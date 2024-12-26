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Гривня зміцнюється після падіння до історичного мінімуму: Нацбанк встановив курс долара на п’ятницю

гривня,курс,валют,долар

Курс гривні продовжує зміцнюватися після падіння до історичного мінімуму щодо долара США на початку тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 27 грудня, на рівні 41,8447 грн/$, порівняно із 41,8623 грн/$ у четвер. На початку тижня, 24 грудня, він оновив історичний мінімум, сягнувши 41,9910 грн/$.

Водночас курс гривні до євро майже не змінився – 43,5122 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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Гривня зміцнюється
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26.12.2024 16:38 Відповісти
36,6 ?😒🙄
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26.12.2024 17:06 Відповісти
завтра очікуємо новий історичний мінімум?
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26.12.2024 17:12 Відповісти
Заводи запрацювали? Фабрики? Товар на експорт попер? Коли ж ви тварюки нажеретесь доллара, коли перстанете його качати?
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26.12.2024 18:19 Відповісти
Звичні каруселі. На п'ятницю викидують кругленьку суму з золотовалютних, щоб зробити рейтинговий відскок, а в понеділок біржа знову повертає курс вниз.
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26.12.2024 19:23 Відповісти

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