БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1605 відвідувачів онлайн
Новини
9 303 25
Київстар (269) мобільний зв’язок (766) 4G (136) 3G (12)

"Київстар" почне відключати 3G зв’язок. Яких міст це торкнеться?

Мобільний оператор "Київстар" заявив про вимкнення мережі 3G у деяких містах України задля покращення 4G мережі.

Про це йдеться в повідомленні оператора.

"Ми провели тестування радіочастот спектра 2100 МГц уже у 29 містах за два роки й далі розвиваємо технологію 4G в Україні. За результатами тестування швидкість та якість мобільного інтернету 4G суттєво зросла, в середньому на 40%", – сказано в повідомленні.

Відтак, 3G буде вимкнено у Львові, Львівському регіона, Жовкві, Винниках та Смілі.

Відключення у Львові, Львівському регіоні, Жовкві, Винниках заплановане на 25 лютого 2025 року, у Смілі – на 28 січня 2025 року.

Читайте також: В Україні відновили послугу перенесення номерів між мобільними операторами

"Поступове згортання технології 3G – це кількарічний проєкт, який має велике значення для всієї галузі електронних комунікацій, адже завдяки йому не тільки покращується клієнтський досвід та зростає швидкість 4G, а й іде підготовка мережі до запуску технології 5G в Україні. А реалізувати це можливо, зокрема і звільнивши частоти від застарілих технологій, на кшталт 3G", – сказано в повідомленні.

У "Київстарі" наголосили, що, навіть якщо абоненти досі не перейшли на 4G, після відключення вони продовжать здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватися іншими мобільними сервісами, окрім 3G, без змін.

У травні цього року повідомлялося, що доступ до мобільного зв’язку стандарту 4G мають 96,7% українців.

На початку грудня стало відомо, що "Київстар" у середньому на 25% підвищує плату за послуги. Натомість обіцяє надавати абонентам більше послуг і бонусів.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Київстар, ви ідіоти? У багатьох людей, особливо в сільський місцевості застарілі смартфони, в яких тільки 3G. Ви під час війни хочете їх залишити взагалі без інтернету?
показати весь коментар
26.12.2024 18:19
+4
Київстар ! Я і вся моя сімʼя від вас пішла, а це означає , що вам скоріш за в е прийде кінець як динозаврам колись
показати весь коментар
26.12.2024 17:51
+3
Коли світла немає взагалі ін-т не робить, хоча з'являється позначка 3G, замість 4G. Вже думаю, що вже час змінювати оператора. Хоча с самого початку був тільки с Київстар. Однак оплата та якість вже не то.
показати весь коментар
26.12.2024 17:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та нехай відключають, все одно 3G вже майже ніхто не користується.
показати весь коментар
26.12.2024 17:27 Відповісти
Коли світла немає взагалі ін-т не робить, хоча з'являється позначка 3G, замість 4G. Вже думаю, що вже час змінювати оператора. Хоча с самого початку був тільки с Київстар. Однак оплата та якість вже не то.
показати весь коментар
26.12.2024 17:42 Відповісти
Я не рекламую Кивівстар . Але ви думаєте, якщо перейдете на іншого то щось зміниться на краще? В мене в телефоні стоїть дві сімки Київстар та Водафон. Повірте, коли пропадає електроенергія то 80 відсотків абонентів автоматом переходять на мобільний інтернет і тоді є звісно просадка мережі. У всіх операторів. Потім вона поступово вирівнюється. Не не тому, що на базових станціях немає акумуляторів чи резервного живлення. Це причина одночасного навантаження мережі зв'язку.
показати весь коментар
26.12.2024 17:53 Відповісти
Світло зараз завжди десь пропадає, а ін-т не робить тільки коли у мене його немає
показати весь коментар
26.12.2024 18:00 Відповісти
А як зрозуміти - а ін-т не робить тільки коли у мене його немає?
показати весь коментар
26.12.2024 18:02 Відповісти
Інтернет.
показати весь коментар
26.12.2024 18:29 Відповісти
Дуже багато планшетів використовують 3G. Практично 80%. Вони залишатся без зв'яхку під час війни. Чудово, просто чудово.
показати весь коментар
26.12.2024 17:45 Відповісти
Може бути. Ніколи не любив планшети. Це не зручно, для цього є телефон. Зараз смартфони 6,5" дозволяють швидко під рукою щось знайти. А планшети не практично, краще вже з собою носити ноут з Windows таких розмірів.
показати весь коментар
26.12.2024 17:49 Відповісти
Вам не зручно - не користуйтеся. Фільм краще дивитися на планшеті
показати весь коментар
26.12.2024 18:29 Відповісти
Планшет дуже практично, але його не треба нікуди носити - просто покладіть в туалеті
показати весь коментар
26.12.2024 19:01 Відповісти
Ну в туалеті я не живу. Я там максимум 10 хвилин находжусь
показати весь коментар
26.12.2024 19:08 Відповісти
Якшо з планшетом, то 10 хвилин то мінімум буде. Тік-ток, пас'янс...
показати весь коментар
26.12.2024 19:20 Відповісти
Ну, якщо пас'янс то з телефоном зручніше. Можна й однією рукою, а іншою бумаШку рвати
показати весь коментар
26.12.2024 19:23 Відповісти
Про планшети.
Я не львів'янин, я з Дніпра. Але не раз (й до війни й потім) в відпустку їхав саме туди. Влітку, взимку - байдуже... Вже скучив, до речі...
Так ось, мобільний інтернет у Львові мені був потрібен лише десь побіля Високого Замку, чи коли просто коли десь блукали навмання... На смартфоні, не на планшеті!
Та й то більше для GoogleMaps, ніж для того, для чого він (інтернет) призначений.

Потрібен інтернет? Зайди в найближчу кав'ярню та отримай WiFi за філіжанку кави. Або за чарчину настоянки, якщо каву не *********...

Це я до того, що дружина в останні візити до міста Лева тягала з собою планшет. Без SIMки в ньому! WiFi only! Дискомфорту - ніде не було. Бо в Стрийському парку, наприклад, планшет зайвий, а там. де він дійсно потрібен - є WiFI...

Якось так...

Хоча... Згоден... Погляд туриста...

Можливо в мешканців Жовкви та Сміли трохи інший погляд на ці речі.
показати весь коментар
26.12.2024 19:09 Відповісти
брешуть
не а в них 96,7 покриття мережі
в мене на дачі 2G не всюди є
показати весь коментар
26.12.2024 17:37 Відповісти
Напевно ви не українець, з погляду співробітників Київстару.
показати весь коментар
26.12.2024 17:46 Відповісти
Міняй дачу. В Заспі все є.
показати весь коментар
26.12.2024 18:17 Відповісти
Вони вмикають 4 та 5G щоб нас інопланетяни поїли?
показати весь коментар
26.12.2024 17:43 Відповісти
Київстар ! Я і вся моя сімʼя від вас пішла, а це означає , що вам скоріш за в е прийде кінець як динозаврам колись
показати весь коментар
26.12.2024 17:51 Відповісти
Тоже мабуть будемо йти. Може підкажете який зараз мобільний оператор надійним буде
показати весь коментар
26.12.2024 17:57 Відповісти
Київстар, ви ідіоти? У багатьох людей, особливо в сільський місцевості застарілі смартфони, в яких тільки 3G. Ви під час війни хочете їх залишити взагалі без інтернету?
показати весь коментар
26.12.2024 18:19 Відповісти
Так мова начебто не зовсім про людей в сільський місцевості...
Якщо виїхати з Дніпра та дивитись на смартфон, то теж видно, що 4G змінюється на H+... Або при довгих відключеннях світла (дай Бог, щоб це залишилось в минулому) можна й не виїзджати... А просто дивитися на смарт й бачити, що протоколи зв'язку все старіші...

В якихось умовних бувш. Першотравенках, до яких дотягнуто 3G, відключень 3G начебто не анонсовано? Так чого одразу зраду розводити про застарілі смартфони и біднесеньких селян?

В мене, якщо що, теж є декілька соток в селі (батьки це називали "фазендою"), де Київстар ловить, а щоб подзвонити з Vodafone, треба аж до річки йти... Якщо там рубонуть - я перший проти буду.
показати весь коментар
26.12.2024 19:26 Відповісти
В нормальных країнах 5G вже буденність,в тут спор про 3G
показати весь коментар
26.12.2024 23:22 Відповісти
Таке кажуть
Київстар продають
показати весь коментар
26.12.2024 19:19 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 