Влада Києва збирається взяти кредит для будівництва метро на Виноградар
Влада Києва збирається взяти кредит для будівництва метро на Виноградар із двома новими станціями.
Про це розповів перший заступник голови Кивської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю Вечірньому Києву.
"Ми розуміємо, що такий масштабний проєкт, як будівництво метро, не можна фінансувати частково, фінансування має бути безперервним аж до запуску потягів. Зараз ми працюємо над залученням і бюджетних, і позабюджетних ресурсів. Основним джерелом стануть кредитні кошти, щоб забезпечити будівництво до кінця без затримок", – сказав Поворозник.
Він додав, що в бюджеті також передбачена певна сума, "поки невелика".
"Також ми маємо домовленості, за якими після старту робіт будуть підписані угоди для повноцінного фінансування проєкту", – зазначив Поворозник.
Як повідомлялося наприкінці вересня, відновлення будівництва метро на Виноградар у Києві коштуватиме бюджету на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося.
"Прострочений борг у 4 млрд грн, відтермінування будівництва важливої транспортної артерії столиці та подорожчання на 8 млрд грн – результат "бізнес-схем" недоброчесного підрядника АТ "Київметробуд" та бездіяльності столичної влади", – було сказано в повідомленні Державної аудиторської служби України в результаті аудиту фінансової діяльності комунального підприємства "Київський метрополітен".
Історія будівництва метро на Виноградар
У середині серпня цього року комунальне підприємство "Київський метрополітен" уклало договір з ТОВ "Група компаній "Автострада" на будівництво метро на Виноградар за 13,79 млрд грн.
За умовами угоди, підрядник зобов’язується завершити будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі до кінця 2026 року.
Раніше повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.
Наразі на об'єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель завдовжки майже 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла.
У грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.
Передбачалося, що роботи продовжаться до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5,99 млрд грн. Строки завершення робіт неодноразово відкладали, але їх так і не виконали.
У січні 2020 року Офіс генпрокурора повідомляв про арешт рахунків "Київметробуду" через підозру в спробах заволодіти державними грошима на будівництво метро на Виноградар. Згідно з матеріалами слідства, кошти виводилися через фірми, пов'язані з нардепом від фракції "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.
Пізніше Національна поліція України почала розслідувати факт незаконного присвоєння підрядниками коштів, виділених на будівництво гілки метрополітену в Києві.
Нові станції метро "Мостицька" та "Проспект Правди" почали будувати в Києві у 2019 році. Планувалося, що їх відкриють ще в грудні 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Московского_метрополитена
Блін, коли вже до Кличка дійде - що оту коросту з хрін знає яких років призначенців треба знімати, проводити аудит діяльності. За результатами - кримінальні провадження. А він все вірить. На замах - клейма ніди ставити.
Доречі, на Віталіка наїжджають або понаєхавшіє, або взагалі не кияни. Бо киянам є з ким порівнювати.
На цих крадіїв є якась управа?