Ремонт пошкодженого в Балтійському морі підводного кабелю коштуватиме десятки мільйонів євро

Ремонтні роботи на пошкодженому 25 грудня в Балтійському морі електричному кабелі Estlink 2 триватимуть сім місяців і обійдуться в десятки мільйонів євро.

Про це заявив керівник підрозділу фінського системного оператора Fingrid Кіммо Непола, передає Європейська правда.

"Наразі ще встановлюється ступінь пошкоджень і оцінюється, яким чином буде доцільно їх усувати і яку техніку використовувати", – сказав Непола.

Хоча роль координатора ремонту покладено на Fingrid, роботи будуть вестися в тісній співпраці з Elering, а переговори про судно, необхідне для ремонту, ще тривають.

"Розглядаються різні варіанти, вибір буде зроблено залежно від того, чи доступне судно й чи здатне воно виконувати ремонтні роботи", – зазначив Непола.

Водночас він додав, що фінське судно задіяно не буде.

За його словами, ремонт Estlink 2 технічно надзвичайно складний: спочатку пошкоджену ділянку кабелю на дні моря потрібно розрізати і підняти кінці на борт судна.

"Після цього до наявних кінців кабелю буде під'єднано новий проміжний сегмент. Кожну жилу кабелю необхідно вручну з'єднати і відновити шар ізоляції так, щоб він витримував високу напругу", – пояснив Непола.

Раніше стало відомо, що фінська влада, яка проводить розслідування щодо пошкодження підводних кабелів, виявила на морському дні сліди, які, ймовірно, лишив якір нафтового танкера Eagle S.

26 грудня фінська влада затримала нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука через підозру в пошкодженні підводного електрокабелю Estlink 2. Попередньо встановлено, що його пошкоджено "зовнішньою силою".

За словами директора Національного бюро розслідувань Робіна Лардо, на борту Eagle S були відсутні якорі, що викликало підозри в аномальній поведінці судна.

25 грудня повідомлялося про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію. У Фінляндії тоді не виключили версії про умисне пошкодження.