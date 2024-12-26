"Укрзалізниця" додає десятки вагонів на популярні рейси для поїздок на свята
АТ "Укрзалізниця" додасть 52 вагони до поїздів по всій країні, щоб забезпечити попит українців на поїздки на свята.
Про це повідомляє пресслужба компанія.
Зокрема одразу п’ять вагонів до складу поїзда № 79/80 Львів – Київ – Дніпро.
Додаткові вагони також додано до складу поїздів:
- № 81/82 Київ – Ужгород,
- № 95/96 Київ – Рахів,
- № 39/40 Запоріжжя – Солотвино,
- № 127/128 Запоріжжя – Львів,
- № 121/122 Миколаїв – Київ та інших.
Зазначається, що разом це забезпечить близько 4000 додаткових місць в обох напрямках для пасажирів по всій країні.
Крім того, у цей період залізниця забезпечує пікові перевезення і для організованих дитячих груп. До Нового року (включно з 31 грудня) поїздами скористається майже 7 тисяч пасажирів цієї категорії.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила шість додаткових поїздів на період різдвяно-новорічних свят.
Із 13 грудня стартував продаж квитків на новий прямий поїзд №9/10 сполученням Київ – Будапешт. Він починає курсувати щодня, починаючи з 15 грудня.
Також "Укрзалізниця" із 15 грудня запустила 10 нових внутрішніх поїздів, зокрема, 5 із них курсуватимуть до Карпат.
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Нічого не розумію.
Це мова про депутатів, бариг, їх прислуги і сім'ї?
Це, що знущання?