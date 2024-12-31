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бронювання (184) мобілізація (443) Дія (582)

На порталі "Дія" запустили анулювання бронювання для працівників

Військовий квиток

На порталі "Дія" запустили послугу анулювання бронювання від мобілізації для військовозобов’язаних працівників.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Зазначається, що послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній.

Щоб анулювати бронювання працівника на порталі "Дія", необхідно авторизуватися на порталі з електронним підписом юридичної особи, подати заяву з даними про працівників на розбронювання, перевірити заяву та підписати її електронним підписом. Результат надійде протягом доби – на електронній пошті та в особистому кабінеті.

Водночас наголошується, що податися на анулювання можна лише раз на 30 днів. А якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання анулюється автоматично.

Як повідомлялося, внаслідок масштабної ворожої кібератаки на держреєстри Кабінет Міністрів ухвалив рішення автоматично подовжити діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

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Топ коментарі
+6
Скільки роботи для хакерів!!!
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31.12.2024 10:36
+3
Тепер можна хапати на вулиці будь-кого, навіть з бронюванням. А потім вимагати чергового хабаря чи вручну анулювати бронювання наче від імені керівника і відправляти на забій. Просто краса.
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31.12.2024 11:03
+3
Це ти натякаєш, що оті потужні інтсрументи авторизації не дадуть тцкунам так робити? Ото наївність. До речі, здогадуєшся, хто буде розслідувати факти подібних зловживань?
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31.12.2024 11:52
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Скільки роботи для хакерів!!!
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31.12.2024 10:36 Відповісти
І чомусь зникло ветеранське посвідчення.
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31.12.2024 10:45 Відповісти
ветеранське хоч було, а інвалід війни взагалі немає в переліку документів на додавання
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31.12.2024 12:01 Відповісти
Інваліда дійсно не було, але я Слава Богу і побратимам не інвалід, а от ветеранське посвідчення зникло, пише "реєстр не доступний" Мабуть хакнули орки. Да і куй їм, щоб голова не хіталась!
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31.12.2024 12:49 Відповісти
добре що наші довбойоби зібрали всі бази в одному місці, кацапи раз хакнули і тепер знають хто де проходив службу...
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31.12.2024 14:51 Відповісти
дію давно видалив, але судячи з новин, можливо, ще не відновили деякі реєстри. нікуди воно не має дітися
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31.12.2024 13:23 Відповісти
Тепер можна хапати на вулиці будь-кого, навіть з бронюванням. А потім вимагати чергового хабаря чи вручну анулювати бронювання наче від імені керівника і відправляти на забій. Просто краса.
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31.12.2024 11:03 Відповісти
Статтю читали чи головне - гучно перднути в калюжу?
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31.12.2024 11:47 Відповісти
Це ти натякаєш, що оті потужні інтсрументи авторизації не дадуть тцкунам так робити? Ото наївність. До речі, здогадуєшся, хто буде розслідувати факти подібних зловживань?
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31.12.2024 11:52 Відповісти
Ну опишіть механізм, яким ТЦК буде підробляти електронний підпис.
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31.12.2024 12:11 Відповісти
Та навіщо взагалі щось там підробляти. Будуть просто ставити, що він отриманий та й по всьому. А якщо що - то був якийсь збій, нічого не знаю, я не я та хата не моя. І супер потужне розслідування потім не знайде жодних ознак зловживань. Ну як маленькій дитині треба пояснювати, ну от чесно.
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31.12.2024 12:28 Відповісти
Ага-ага. Як у голівудівських фільмах...
Я ж кажу, що це - пук у калюжу.
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31.12.2024 13:05 Відповісти
Тобто, ти чудово розумієш, що я правий, і відповісти просто нічого. Так і запишемо.
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31.12.2024 13:08 Відповісти
Пук в калюжу для тих, для кого комп'ютери працюють на магії. А змінити рядок в базі даних, тим більше коли є доступ до всієї системи, це реально легше ніж пукнути, коли не хочеться.
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01.01.2025 11:25 Відповісти

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