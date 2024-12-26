"Київстар" почне відключати 3G зв’язок. Яких міст це торкнеться?
Мобільний оператор "Київстар" заявив про вимкнення мережі 3G у деяких містах України задля покращення 4G мережі.
Про це йдеться в повідомленні оператора.
"Ми провели тестування радіочастот спектра 2100 МГц уже у 29 містах за два роки й далі розвиваємо технологію 4G в Україні. За результатами тестування швидкість та якість мобільного інтернету 4G суттєво зросла, в середньому на 40%", – сказано в повідомленні.
Відтак, 3G буде вимкнено у Львові, Львівському регіона, Жовкві, Винниках та Смілі.
Відключення у Львові, Львівському регіоні, Жовкві, Винниках заплановане на 25 лютого 2025 року, у Смілі – на 28 січня 2025 року.
"Поступове згортання технології 3G – це кількарічний проєкт, який має велике значення для всієї галузі електронних комунікацій, адже завдяки йому не тільки покращується клієнтський досвід та зростає швидкість 4G, а й іде підготовка мережі до запуску технології 5G в Україні. А реалізувати це можливо, зокрема і звільнивши частоти від застарілих технологій, на кшталт 3G", – сказано в повідомленні.
У "Київстарі" наголосили, що, навіть якщо абоненти досі не перейшли на 4G, після відключення вони продовжать здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватися іншими мобільними сервісами, окрім 3G, без змін.
У травні цього року повідомлялося, що доступ до мобільного зв’язку стандарту 4G мають 96,7% українців.
На початку грудня стало відомо, що "Київстар" у середньому на 25% підвищує плату за послуги. Натомість обіцяє надавати абонентам більше послуг і бонусів.
Будь ласка, зачекайте...
Я не львів'янин, я з Дніпра. Але не раз (й до війни й потім) в відпустку їхав саме туди. Влітку, взимку - байдуже... Вже скучив, до речі...
Так ось, мобільний інтернет у Львові мені був потрібен лише десь побіля Високого Замку, чи коли просто коли десь блукали навмання... На смартфоні, не на планшеті!
Та й то більше для GoogleMaps, ніж для того, для чого він (інтернет) призначений.
Потрібен інтернет? Зайди в найближчу кав'ярню та отримай WiFi за філіжанку кави. Або за чарчину настоянки, якщо каву не *********...
Це я до того, що дружина в останні візити до міста Лева тягала з собою планшет. Без SIMки в ньому! WiFi only! Дискомфорту - ніде не було. Бо в Стрийському парку, наприклад, планшет зайвий, а там. де він дійсно потрібен - є WiFI...
Якось так...
Хоча... Згоден... Погляд туриста...
Можливо в мешканців Жовкви та Сміли трохи інший погляд на ці речі.
не а в них 96,7 покриття мережі
в мене на дачі 2G не всюди є
Якщо виїхати з Дніпра та дивитись на смартфон, то теж видно, що 4G змінюється на H+... Або при довгих відключеннях світла (дай Бог, щоб це залишилось в минулому) можна й не виїзджати... А просто дивитися на смарт й бачити, що протоколи зв'язку все старіші...
В якихось умовних бувш. Першотравенках, до яких дотягнуто 3G, відключень 3G начебто не анонсовано? Так чого одразу зраду розводити про застарілі смартфони и біднесеньких селян?
В мене, якщо що, теж є декілька соток в селі (батьки це називали "фазендою"), де Київстар ловить, а щоб подзвонити з Vodafone, треба аж до річки йти... Якщо там рубонуть - я перший проти буду.
Київстар продають