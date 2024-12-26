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аудит (329) Рахункова палата (174) АРМА (384)

Арештовані судами активи вартістю 40 мільярдів "не дійшли" до АРМА, – аудит Рахункової палати

Рахункова палата провела аудит АРМА

Рахункова палата України провела аудит Агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами й виявила низку проблем, як-от відсутність достатнього правового поля та цілісної системи управління арештованими активами, а також неврегульованість взаємовідносин між АРМА й органами прокуратури та досудового розслідування.

Аудит охопив період за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, йдеться в повідомленні Рахункової палати.

"Аудит Рахункової палати виявив проблеми, що заважають ефективному управлінню арештованими активами, хоча й засвідчив наявність позитивних змін, що можуть стати фундаментом для подальших покращень у цій сфері", – сказано в повідомленні.

Зокрема, у першому півріччі 2024 року показники діяльності АРМА зростали порівняно з попередніми роками.

Протягом 2022-2023 років та за перше півріччя 2024 року Агентством забезпечено надходження від: управління активами – 0,4 млрд грн, управління грошовими коштами – 0,6 млрд грн, реалізації активів – 1,6 млрд грн.

Виявлені недоліки

Було встановлено й недосконалість існуючих механізмів відбору управителів і оцінювачів конфіскованих активів та недоліки внутрішніх регламентних норм для дієвого моніторингу і контролю.

Аудитори також констатували, що управління арештованими активами здійснювалося в умовах неврегульованості взаємовідносин між АРМА та органами прокуратури й органами досудового розслідування на етапі передачі-прийняття активів.

Окрім того, бракує інструментів для ефективної діяльності задля збереження/збільшення економічної вартості активів.

Так, із понад 100 тис. судових ухвал про арешт майна лише 1% передбачав передачу в управління АРМА. Значна частина ухвал не виконується через відсутність нормативно врегульованої процедури передачі активів та недостатню взаємодію з органами прокуратури й досудового розслідування. 

При цьому за 549 ухвалами активи вартістю понад 39,4 млрд грн залишаються не прийнятими в управління, що свідчить про значні втрати для держави.

"Аудит виявив, що в Єдиному державному реєстрі активів відсутня повна інформація про активи, що призводить до викривлення даних про їхню вартість. Контроль за ефективністю управління переданими активами (за третиною договорів) призвело до недоотримання очікуваного результату від управління активами (економічної вигоди або прогнозованого доходу), розрахунково, в сумі 81,3 млн грн", – сказано в повідомленні.

Також Агентство у 2022-2023 роках не володіло достатньою інформацією про ринкову вартість всіх проданих активів та оціночною вартістю за 61,3% реалізованих активів.  Через це реалізація активів за чотирма ухвалами була нижчою за ринкову на 769,3 млн грн

Звернули увагу аудитори й на те, що прийняття в управління коштів у готівковій та безготівковій формах або банківському металі здійснюється без належного нормативно-правового забезпечення.

Щодо виявлених проблем діяльності, то аудитом було встановлено недостатність фінансового ресурсу, необхідного для забезпечення інституційної спроможності АРМА. Зокрема, у 2022-2024 роках Агентству було виділено 610,8 млн грн, що становить лише 56% потреби, що спричинило критичну плинність кадрів.

Позитивні зміни

Під час проведення аудиту відбулася низка позитивних змін, зокрема – оновлення облікової політики АРМА, що дозволить відобразити активи на суму 51,5 млрд грн у бухгалтерському обліку.

Також було доопрацьовано систему менеджменту активів для автоматизації процесів управління та розроблено проєкт спільного наказу АРМА з Офісом генерального прокурора щодо налагодження взаємодії між Агентством та органами прокуратури, органами досудового розслідування при передачі-прийнятті активів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня цього року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №10044-д про реформу Рахункової палати. Ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.

Автор: 
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Топ коментарі
+10
Голова рахункової палати - Ольга Піщанська (сестра подружки Зеленського).
Це все що потрібно знати про той "аудит".
Такій самий цирк як та ТСК по зливу операції "Авеню" на чолі з Безуглою.
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26.12.2024 17:48
+6
Зе ПИТОРИ ******* абсолютно на ВСЬОМУ ! Дійшли вжє до середніх шкіл ! А пісьчанська ***** , отримала ЗАРПЛАТНЮ НА МІСЯЦЬ - пів мільона , від « ЯНЕЛОХА» криворагульного! Мабуть і з неї , якийсь відкат має ! Ойго вчителька розповідала , що він завжди був МЕГАЖАДІБНА ІСТОТА ,з призьвіськом « дядюшка Скрудж «
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26.12.2024 17:55
+2
Добре попрацювали...
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26.12.2024 17:47
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Добре попрацювали...
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26.12.2024 17:47 Відповісти
Голова рахункової палати - Ольга Піщанська (сестра подружки Зеленського).
Це все що потрібно знати про той "аудит".
Такій самий цирк як та ТСК по зливу операції "Авеню" на чолі з Безуглою.
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26.12.2024 17:48 Відповісти
Пахітілі врагі!
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26.12.2024 17:51 Відповісти
ну да,а на які кошти будуть зелені "кровосиси " яхти купувати ?куди не плюнь -всюди зелена срака !!!!
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26.12.2024 18:18 Відповісти
Зе ПИТОРИ ******* абсолютно на ВСЬОМУ ! Дійшли вжє до середніх шкіл ! А пісьчанська ***** , отримала ЗАРПЛАТНЮ НА МІСЯЦЬ - пів мільона , від « ЯНЕЛОХА» криворагульного! Мабуть і з неї , якийсь відкат має ! Ойго вчителька розповідала , що він завжди був МЕГАЖАДІБНА ІСТОТА ,з призьвіськом « дядюшка Скрудж «
показати весь коментар
26.12.2024 17:55 Відповісти
Та ти шо
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26.12.2024 17:55 Відповісти
ОПа до рук прибрала, як і завод на прикарпатті...
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26.12.2024 18:21 Відповісти
З підручника для слухачів "Трускавецького: університету" (мовою оригіналу):
"В этом периоде одним из наиболее удачных его дел было похищение маршрутного поезда с продовольствием, шедшего на Волгу. Корейко был комендантом поезда. Поезд вышел из Полтавы в Самару, но до Самары не дошел, а в Полтаву не вернулся. Он бесследно исчез по дороге. Вместе с ним пропал Александр Иванович."
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26.12.2024 18:51 Відповісти
Растварімий кохвє
(арестовані активи)
Привезли на базу
(ОП єрмака)
Привезли на базу-растворився відразу
......(слова з гімну 95 квартала)
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26.12.2024 19:10 Відповісти
Звичним ділом розсмоктались в невідомих і таємних зе-місцях.
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26.12.2024 19:20 Відповісти
А шо так важко було зрозуміти в 19 р ...шо голосують % проти України ? Чим сьогодні не задоволені ? Все ваше ...беріть користуйтеся !!!
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26.12.2024 19:29 Відповісти
Якщо на підприємстві бардак,то в першу чергу за це відповідає керівник. Але не в цьому випадку-керівниця недоторканна,одна з 5-6 ефективних менеджерів.
І що за робота-навести лад у документах,не Авгієві конюшні почистити. По всьому,бардак штучний і комусь вигідний. Вгадаємо з одного разу кому?
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26.12.2024 19:50 Відповісти
А куди вони .... зайшли ? Хто там в АРМІ купив ще одну "дешеву" автівку ?
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27.12.2024 18:34 Відповісти
Коментуй не коментуй,та буде Х.....!!!
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28.12.2024 04:41 Відповісти

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