадміністрацію. Перед цим, з березня 2021 року, він очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області.

З 2012 року працював у військовій прокуратурі, отримав статус учасника АТО, перебуваючи там на посаді прокурора, писав сам Кравченко в автобіографії.

Як повідомлялося, Кабмін на своєму засіданні 28 грудня погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської обласної державної адміністрації, а Філіпа Проніна – з посади голови Полтавської ОДА. Пізніше укази про їх звільнення підписав президент Володимир Зеленський.