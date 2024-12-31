Міноборони анонсувало торги на закупівлю 1,7 мільйона сухпайків на майже пів мільярда

Закупівельна агенція Міністерства оборони "‎Державний оператор тилу" анонсувала торги на закупівлю 1,7 млн комплектів сухпайків на весь наступний рік. Очікувана вартість становить понад 485 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що типова комплектація раціону добових польових наборів продуктів (ДПНП) №15 налічує 14 позицій і включає, крім основних страв, прибори, спеції, напої тощо. Водночас загальна енергетична цінність страв має становити не менше 3500 ккал у наборі.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, харчування захисників – це не лише питання калорій, а й гарантія їхньої бойової готовності.

"Ми впроваджуємо нові механізми контролю, щоб сухпайки відповідали найвищим стандартам, забезпечуючи силу та витривалість військових у найскладніших умовах", – наголосив він.

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Основна відмінність цьогорічних закупівель сухпайків полягає в посиленні контролю за виконанням умов контракту. Зокрема, додано контрольні точки, де харчові продукти перевірятиме Управління безпечності харчових продуктів, а всі нехарчові – ДОТ.

Також перед початком фасування обов'язковою є процедура дегустації, щоб, крім якісних показників, забезпечити належний рівень смакових характеристик вмісту набору.

Як повідомлялося, ще у листопаді "Державний оператор тилу" розпочав закупівлі продуктів для військових на перше півріччя 2025 року. Добова вартість харчування для одного бійця становитиме 155 грн, що на 15,6 грн більше, ніж цьогоріч.