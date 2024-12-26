Один з найбільших забудовників у Росії звинуватив покупців житла у "споживчому екстремізмі": вони масово скаржаться на неякісний ремонт

Один з найбільших забудовників у Росії – компанія "Самолет" – подала скаргу на покупців квартир до Генпрокуратури РФ через "споживчий екстремізм".

У своїй скарзі забудовник вказує, що пайовики масово скаржаться до судів на неякісне, на їхню думку, будівництво та оздоблення квартир і намагаються стягнути з девелоперів гроші, пише російська редакція Forbes.

Це явище настільки масове, що на супроводі таких позовів спеціалізується більше десятка юридичних фірм, а у Москві та Підмосков'ї кількість пайовиків, які звернулися до судів, досягла 50-55%, скаржиться "Самолет".

Виплати забудовників покупцям житла за рішеннями судів у російській столиці та Підмосков'ї у 2023 році в компанії оцінили у 65 млрд рублів. При цьому розмір штрафів найчастіше перевищує собівартість оздоблення квартир, заявив девелопер.

Відтак, забудовник надіслав до Генпрокуратури РФ пропозиції внести зміни до законодавства. Генпрокуратура ці пропозиції перенаправила до Мінекономрозвитку. Там відповіли, що "концептуально" підтримують заходи, які мають удосконалити регулювання у цій сфері, але висловили побоювання, що такі пропозиції можуть призвести до утиску прав споживачів на користь забудовників. Зокрема йдеться про пропозицію давати забудовникам 90 днів на усунення недоліків, а також обмежити компенсацію, якщо мешканець сам усунув недоліки ремонту, витратами самого забудовника на оздоблення житла.

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Як повідомлялося, "Самолет" – один з найбільших девелоперів житла в Росії. Компанія входить до 100 найбільших компаній Росії за розміром чистого прибутку. Однак за підсумками третього кварталу продажі нерухомості групою "Самолет" впали на 37%, порівняно з аналогічним періодом минулого року і на 47% щодо результатів другого кварталу.

Це обумовлено тим, що з липня у Росії суттєво урізали програми пільгової іпотеки на придбання житла в умовах рекордного зростання видатків на війну з Україною. Ще раніше російські банки були занепокоєні тим, що бюджет не зможе виплачувати компенсації за пільговою іпотекою.

При цьому у березні російський диктатор Путін доручав продовжити термін дії пільгової іпотеки для сімей із дітьми до 2030 року зі збереженням пільгової ставки (трохи більше 6%).