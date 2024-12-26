"Тисяча Зеленського": Українці отримають ще 2 мільярди. Для кого передбачені кошти?

За програмою "Зимова єПідтримка" українці протягом 26-27 грудня отримають ще 2 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Як уточнюється, цього разу уряд виплатить кошти тим, хто подав заявки через застосунок "Дія" з 4 по 11 грудня, а це 2 млн людей. Серед них – майже 700 тис. виплат на дітей.

Таким чином, з урахуванням цих виплат, уже 6,4 млн громадян, які подали заявки в "Дії", отримають по 1 тис. грн фінансової допомоги від держави, зокрема 1,7 млн виплат на дітей.

Станом на 26 грудня загальна кількість заявок у "Дії" досягла 8,6 млн, із них 2,2 млн – на виплати для дітей.

Подати заявку на "Зимову єПідтримку" можна до 28 лютого включно, а витратити кошти – до кінця 2025 року. Програма доступна для всіх громадян на підконтрольній Україні території.

Як отримати 1000 гривень із держбюджету

22 листопада Кабмін затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги в розмірі 1 тис. грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Оформити виплату можна через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв'язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна.

Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".

Із 10 грудня уряд розпочав виплати з держбюджету за програмою державної допомоги "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату 1 тис. грн.