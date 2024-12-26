"Київстар" почне відключати 3G зв’язок. Яких міст це торкнеться?

Мобільний оператор "Київстар" заявив про вимкнення мережі 3G у деяких містах України задля покращення 4G мережі.

Про це йдеться в повідомленні оператора.

"Ми провели тестування радіочастот спектра 2100 МГц уже у 29 містах за два роки й далі розвиваємо технологію 4G в Україні. За результатами тестування швидкість та якість мобільного інтернету 4G суттєво зросла, в середньому на 40%", – сказано в повідомленні.

Відтак, 3G буде вимкнено у Львові, Львівському регіона, Жовкві, Винниках та Смілі.

Відключення у Львові, Львівському регіоні, Жовкві, Винниках заплановане на 25 лютого 2025 року, у Смілі – на 28 січня 2025 року.

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"Поступове згортання технології 3G – це кількарічний проєкт, який має велике значення для всієї галузі електронних комунікацій, адже завдяки йому не тільки покращується клієнтський досвід та зростає швидкість 4G, а й іде підготовка мережі до запуску технології 5G в Україні. А реалізувати це можливо, зокрема і звільнивши частоти від застарілих технологій, на кшталт 3G", – сказано в повідомленні.

У "Київстарі" наголосили, що, навіть якщо абоненти досі не перейшли на 4G, після відключення вони продовжать здійснювати дзвінки, надсилати SMS та користуватися іншими мобільними сервісами, окрім 3G, без змін.

У травні цього року повідомлялося, що доступ до мобільного зв’язку стандарту 4G мають 96,7% українців.

На початку грудня стало відомо, що "Київстар" у середньому на 25% підвищує плату за послуги. Натомість обіцяє надавати абонентам більше послуг і бонусів.