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Revolut запустив бета-тестування свого застосунку в Україні

revolut

Британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut розпочала бета-тест свого продукту в Україні.

Як пише Forbes, наразі він доступний першій групі тестових користувачів, передає dev.ua.

Revolut в Україні наразі доступний лише в обмеженому режимі, тож деталей про запуск на офіційному сайті немає. Однак для тестових українських користувачів доступна україномовна підтримка.

"Revolut надає послуги резидентам України на транскордонній основі через Revolut Bank UAB у Литві", – йдеться у повідомленні.

У режимі бета-тесту українці можуть оперувати понад 30 валютами у одному застосунку, робити міжнародні перекази без комісій, а також оформити безплатну віртуальну картку, що працює у понад 150 країнах.

Поповнення рахунку доступне з валютних карток у доларах чи євро. Поповнення з гривневих карток на сьогодні неможливе через регуляторні обмеження НБУ, повідомляє компанія.

Верифікація нових користувачів з України відбувається через державний застосунок "Дія".

Раніше Revolut оголосила про появу української мови у застосунку в межах підтримки української спільноти.

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Фінтех-стартап Revolut створили у 2015 році у Лондоні росіянин Микола Сторонський та українець Влад Яценко. У липні 2021 року Revolut залучив $800 млн інвестицій. Компанію оцінили у $33 млрд. На той час акції, які належать Яценку, оцінювалися приблизно в $1,3 млрд. У липні 2021 року американський Forbes оцінив статки Яценка в $1,1 млрд через те, що Revolut непублічна компанія.

У жовтні 2022 року Сторонський відмовився від російського громадянства. Рішення про вихід із громадянства мільярдер ухвалив після введення Києвом санкцій проти його батька – гендиректора "Газпром промгаз" Миколи Сторонського-старшого.

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Та й нахрен нам потрібна платіжна система з російським шлейфом, пішли вони ***** за руським кораблем.
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26.12.2024 14:49 Відповісти
********* з тими застосунками!
Бережіть себе!
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26.12.2024 14:51 Відповісти
Де тут побачили українське коріння? Українське коріння, це коли перший офіс знаходиться в Україні.
ПС. Це як "Квін" вважати танзанійським гуртом через те, що Меркурі народивля в Танзанії.
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26.12.2024 14:52 Відповісти
якщо револют запрацює в Україні, буде чудово.
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26.12.2024 15:09 Відповісти

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