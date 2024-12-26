Суд заборонив продавати арештоване майно Медведчука,але частину з нього вже продали, – АРМА

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заборонив реалізацію арештованого майна, пов’язаного з Віктором Медведчуком, у тому числі автомобіль Maybach, годинники, картини, квадроцикли та багі, які вже були продані у системі "Prozorro.Продажі" за загальну суму понад 10,2 млн гривень.

Таке рішення суд ухвалив 25 грудня, повідомляє пресслужба Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Згідно з ухвалою суду, заборону обґрунтовано можливими ризиками відчуження та зменшення вартості активів, що належать відповідачам або пов’язаним із ними компаніям. Суд вважає, що реалізація цих активів може унеможливити виконання судового рішення у випадку задоволення позовних вимог про їх стягнення в дохід держави.

Водночас в АРМА зауважили, що частину цього майна вже продали, а виручені кошти спрямували до держбюджету України.

"Однак рішення ВАКС ставить під сумнів законність проведення таких процедур у системі "Prozorro.Продажі" та підриває довіру до прозорого управління арештованими активами", – наголошується у повідомленні.

В АРМА також назвали "особливо дивним" те, що суд не залучив Національне агентство до розгляду справи, хоча ВАКС був поінформований про те, що частина активів уже передана на потреби обороноздатності України під час війни.

"Зокрема, йдеться про літак Gulfstream G650 та гвинтокрил Bell-427, які було спрямовано на потреби Сил оборони України", – уточнили в АРМА.

З огляду на рішення суду, Нацагентство вже зупинило всі активні торги, але планує оскаржити його в апеляційній інстанції.

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Як повідомлялося, зокрема, АРМА вже продало 80 картин із арештованої колекції колишнього народного депутата та зрадника Віктора Медведчука. Загалом покупці заплатили за них понад 1 мільйон гривень.

При цьому із 285 арештованих та переданих в АРМА картин Медведчука 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею.

Ці роботи планувалося передати до українських музеїв, однак відповідний законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями не знайшов достатньої підтримки серед народних депутатів, зауважили в АРМА.

Раніше стало відомо, що АРМА оголосило конкурс на реалізатора ювелірних виробів та антикваріату Медведчука.