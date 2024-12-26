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банки (6845) кредит (3229) ОПК (63) Мінстратегпром (66)

Банки почали видавати пільгові кредити виробникам української зброї, – Мінстратегопром

реб

Український банк видав перший кредит в рамках програми пільгового кредитування для виробників ОПК.

Перший кредит отримав виробник засобів РЕБ та РЕР – він позичив 100 млн грн для збільшення оборотного капіталу на 1 рік під 5% річних, повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

"Програма доступних кредитів, яка запрацювала в цьому році, має фінансування на наступний — 500 млн грн. Розраховуємо, що ці кошти сприятимуть розвитку підприємств — і, як наслідок, швидшому постачанню озброєння та техніки до Сил оборони", — сказав очільник Мінстратегпрому Герман Сметанін.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив механізм пільгового кредитування для підприємств оборонно-промислового комплексу на початку листопада.

Пільгові кредити для підприємств ОПК видаватимуть як на інвестиційні проєкти, так і на поповнення обігових коштів. На інвестиційні проєкти можна буде залучити до 500 млн грн на строк до 5 років, для поповнення оборотного капіталу – до 100 мільйонів гривень на строк до 3 років. Пільгова відсоткова ставка для виробників в обох випадках становитиме 5% річних, решту коштів за обслуговування кредиту покриватиме держава.

При цьому пільгові кредити надаватимуть лише ті банки, в яких є режимно-секретний об’єкт. Станом на зараз – це "Ощадбанк" і "Укрексімбанк", але цей перелік буде доповнюватись.

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- Ганко! А хочеш, я тобі зара пільгу покажу?
- Здурів? Люди ж кругом!
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26.12.2024 18:21 Відповісти
Розраховуємо, що ці кошти сприятимуть розвитку підприємств - і, як наслідок, швидшому постачанню озброєння та техніки до Сил оборони", - сказав очільник Мінстратегпрому Герман Сметанін.
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Це отой Сметанін який брехав про те що браковані мінометні постріли - це "дрібниці"...
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26.12.2024 18:25 Відповісти
Йщов третій рік повномасштабної війни, а тим часом, як передає Укрінформ. "117,63 млрд грн прибутку отримали українські банки за вирахуванням податків за 9 місяців 2024 року. Навіть попри податок, який цьогоріч зріс з 18% до 25%, це на 7% більше, аніж торік: 109,85 млрд грн", - ідеться у повідомленні.
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26.12.2024 18:51 Відповісти
Дайте й мені кредит
-сплету мотузку що вистачить
розвісити "слуг" на парній стороні Хрещатика
а вЖОПУзж на непарній
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26.12.2024 22:50 Відповісти
Я дуже 'радий' за арахамію і його 'ukrspecsystems', чи для кого там ще зі 'своїх' виділили ці кошти...
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27.12.2024 16:23 Відповісти

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