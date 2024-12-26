До Росії ввозять десятки літаків попри санкції, – ЗМІ

До Росії продовжують завозити літаки іноземного виробництва всупереч санкціям США та ЄС.

Так, від початку 2024 року до РФ із-за кордону потрапили щонайменше 28 повітряних суден, серед яких як літаки малої авіації, так і великі пасажирські лайнери, пише російське опозиційне видання "Верстка" із посиланням на митні дані.

Найчастіше заборонені для продажу Росії літаки ввозили через Туреччину (11 разів), три борти поставили через Оман, два – через Об'єднані Арабські Емірати і стільки ж через Німеччину. Також серед країн-посередників на російській митниці вказували Сербію, Швецію, Казахстан, Китай та Монголію. Ірландія, Кіпр та Киргизстан були зазначені у митних деклараціях лише у вигляді коду.

Із 28 літаків декілька були пасажирськими Bombardier, Airbus, ATR 42-500 та Hawker 800 XP. Один із літаків Bombardier вартістю близько $45,5 млн було ввезено на ім'я Дениса Краснопольського – гендиректора акціонерного товариства "Інпромактив", яке займається виробництвом літальних апаратів. Також Bombardier вартістю від $24,5 до $32,8 млн ввозила авіакомпанія "Меридіан" з ОАЕ, їх використовують для пасажирських рейсів між Москвою, Санкт-Петербургом, Нижнім Новгородом, Тегераном, Баку, Астаною та іншими містами.

Ще один Bombardier вартістю близько 16 млн євро було доставлено авіакомпанії Skylight зі столиці Киргизстану Бішкека, зараз він виконує рейси в Китай, Туреччину, Дубай та на Мальдіви.

Французький Airbus A319-111 вартістю близько $35 млн, куплений російською компанією "Аврора" через Литву, виконує перельоти на Далекому Сході РФ. Крім того, один пасажирський літак Boeing 737-800 придбала якутська авіакомпанія "Алроса" для рейсів до Москви, Петербурга, Новосибірська і Благовіщенська.

Згідно з митними документами, дев'ять літаків завезла компанія "Сучасні технології" 52-річного бізнесмена Євгена Кабанова. Він є засновником турецької компанії Edermont LTD і киргизстанської "Едермонт Памір", через які літаки постачаються до Росії. Зокрема компанії Кабанова допомогли імпортувати літаки Cessna, Aero Commander 680V, ​​призначені для цивільної авіації, а також американський літак Piper PA-28RT-201T.

При цьому пов'язана з Кабановим компанія відкрито рекламувала ввезення літаків в обхід санкцій.

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Як повідомлялося, наприкінці листопада російська державна "Об'єднана авіабудівна корпорація" звільнила одразу двох директорів найбільших авіаційних заводів, задіяних у програмі будівництва літаків, які б мали замінити іноземні авіалайнери в умовах санкцій. Зокрема, своїх посад позбулися гендиректор ПАТ "Яковлєв" (займається виробництвом лайнерів Sukhoi Superjet) та директор АТ "Туполєв".

Підготований російським урядом план розвитку власного виробництва літаків передбачає, що вже цього року в Росії мали б виготовити 40 цивільних лайнерів. До 2026 обсяги виробництва мали б зрости до 120 літаків на рік, до 2028 року – до 200, а в 2030 році планували вийти на виробництво 230 авіалайнерів щорічно. Це відповідало б показникам СРСР у другій половині 1970-х років.

Згідно з програмою, ще торік російські перевізники мали отримати два імпортозаміщені Sukhoi Superjet і три лайнери Ту-214, а цього року – 20 машин першого типу, сім – другого, а також 6 регіональних лайнерів MC-21 і два турбогвинтові Іл-114 -300. Насправді російський авіапром зміг випустити два Ту-214 та один Іл-96-300.

Відтак, в уряді РФ вирішили радикально урізати програму розвитку авіапрому. У 2025 році замість запланованих 82 літаків тепер очікується випуск лише 20 машин. План на 2026 рік знижено зі 120 лайнерів до 97, на 2027 рік – зі 180 до 140.

Тим часом російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили постачання в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.

За даними Росавіації, з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних для польотів авіалайнерів у парку 13 найбільших авіакомпаній РФ зменшилася на 3% – до 693 повітряних суден.

При цьому, наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.