"Немає визначень, що таке викладка й реклама": МОЗ наступного року збирається врегулювати маркетинг ліків

Міністерство охорони здоров'я України наступного року збирається врегулювати питання маркетингу лікарських засобів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.

"За тією інформацією, яку ми маємо від Антимонопольного комітету, ми бачимо, що маркетингові платежі від виробника і від імпортера ліків становлять більшу частину вартості лікарського засобу, яку оплачує кінцевий споживач. Ми вже заборонили промоцію ліків через лікарів і фармацевтів. Тепер треба чітко врегулювати правила маркетингу лікарських засобів, щоб розуміти, як виробник чи імпортер проплачує за маркетинг і що таке маркетинг", – пояснив Ляшко.

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Він зазначив, що МОЗ найближчим часом винесе на громадське обговорення посібник із належної практики промоції лікарських засобів.

"Ми даємо пропозиції до законодавчого регулювання маркетингу лікарських засобів, що заборонено, а що дозволено", – зазначив він.

Ляшко також додав, що виробники та імпортери "платять (аптекам, – ред.) за маркетинг, а чітких визначень, що таке викладка, підсвічування, реклама та інше, немає, і від цього відбуваються певні зловживання".

Як повідомлялося, планові перевірки аптечних закладів буде відновлено з 1 січня 2025 року, вони стосуватимуться і тих аптек, які працюють на території лікарень.

До того, 13 грудня, Кабінет Міністрівухвалив рішення про розширення програми "Доступні ліки" на всі аптеки, які працюють в державі.

Нагадаємо, у 2024 році ціни на ліки в Україні зросли на 10,8%. Зростання сповільнилося майже до темпів 2021 року.