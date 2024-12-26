Влада Києва збирається взяти кредит для будівництва метро на Виноградар із двома новими станціями.

Про це розповів перший заступник голови Кивської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю Вечірньому Києву.

"Ми розуміємо, що такий масштабний проєкт, як будівництво метро, не можна фінансувати частково, фінансування має бути безперервним аж до запуску потягів. Зараз ми працюємо над залученням і бюджетних, і позабюджетних ресурсів. Основним джерелом стануть кредитні кошти, щоб забезпечити будівництво до кінця без затримок", – сказав Поворозник.

Він додав, що в бюджеті також передбачена певна сума, "поки невелика".

"Також ми маємо домовленості, за якими після старту робіт будуть підписані угоди для повноцінного фінансування проєкту", – зазначив Поворозник.

Як повідомлялося наприкінці вересня, відновлення будівництва метро на Виноградар у Києві коштуватиме бюджету на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося.

"Прострочений борг у 4 млрд грн, відтермінування будівництва важливої транспортної артерії столиці та подорожчання на 8 млрд грн – результат "бізнес-схем" недоброчесного підрядника АТ "Київметробуд" та бездіяльності столичної влади", – було сказано в повідомленні Державної аудиторської служби України в результаті аудиту фінансової діяльності комунального підприємства "Київський метрополітен".

Історія будівництва метро на Виноградар

У середині серпня цього року комунальне підприємство "Київський метрополітен" уклало договір з ТОВ "Група компаній "Автострада" на будівництво метро на Виноградар за 13,79 млрд грн.

За умовами угоди, підрядник зобов’язується завершити будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі до кінця 2026 року.

Раніше повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

Наразі на об'єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель завдовжки майже 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла.

У грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.

Передбачалося, що роботи продовжаться до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5,99 млрд грн. Строки завершення робіт неодноразово відкладали, але їх так і не виконали.

У січні 2020 року Офіс генпрокурора повідомляв про арешт рахунків "Київметробуду" через підозру в спробах заволодіти державними грошима на будівництво метро на Виноградар. Згідно з матеріалами слідства, кошти виводилися через фірми, пов'язані з нардепом від фракції "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.

Пізніше Національна поліція України почала розслідувати факт незаконного присвоєння підрядниками коштів, виділених на будівництво гілки метрополітену в Києві.

Нові станції метро "Мостицька" та "Проспект Правди" почали будувати в Києві у 2019 році. Планувалося, що їх відкриють ще в грудні 2021 року.