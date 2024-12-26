Ситуація в енергетиці нестабільна: У кількох областях скасували відключення світла, у деяких – посилили

Ситуація в енергетиці після 13-ї від початку року масштабної атаки на українську енергосистему нестабільна, тому графіки погодинних відключень побутових споживачів можуть змінюватися.

В цілому, сьогодні графіки відключення для населення діють з 8:00 до 21:00, повідомили у пресслужбі оператора енергосистеми НЕК "Укренерго", порадивши уточнювати інформацію в операторів системи розподілу (ОСР, обленерго).

Проте низка обленерго повідомили про зняття НЕК "Укренерго" обмежень на постачання електроенергії для населення та промислових споживачів на 26 грудня, водночас деякі оператори повідомляють про посилення таких обмежень, пише проєкт Енергореформа.

Зокрема, сьогодні не будуть застосовуватись графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів у Житомирській та Вінницькій області, окрім споживачів Козятинського вузла.

Своєю чергою про "електропостачання без обмежень для всіх груп споживачів" повідомило "Чернівціобленерго".

За інформацією "Волиньобленерго", на території Волинської області скасовано застосування графіка обмеження постачання електроенергії для промислових споживачів, перед цим обленерго оновили графік відключень, яким не передбачалося відключень світла для населення.

Водночас про посилення обмежень повідомили "Полтава"- та "Запоріжжяобленерго", які попередили, що з 11:30 до 17:00 буде застосовано графіки відключення світла в обсязі 3-х черг.

"За вказівкою НЕК "Укренерго", ГПВ на території Сумщини з 11:00 до 17:00 діятимуть у обсязі двох черг (замість півтори черги). Далі – поки що без змін", – вказало "Сумиобленерго".

Подібна ситуація і в Чернігівській області, де також застосовуватиметься дві черги з 08:00 до 17:00.

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Як повідомлялося, напередодні увечері "Укренерго" по всій Україні прогнозувало відключення на цей час по 1,5 черги.

Як випливає з графіків погодинних відключень обленерго, в Черкаській області світло вимикатимуть по 2,5-6 годин залежно від групи, в Хмельницькій – 1,5-2,5 години, в Рівненській – 3-4 години, Закарпатській – 2,5-3,5 години, Тернопільській – 2,5-4 години, Кіровоградській – 3-6 годин, у Дніпроперовській – 3,5-5,5 години, Одеській – 3,5-6 годин, Київській – 1-5 годин, у Києві – 2-5,5 годин. При цьому можуть бути групи, для яких вимкнення світла не передбачено.

https://biz.censor.net/news/3527035/vidklyuchennya-svitla-na-26-grudnya