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Новини Тіньова економіка
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АЗС (1571) співпраця (638) тіньова економіка (7) АРМА (384) Бюро економічної безпеки (364)

АРМА та БЕБ домовилися про передачу нелегальних АЗС в управління

АРМА та БЕБ домовилися про співпрацю в боротьбі з нелегальними АЗС

Агентство з розшуку та менеджменту активів і Бюро економічної безпеки домовилися про посилення співпраці між органами у сфері виявлення, розшуку та передачі нелегальних активів в управління.

Про це йдеться в повідомленні АРМА за результатами міжвідомчої наради, присвяченій обговоренню шляхів взаємодії та посилення співпраці в протидії функціонуванню нелегальних активів.

Як зазначається, учасники також погодили подальші кроки, спрямовані на ефективну протидію діяльності нелегальних АЗС, зокрема для забезпечення наповнення державного бюджету.

Учасники наради розглянули ключові аспекти цієї проблеми, зокрема:

  • процес виявлення нелегальних АЗС,
  • порядок накладення арешту на нелегальні активи,
  • їх подальшу передачу в управління АРМА.

Як повідомлялося, на початку грудня БЕБ викрило незаконну мережу АЗС з виготовлення та збуту підакцизних товарів в Одеській області.

Перед тим детективи БЕБ викрили масштабне підпільне виробництво з виготовлення рідин для електронних сигарет у Києві та Київській області. Під час обшуків на виробництві вилучили готову продукцію вартістю майже 45 млн грн.

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З яких це пір державні органи стали домовлятися про співпрацю, а не діяти згідно закону?
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26.12.2024 17:02 Відповісти
Так кому в "управління"?
Ірьмаку?
Якась недосказаність...
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26.12.2024 17:37 Відповісти
Можна розуміти,бандюки домовились?
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26.12.2024 20:05 Відповісти
Михайло Макаренко наче прочитали мої думки, шановний пане 👍👍👍
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27.12.2024 08:28 Відповісти

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