Україна отримала від Японії близько $1,2 мільярда через проєкти Світового банку

До українського бюджету надійшло понад $1,2 млрд від уряду Японії за проєктами Світового банку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, надійшло $602 млн позики в межах проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE). Цей проєкт націлений на забезпечення соціального захисту малозабезпечених та вразливих верств населення України під час та після війни.

Ще $400 млн кредиту у грудні 2024 року надійшло в межах виконання програми "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE) .

Проєкт SURGE спрямовано на створення належного середовища та інституційних норм для ефективного і підзвітного впровадження та фінансування кліматично-орієнтованого відновлення.

Також Україна отримала:

$250 млн позики протягом листопада-грудня 2024 року в межах виконання програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE), спрямованої на вирішення критичних проблем, що перешкоджають зростанню та сталому розвитку приватного сектору.

протягом листопада-грудня 2024 року в межах виконання програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE), спрямованої на вирішення критичних проблем, що перешкоджають зростанню та сталому розвитку приватного сектору. $220 млн у грудні 2024 року в межах виконання програми "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE), спрямованої на підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я.

у грудні 2024 року в межах виконання програми "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE), спрямованої на підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я. $200 млн у листопаді-грудні в межах виконання програми "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN), метою якої є покращення освітнього процесу в Україні в умовах воєнного стану шляхом створення безпечних та комфортних умов для освітян та учнів.

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Міністр фінансів Сергій Марченко подякував уряду Японії "за надважливу допомогу та Світовому банку за своєчасну мобілізацію необхідного фінансування для України".

"Забезпечення населення нагальними соціальними послугами, створення сприятливого бізнес-середовища, впровадження відновлення, а також покращення освітнього процесу – ті напрями, які залишаються у Уряді на порядку денному", – наголосив він.

Зазначені проєкти Світового банку впроваджуються із використанням фінансового інструменту PforR. Тобто Україна спочатку виконує індикатори, за результатами досягнення та верифікації яких здійснюється вибірка.

Як повідомлялося, днями Україна отримала кредит на $1 млрд у межах програми DPL Світового банку під гарантії урядів Японії та Великої Британії.