Російським силовикам дозволять відключати мобільний зв’язок для росіян без рішення суду

Уряд Росії пропонує зобов'язати місцевих мобільних операторів відключати зв'язок абонентам та заморожувати гроші на їх абонентських рахунках на вимогу МВС, прокуратури, податкової або міграційної служб, а також за рішенням суду.

Такий законопроект уряд РФ вже вніс до Держдуми, пише російська редакція Forbes.

Офіційно російська влада пояснює таку необхідність боротьбою із шахраями, які можуть отримувати доступ до особистого кабінету абонента і виводити кошти з рахунку чи оплачувати ними онлайн-покупки. Крім того, уряд РФ звернув увагу, що громадяни можуть користуватися коштами на абонентських рахунках навіть якщо на їхні банківські рахунки накладено арешт.

Тому законопроєктом пропонується встановити, що мобільні оператори повинні призупиняти використання та операції з повернення коштів, які абонент вніс за послуги зв'язку як авансовий платіж, якщо отримають ухвалу про таку заборону або накладення арешту на ці кошти в рамках кримінального розслідування.

Відновлення послуг, згідно з поправками, буде можливим лише після того, як абонент поповнить рахунок на потрібну суму. Невикористані кошти, які абонент заплатив заздалегідь, мають повернути йому протягом 30 днів після розірвання договору.

Водночас російські експерти зауважують, що передбачені законопроєктом обмеження надмірні, адже вони передбачають не лише арешт коштів, а і дозволяють позбавляти людину зв'язку. Тобто, абонент не зможе скористатися послугами зв'язку для взаємодії з адвокатами, сім'єю та будь-якими іншими абонентами, якщо у нього за неправдивими свідченнями було заарештовано рахунки.

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До того ж, ще у квітні МВС Росії розробило законопроєкт, який дозволить слідчим зупиняти грошові операції без рішення суду, якщо є підстави вважати, що рахунки чи кошти використовувалися у злочинній діяльності. Слідчі також зможуть отримувати інформацію про з'єднання між абонентами без дозволу судів. У грудні комісія уряду РФ із законопроєктної діяльності схвалила цю пропозицію.