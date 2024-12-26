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Новини
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Медведчук (355) арешт майна (106) Антикорупційний суд (697) АРМА (384)

Суд заборонив продавати арештоване майно Медведчука,але частину з нього вже продали, – АРМА

Бурштиновий портрет Медведчука

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заборонив реалізацію арештованого майна, пов’язаного з Віктором Медведчуком, у тому числі автомобіль Maybach, годинники, картини, квадроцикли та багі, які вже були продані у системі "Prozorro.Продажі" за загальну суму понад 10,2 млн гривень.

Таке рішення суд ухвалив 25 грудня, повідомляє пресслужба Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Згідно з ухвалою суду, заборону обґрунтовано можливими ризиками відчуження та зменшення вартості активів, що належать відповідачам або пов’язаним із ними компаніям. Суд вважає, що реалізація цих активів може унеможливити виконання судового рішення у випадку задоволення позовних вимог про їх стягнення в дохід держави.

Водночас в АРМА зауважили, що частину цього майна вже продали, а виручені кошти спрямували до держбюджету України.

"Однак рішення ВАКС ставить під сумнів законність проведення таких процедур у системі "Prozorro.Продажі" та підриває довіру до прозорого управління арештованими активами", – наголошується у повідомленні.

В АРМА також назвали "особливо дивним" те, що суд не залучив Національне агентство до розгляду справи, хоча ВАКС був поінформований про те, що частина активів уже передана на потреби обороноздатності України під час війни.

"Зокрема, йдеться про літак Gulfstream G650 та гвинтокрил Bell-427, які було спрямовано на потреби Сил оборони України", – уточнили в АРМА.

З огляду на рішення суду, Нацагентство вже зупинило всі активні торги, але планує оскаржити його в апеляційній інстанції.

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Як повідомлялося, зокрема, АРМА вже продало 80 картин із арештованої колекції колишнього народного депутата та зрадника Віктора Медведчука. Загалом покупці заплатили за них понад 1 мільйон гривень.

При цьому із 285 арештованих та переданих в АРМА картин Медведчука 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею.

Ці роботи планувалося передати до українських музеїв, однак відповідний законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями не знайшов достатньої підтримки серед народних депутатів, зауважили в АРМА.

Раніше стало відомо, що АРМА оголосило конкурс на реалізатора ювелірних виробів та антикваріату Медведчука.

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Топ коментарі
+21
Цей пиз...ць не закінчиться нічколи! Портнов , татаоров і сміронов тихенько підморгують заплечима дєрмака
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26.12.2024 17:01
+20
ждуть господаря судді пі,,раси
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26.12.2024 17:02
+19
Частину активів Медведчука "недоарештували" і переписали на людину з оточення Татарова - розслідування Bihus
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26.12.2024 17:02
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Володів Віктор Медведчук, стане володіти Медведь Вікторчук - нарідові від того аж ніяк!
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26.12.2024 16:56 Відповісти
Цей пиз...ць не закінчиться нічколи! Портнов , татаоров і сміронов тихенько підморгують заплечима дєрмака
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26.12.2024 17:01 Відповісти
ждуть господаря судді пі,,раси
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26.12.2024 17:02 Відповісти
Тримають ніс "по вітру" і знають кого можна трощити, а кого ні. Беруть приклад з Боневтіка Потужного і його мародерської команди. Якби це було майно Порошенка...то навіть свиня в хліві хрюкала і рознесли його на молекули.
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26.12.2024 17:04 Відповісти
Частину активів Медведчука "недоарештували" і переписали на людину з оточення Татарова - розслідування Bihus
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26.12.2024 17:02 Відповісти
95 квартал накликали???
тож іжте
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26.12.2024 17:06 Відповісти
а що таке? ВАКС сподівається на повернення законного господаря? на білому коні...
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26.12.2024 17:16 Відповісти
Все завгоспу під розписку .
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26.12.2024 17:21 Відповісти
Чому заборонили, сподіваються, що риги знову пролізуть у владу та можна буде повернути
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26.12.2024 17:24 Відповісти
Ну що, будемо ще років 30 продовжувати судову реформу?
Чи накуй їх всіх розігнати без пенсії та інвалідності?
Які варіанти?
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26.12.2024 17:31 Відповісти
Украинский суд это уникальное явление в истории государства , воры и уголовники в мантиях на многие десятилетия отбили даже надежду у простого народа на закон и справедливость , чтобы возвратить веру в суд, необходимо будет казнить судей всех уровней, от мала до велика, а иначе, ничего не получится.
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26.12.2024 17:43 Відповісти
Человек сливать всю информацию ***** , и это не простой рядовой, рядовая вахтерша , чисто Штирлиц , куда уже современней, любой школьник скажет кто он , предатель кумыдло России.. Как можно еще выбирать . это можно, это нет, его вообще нужно забыть стереть , но нет, уважаемый чел , просто .... *****ц...
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26.12.2024 18:09 Відповісти
73% їм… обрали членограя , який , така сама мразота ! Зейло злив , спецоперацію « АВЕНЮ», знаючи , що ЦЄ була спільна розробка з партнерами, саме зейло виконав завдання з ФСБ по дискредитації патріотів -Ріфмастер ……… Розмінував в перший місяць свого ПРІШЕСТВІЯ акваторіі Маріуполя і пішло поїхало Мертвечук і зейло щуралЦі КАЦАПІВ, а Портнов повернувся одразуж після обрання ЗЕЙЛА і виїхав під дахом ЗЕУБЛЮДКІВ
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27.12.2024 06:58 Відповісти
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) - вищий спеціалізований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4 суд в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні, утворений відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2%C2%BB_(2016)#%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_2016 судової реформи 2016 року.

Робота новоствореного суду розпочалася https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 5 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-%D0%B4-5 [
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26.12.2024 18:13 Відповісти

Так! Судебные издержки (мзду) берём
любой валютой: $,₴,€,£,¥,₣,₤,₽. по курсу $!
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26.12.2024 18:17 Відповісти
Ей, наївняк! Все майно Мертвечука було переписано за розпорядженням самого Мертвечука. Жоден прищ з ОПи не міг навіть косо подивитись в сторону цього майна. Тим більше Татаров со товаріщі. А ось Беню роздерибанили по взрослому, партнер по чужому паспорту утікав з України.
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26.12.2024 18:26 Відповісти
І ти , наївний ! Що Мертвечук , що КАДАМОЙША - ВИСТАВА для плебсу СБУ ОХОРОНЯЮТЬ ВСІХ ЗЛОДІЇВ , тому , що Цє філія ФСБ !навіть мірзеннийБойко показав вам дулю

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27.12.2024 07:02 Відповісти
А судді хто? медведчуковько-портновські-татаровські холуї!
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26.12.2024 18:38 Відповісти
Портнов повернувся у 2019 після виборів.
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26.12.2024 18:55 Відповісти
Одразу ж після обрання кремльПРОЄКТУ «🤢🤥 БУРАТІНИ» повернулись ВСІ ВОРОГИ України- Портнов, КАЛАМОЙШа …………
Звісно , що це змова попередників , дали сдристнути
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27.12.2024 07:08 Відповісти
Чому не озвучено імен учасників - друзів Медведчука.
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26.12.2024 22:50 Відповісти
Я не розумію нащо ми цим виродкам зарплатню у сотні тисяч гривень платимо, а пенсіонерам 2-3 тисячі гривень?! Нащо нам такі суди, що взаконюють наше вбивство і захоплення державного майна? Ау вова зеленський?!
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26.12.2024 23:32 Відповісти
Навіщо тобі гроші платять - я теж не розумію.
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28.12.2024 09:21 Відповісти
ВАКС на русню працює?
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27.12.2024 00:42 Відповісти
От би де пригодились оті знайдені набої....
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27.12.2024 06:40 Відповісти
А раптом хозяїн повернеться? Як можна його майно розпродавати?
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27.12.2024 09:48 Відповісти
Черговийпук воду
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27.12.2024 11:10 Відповісти
Мертвечук жив?!
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27.12.2024 13:33 Відповісти
Готель Київ продати можна, титанові родовища теж можна, Сумихімпром, дунайський порт, калуський нафтопереробний можна, стільці і яхту медвечука - не можна.
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27.12.2024 15:29 Відповісти

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