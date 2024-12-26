Одна з найбільших контейнерних компаній світу повертається в Україну

Французька компанія CMA CGM, один з трьох найбільших у світі операторів морських контейнерних перевезень, повертається в Україну.

За даними видання Splash 24/7, наприкінці січня компанія запускає новий маршрут Odessa Express між портами Пірей (Греція), Стамбул (Туреччина) й Одеса, передає liga.net.

Так, CMA CGM стане другим великим оператором, який повернеться в Україну з власними суднами, після MSC.

На маршруті працюватимуть два судна щотижня: Lila Canada (1118 TEU) та TJ Orhan (1550 TEU).

Це буде перше пряме сполучення між Грецією та Україною з початку повномасштабного російського вторгнення, за даними компанії Alphaliner, яка спеціалізується на аналізі ринку контейнерних перевезень.

У середині січня також планує відновити своє сполучення з Україною ще один перевізник – турецька компанія Medkon Lines. Це невелика компанія з кінця першої сотні, але вона стане першим турецьким оператором лінійних перевезень, який повернеться на український ринок.

Як повідомлялося, у травні глобальні контейнерні перевізники почали повертатися в Україну. Так, німецький перевізник Hapag-Lloyd став першим магістральним оператором, який почав пропонувати контейнерні послуги в Україну та з України. Hapag-Lloyd почала працювати з румунсько-українським сервісом, яким керує Iteris Feeders, українська транспортно-логістична компанія, розташована в Одесі.

У липні відбувся перший з 2022 року рейс MSC. Судно Levante F під прапором Панами прибуло у "Контейнерний термінал Одеса" з грузинського порту Поті.

MSC Mediterranean Shipping Co (Швейцарія) також анонсувала відновлення регулярного фідерного сервісу до портів "Великої Одеси" з турецького порту Текірдаг. Перший суднозахід планували на середину червня.