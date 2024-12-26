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Влада Києва збирається взяти кредит для будівництва метро на Виноградар

Влада Києва збирається взяти кредит для будівництва метро на Виноградар

Влада Києва збирається взяти кредит для будівництва метро на Виноградар із двома новими станціями.

Про це розповів перший заступник голови Кивської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю Вечірньому Києву.

"Ми розуміємо, що такий масштабний проєкт, як будівництво метро, не можна фінансувати частково, фінансування має бути безперервним аж до запуску потягів. Зараз ми працюємо над залученням і бюджетних, і позабюджетних ресурсів. Основним джерелом стануть кредитні кошти, щоб забезпечити будівництво до кінця без затримок", – сказав Поворозник.

Він додав, що в бюджеті також передбачена певна сума, "поки невелика".

"Також ми маємо домовленості, за якими після старту робіт будуть підписані угоди для повноцінного фінансування проєкту", – зазначив Поворозник.

Як повідомлялося наприкінці вересня, відновлення будівництва метро на Виноградар у Києві коштуватиме бюджету на 8 млрд грн дорожче, ніж планувалося.

"Прострочений борг у 4 млрд грн, відтермінування будівництва важливої транспортної артерії столиці та подорожчання на 8 млрд грн – результат "бізнес-схем" недоброчесного підрядника АТ "Київметробуд" та бездіяльності столичної влади", – було сказано в повідомленні Державної аудиторської служби України в результаті аудиту фінансової діяльності комунального підприємства "Київський метрополітен".

Історія будівництва метро на Виноградар

У середині серпня цього року комунальне підприємство "Київський метрополітен" уклало договір з ТОВ "Група компаній "Автострада" на будівництво метро на Виноградар за 13,79 млрд грн.

За умовами угоди, підрядник зобов’язується завершити будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі до кінця 2026 року.

Раніше повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

Наразі на об'єкті будівництва метро на Виноградар побудовано правий перегінний тунель завдовжки майже 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла.

У грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" розірвав договір із "Київметробудом" на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.

Передбачалося, що роботи продовжаться до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5,99 млрд грн. Строки завершення робіт неодноразово відкладали, але їх так і не виконали.

У січні 2020 року Офіс генпрокурора повідомляв про арешт рахунків "Київметробуду" через підозру в спробах заволодіти державними грошима на будівництво метро на Виноградар. Згідно з матеріалами слідства, кошти виводилися через фірми, пов'язані з нардепом від фракції "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.

Пізніше Національна поліція України почала розслідувати факт незаконного присвоєння підрядниками коштів, виділених на будівництво гілки метрополітену в Києві.

Нові станції метро "Мостицька" та "Проспект Правди" почали будувати в Києві у 2019 році. Планувалося, що їх відкриють ще в грудні 2021 року.

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Топ коментарі
+10
Вже разів 4 рази розпочинали і гроші десь успішно розсосувались
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26.12.2024 16:22
+9
Я не хочу, щоб будували метро на Виноградар для кацапів ! Цікаво, у Велику вітчизняну на моцквє будували метро ?
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26.12.2024 16:20
+9
Будівництво фортифікацій вздовж лінії фронту мають бути пріорітетом!
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26.12.2024 16:24
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а попередні гроші де зникли?
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26.12.2024 16:18 Відповісти
какие деньги?не брали и теперь не отдадим
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26.12.2024 16:23 Відповісти
Є у них штатний фокусник, не дуже вмілий, коли фокус с грошима показане, то виходить тільки половина фокуса, деньги зникають, а вот с поверненням, ще не виходить
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26.12.2024 16:43 Відповісти
Під 40% річних?!
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26.12.2024 17:41 Відповісти
Ударівцю (керівнику партії) на залог збирають?
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26.12.2024 17:42 Відповісти
Я не хочу, щоб будували метро на Виноградар для кацапів ! Цікаво, у Велику вітчизняну на моцквє будували метро ?
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26.12.2024 16:20 Відповісти
Будували, аж гай шумів - самі кацапи того не приховують, навпаки, страшенно пишаються:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Московского_метрополитена
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26.12.2024 16:24 Відповісти
Витале Гамбургскому виднее и нужнее.
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26.12.2024 16:24 Відповісти
Вже разів 4 рази розпочинали і гроші десь успішно розсосувались
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26.12.2024 16:22 Відповісти
І розкрадвчів не знайшли, мабуть тому що вкрали мільярди, від такої кількості грошей слідчі та судді зазвичай втрачають зір.
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26.12.2024 17:30 Відповісти
Будівництво фортифікацій вздовж лінії фронту мають бути пріорітетом!
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26.12.2024 16:24 Відповісти
))Порахували, що для нащадків ще накрали мало... Коли ж Олімпіада буде у світі по корупції?? Ми б всіх за пояс запхнемо!!!!!!!!!!!!!! такі таланти...
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26.12.2024 16:24 Відповісти
В некоторых странах коррупцию называют лоббизмом. Там такие суммы, что нашим и не снились. И при этом всё абсолютно законно 😁
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26.12.2024 16:31 Відповісти
Круче распил наверное только на дорогах
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26.12.2024 16:28 Відповісти
От хай як хочуть, а кредит я їм не дам. Для метро на Троєщину - дам, а на Виноградар - ні. О, ще для Борщагівки дам.
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26.12.2024 16:33 Відповісти
Війна, війною, а бабло зараз треба. Ви би ще в Харкові будувати почали. Без метро люди проживуть, а ось без житла, в окупации, навряд. На початку армії все віддайте, а красти будете вже після війни. Якщо звичайно вам дозволять бійці, що повернулися.
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26.12.2024 16:38 Відповісти
Ще один доХтур філософії..

Блін, коли вже до Кличка дійде - що оту коросту з хрін знає яких років призначенців треба знімати, проводити аудит діяльності. За результатами - кримінальні провадження. А він все вірить. На замах - клейма ніди ставити.
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26.12.2024 16:49 Відповісти
А типо Виталька не при делах?Весь такой честный и наивный?
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26.12.2024 19:39 Відповісти
Важко одному боротись з 5-6 ефективними менеджерами, які мають велике бажання прихватизувати бюджет міста.

Доречі, на Віталіка наїжджають або понаєхавшіє, або взагалі не кияни. Бо киянам є з ким порівнювати.
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26.12.2024 21:52 Відповісти
Люблю наивных людей ,которые всё знают!
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27.12.2024 11:09 Відповісти
Терпіти неможу кацапомовних зе!ідіотів.
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27.12.2024 12:00 Відповісти
Взаимно!
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27.12.2024 12:31 Відповісти
Навзаєм
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27.12.2024 13:23 Відповісти
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26.12.2024 16:53 Відповісти
Фінанси співають романси.
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26.12.2024 20:56 Відповісти
Клічко таки тормоз. Зєля давно дав приклад, як красти на "Великому Будівництві", а до Пєдаліка тільки дійшло
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26.12.2024 16:59 Відповісти
..норм... - тільки кредитуйтеся у європейців (тільки не хвойд орбанів-фіців) або у америкаців..
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26.12.2024 17:03 Відповісти
Блд!ь вже 2 чи 3 рази кошти були розкрадені, а тепер ще й кредит.
На цих крадіїв є якась управа?
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26.12.2024 17:04 Відповісти
О!Зараз це найголовніше для країни,у якій іде війна на виживання,мабуть,найжорстокіша війна за всю історію України.
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26.12.2024 17:16 Відповісти
Значить не на виживання. Значить війна не в пріоритеті.
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26.12.2024 20:25 Відповісти
Нам тільки кредитів не вистачає, боксьора - на мило!
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26.12.2024 17:45 Відповісти
Головне набрати кредити до підписання угод з Путлером.
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26.12.2024 20:53 Відповісти

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