БЕБ вилучило 120 тонн нелегального спирту на біоетанольному заводі в Київській області. ФОТОрепортаж

Бюро економічної безпеки України викрило одне із підприємств Київської області, яке незаконно виготовляло та продавало етиловий спирт у промислових масштабах. Компанія спеціалізується на виготовленні органічних розчинників.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

"Готову продукцію продавали під виглядом розчинника іншим суб'єктам господарювання, які використовували її для виготовлення недоброякісного пального. Акцизний податок під час цих операцій до бюджету не сплачувався", – сказано в повідомленні.

БЕБ провело обшуки на виробничих потужностях, виявило та вилучило близько 120 тонн готової підакцизної продукції та фінансово-господарські документи.

Орієнтовна вартість вилученого становить 4 млн грн. Наразі проведено необхідну судову експертизу.

Триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)" та ч. 1 , ч.2 ст. 204 Кримінального кодексу України ("Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів").

Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності та сума несплаченого акцизного податку.











Наприкінці жовтня повідомлялося, що Нацполіція ліквідувала масштабний підпільний спиртовий завод, де виготовляли до 20 тис. літрів алкоголю на добу. Завод знаходився на території колишнього м'ясокомбінату в Кропивницькому.