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виплати (445) Мінекономрозвитку (1930) єПідтримка (55)

"Тисяча Зеленського": Українці отримають ще 2 мільярди. Для кого передбачені кошти?

Українці отримають ще 2 мільярди за програмою

За програмою "Зимова єПідтримка" українці протягом 26-27 грудня отримають ще 2 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Як уточнюється, цього разу уряд виплатить кошти тим, хто подав заявки через застосунок "Дія" з 4 по 11 грудня, а це 2 млн людей. Серед них – майже 700 тис. виплат на дітей.

Таким чином, з урахуванням цих виплат, уже 6,4 млн громадян, які подали заявки в "Дії", отримають по 1 тис. грн фінансової допомоги від держави, зокрема 1,7 млн виплат на дітей.

Станом на 26 грудня загальна кількість заявок у "Дії" досягла 8,6 млн, із них 2,2 млн – на виплати для дітей.

Подати заявку на "Зимову єПідтримку" можна до 28 лютого включно, а витратити кошти – до кінця 2025 року. Програма доступна для всіх громадян на підконтрольній Україні території.

Як отримати 1000 гривень із держбюджету

22 листопада Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги в розмірі 1 тис. грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв'язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.

Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".

Із 10 грудня уряд розпочав виплати з держбюджету за програмою державної допомоги "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату 1 тис. грн.

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Топ коментарі
+9
Кажуть, що за вовину тисячу можна придбати книгу "Велике будівництво".
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26.12.2024 19:00
+8
Цеж скільки солдат ЗСУ вбив Зеленський оціє смердючою 1000? І скільки ж у нього співучастників вбивства солдат ЗСУ яки отримали цю кроваву 1000?
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26.12.2024 19:08
+7
Це для тих, хто ще не встиг відкрити зеленій банді всю інфу про себе)))
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26.12.2024 19:07
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для кого для кого - для інвалідів прокурорів
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26.12.2024 18:54 Відповісти
НЕ для сільських пенсіонерів з кнопочним бабафоном це точно!

.
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26.12.2024 19:44 Відповісти
Кажуть, що за вовину тисячу можна придбати книгу "Велике будівництво".
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26.12.2024 19:00 Відповісти
уточніть, пожалуйста, міліарду дерев чи міліону дронів ?
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26.12.2024 19:45 Відповісти
Безконтрольбна роздача грошей - це казка для влади.
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26.12.2024 19:00 Відповісти
то не роздача грошей а купівля державою управління та контролем за банківськіми вкладами громадян. навідь при СРСР такого не було
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26.12.2024 19:13 Відповісти
Це для тих, хто ще не встиг відкрити зеленій банді всю інфу про себе)))
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26.12.2024 19:07 Відповісти
Зачем врать прошел регистрацию 08.12 а 1000 так и не получил
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26.12.2024 19:08 Відповісти
Не сумуй, з довбнями таке трапляєтся постійно.
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26.12.2024 19:09 Відповісти
сам такой
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26.12.2024 19:15 Відповісти
Ну, не ображайся на правду. Добре, не нравится довбень, я готовий замінити його на лох. Так буде краще, адепт секти святой сечі ЗЕленого блазня?
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26.12.2024 19:36 Відповісти
Look who's talking!
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26.12.2024 19:21 Відповісти
А шо такое? Я не правий? Обгрунтуй.
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26.12.2024 19:38 Відповісти
6-го теж не отримав
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26.12.2024 19:19 Відповісти
Не сумуй, з лохами таке трапляєтся постійно.
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26.12.2024 19:39 Відповісти
Ти дивись, як новонародженого ЗЕленого троля попердолило!
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26.12.2024 20:31 Відповісти
А никто и не врёт, сегодня выделили деньги, начали отправку. Я регистрировался 5-го, получил сегодня в 20:08.
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26.12.2024 21:38 Відповісти
4.12 реєструвався, вчора отримав... Ждіть.
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26.12.2024 21:49 Відповісти
Цеж скільки солдат ЗСУ вбив Зеленський оціє смердючою 1000? І скільки ж у нього співучастників вбивства солдат ЗСУ яки отримали цю кроваву 1000?
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26.12.2024 19:08 Відповісти
Ось він, давно очікуваний кінець епохи бідності!
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26.12.2024 19:08 Відповісти
Думаю, ну щось ця ситуація мені нагадує. Згадав!!!!!!

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26.12.2024 19:10 Відповісти
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26.12.2024 19:12 Відповісти
дайте дві !
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26.12.2024 19:20 Відповісти
Сонє Кошкіной треба винести догану- погано батька виховала!
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26.12.2024 19:27 Відповісти
Замість адресно надати допомогу хто її потребує, роздають усім, і суддям і депутатам і прокурорам...
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26.12.2024 19:32 Відповісти
Для кого передбачені кошти? Це хабар виборцям. Влада таким чином купує своє переобрання.
Доречі, це один з чинників, чому демократія погана форма правління. Гроші відбирають з усіх, а потім роздают у вигляді хабарів ніщебродам, яки голосують за ту ж саму владу, щоб продовжувати отримувати хабарі. Замкнене коло.
Щоб його розірвати требі відмовитись від демократії. Шляхів для цього безліч. Наприклад, надавати право голосу тільки платикам податків. Це логічно, ажде якщо ти не платиш грошей до держави, то з якого бодуна надавати тобі право цією державою керувати?
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26.12.2024 19:43 Відповісти
буде мати зворотній ефект
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26.12.2024 19:51 Відповісти
Ще 2 мільярди пілуть на ***** замість ЗСУ.
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26.12.2024 20:33 Відповісти
А що ж трапилось, якщо люди не хочуть донатити на армію, й забирают кошти витрачаючи на інше?
Не через корупцію часом? Чи не через крадіжки в армії?
Ось вам й відповідь, чому ж люди десь в 4% випадках відправляли ці кошти на армію.
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26.12.2024 21:41 Відповісти
Відпоаідь у тому, що ті, хто падкий на халяву, і раніше *** донатили.

Це ж не перша "тисяча".

А взагалі це проосто парадокс якийсь. Люди, що беруть вкрадену з бюджета тисячу, встають у позу і росказують про корупцію.

Тут треба спочатку або сперму з рота витерти, або нічого не казати.
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27.12.2024 12:22 Відповісти
Чекаємо на тисячу від єрмака.
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27.12.2024 08:39 Відповісти

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