Іспанський суд арештував елітну віллу і автівки ексначальника Одеського ТЦК Борисова, – АРМА

Суду першої інстанції міста Марбелья арештував нерухомість ексначальника Одеського ТЦК Євгена Борисова, власнику заборонено відчужувати, передавати або здійснювати будь-який інший тип обтяження цього майна.

Таке рішення іспанський суд ухвалив в рамках надання міжнародно-правової допомоги за клопотанням Офісу генпрокурора, повідомляє пресслужба Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Крім того, АРМА отримало рішення Печерського районного суду міста Києва про арешт придбаної під час повномасштабного вторгнення нерухомості Борисова у Марбельї та передачу його в управління Нацагентства. Зокрема, йдеться про декілька елітних автомобілів та нерухомість:

будинок площею 857 кв. м (орієнтована вартість 4 млн євро)

офісне приміщення площею 223,9 кв. м (орієнтована вартість 510 тис. євро).

Це рішення Печерського суду ще не легалізоване в Іспанії, тому фактично АРМА поки що не може управляти цим майном, випливає із повідомлення Нацагентства.

"Відтепер, Національне агентство очікує легалізацію рішення Печерського районного суду за кордоном, для чого 6 листопада 2024 року звернулося до Офісу генпрокурора із відповідним листом та очікує початку процедури легалізації вказаного рішення. Після отримання агентством легалізованого рішення судом м. Марбелья, АРМА здійснить заходи, спрямовані на ефективне управління арештованим майном ексочільника Одеського ТЦК для його використання в інтересах держави", – уточнили в АРМА.

Як повідомлялося, напередодні співробітники Державного бюро розслідувань втретє затримали колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Борисова після того, як за нього була внесена застава у розмірі 39,36 млн гривень.

Йому повідомили про підозру у нових кримінальних правопорушеннях, зокрема організації перешкоджання діяльності Збройних сил України та складанні завідомо неправдивих документів. Зокрема, ДБР встановило, що він фальсифікував травму, не пов'язану із виконанням службових обов'язків, та отримав незаконну винагороду на суму 165,48 тис. грн за 2022 рік.

Справа Євгена Борисова

Нагадаємо, у травні одеського ексвійськкома Борисова вже затримували на виході із СІЗО після того, як за нього внесли заставу у розмірі 12 млн грн. Тоді йому повідомили про підозру в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.

Також, за даними ДБР, одеський ексвійськком Борисов замість служби відпочивав на Сейшелах та в Іспанії.