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авіація (2208) росія (13641) літак (649) санкції (4106) авіасполучення (2473)

До Росії ввозять десятки літаків попри санкції, – ЗМІ

літак,аерофлот

До Росії продовжують завозити літаки іноземного виробництва всупереч санкціям США та ЄС.

Так, від початку 2024 року до РФ із-за кордону потрапили щонайменше 28 повітряних суден, серед яких як літаки малої авіації, так і великі пасажирські лайнери, пише російське опозиційне видання "Верстка" із посиланням на митні дані.

Найчастіше заборонені для продажу Росії літаки ввозили через Туреччину (11 разів), три борти поставили через Оман, два – через Об'єднані Арабські Емірати і стільки ж через Німеччину. Також серед країн-посередників на російській митниці вказували Сербію, Швецію, Казахстан, Китай та Монголію. Ірландія, Кіпр та Киргизстан були зазначені у митних деклараціях лише у вигляді коду.

Із 28 літаків декілька були пасажирськими Bombardier, Airbus, ATR 42-500 та Hawker 800 XP. Один із літаків Bombardier вартістю близько $45,5 млн було ввезено на ім'я Дениса Краснопольського – гендиректора акціонерного товариства "Інпромактив", яке займається виробництвом літальних апаратів. Також Bombardier вартістю від $24,5 до $32,8 млн ввозила авіакомпанія "Меридіан" з ОАЕ, їх використовують для пасажирських рейсів між Москвою, Санкт-Петербургом, Нижнім Новгородом, Тегераном, Баку, Астаною та іншими містами.

Ще один Bombardier вартістю близько 16 млн євро було доставлено авіакомпанії Skylight зі столиці Киргизстану Бішкека, зараз він виконує рейси в Китай, Туреччину, Дубай та на Мальдіви.

Французький Airbus A319-111 вартістю близько $35 млн, куплений російською компанією "Аврора" через Литву, виконує перельоти на Далекому Сході РФ. Крім того, один пасажирський літак Boeing 737-800 придбала якутська авіакомпанія "Алроса" для рейсів до Москви, Петербурга, Новосибірська і Благовіщенська.

Згідно з митними документами, дев'ять літаків завезла компанія "Сучасні технології" 52-річного бізнесмена Євгена Кабанова. Він є засновником турецької компанії Edermont LTD і киргизстанської "Едермонт Памір", через які літаки постачаються до Росії. Зокрема компанії Кабанова допомогли імпортувати літаки Cessna, Aero Commander 680V, ​​призначені для цивільної авіації, а також американський літак Piper PA-28RT-201T.

При цьому пов'язана з Кабановим компанія відкрито рекламувала ввезення літаків в обхід санкцій.

Читайте також: Санкції працюють: Російський "Аерофлот" почав купувати старі літаки, щоб діставати з них запчастини

Як повідомлялося, наприкінці листопада російська державна "Об'єднана авіабудівна корпорація" звільнила одразу двох директорів найбільших авіаційних заводів, задіяних у програмі будівництва літаків, які б мали замінити іноземні авіалайнери в умовах санкцій. Зокрема, своїх посад позбулися гендиректор ПАТ "Яковлєв" (займається виробництвом лайнерів Sukhoi Superjet) та директор АТ "Туполєв".

Підготований російським урядом план розвитку власного виробництва літаків передбачає, що вже цього року в Росії мали б виготовити 40 цивільних лайнерів. До 2026 обсяги виробництва мали б зрости до 120 літаків на рік, до 2028 року – до 200, а в 2030 році планували вийти на виробництво 230 авіалайнерів щорічно. Це відповідало б показникам СРСР у другій половині 1970-х років.

Згідно з програмою, ще торік російські перевізники мали отримати два імпортозаміщені Sukhoi Superjet і три лайнери Ту-214, а цього року – 20 машин першого типу, сім – другого, а також 6 регіональних лайнерів MC-21 і два турбогвинтові Іл-114 -300. Насправді російський авіапром зміг випустити два Ту-214 та один Іл-96-300.

Відтак, в уряді РФ вирішили радикально урізати програму розвитку авіапрому. У 2025 році замість запланованих 82 літаків тепер очікується випуск лише 20 машин. План на 2026 рік знижено зі 120 лайнерів до 97, на 2027 рік – зі 180 до 140.

Тим часом російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили постачання в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.

За даними Росавіації, з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних для польотів авіалайнерів у парку 13 найбільших авіакомпаній РФ зменшилася на 3% – до 693 повітряних суден.

При цьому, наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.

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Топ коментарі
+9
Треба вже переставати вірити в дієвість санкцій , приклад Іран .
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26.12.2024 14:01
+8
курви продажні...контракти купівлі-продажу так укладали, щоб потім перепродати...
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26.12.2024 13:53
+7
Бракує слів від відвертого беспрєдєлу всіх охочих тварюк заробити
на чужомі горі !!
Якіж вони кончені потвори і мразь , продаючи свої літаки окупантам
вбивцям 🤬
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26.12.2024 14:05
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курви продажні...контракти купівлі-продажу так укладали, щоб потім перепродати...
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26.12.2024 13:53 Відповісти
Курви продажні тут на місці, в Киеві, через Україну зараз херачить дві тируби і кацапи нам за це платять гроші, а ви про літаки, на голову не налазить, ніхто з цим нічого не робить.
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26.12.2024 14:09 Відповісти
Джерело цієї новини будь-ласка надайте...Цікаво..
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26.12.2024 14:22 Відповісти
як труби через Україну виправдовують непрацюючі санкції Заходу ?

І перше , і друге - зашквар. Але виправдовувати одне за рахунок іншого - це тупо.
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26.12.2024 14:22 Відповісти
Як ми можемо вимагати від друхих дотримання санкцій, при тому, що самі заробляемо на рашці повним ходом? В вас в голові, це як сладается?
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26.12.2024 14:34 Відповісти
Сергій 59a5fa46 , як вам подобається, не вимагайте нічого від інших . Ждіть коли зе надумає прикрити 2 труби
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26.12.2024 15:15 Відповісти
"Доброхотів в світі дохера" - і нічого іх не зупиняє
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26.12.2024 13:57 Відповісти
То нічого - рукожопе кацапське ПєВєО їх позбиває...
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26.12.2024 13:58 Відповісти
Треба вже переставати вірити в дієвість санкцій , приклад Іран .
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26.12.2024 14:01 Відповісти
А хто , в них , вірить ? Це нас , чомусь , дуже хочуть переконати в їх дієвості ...
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26.12.2024 14:06 Відповісти
Ничего в этом удивительного нет, человечество давно уже деградировало до уровня неандертальцев, поэтому, наступать самому себе на яйца, это теперь правила хорошего тона.
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26.12.2024 14:01 Відповісти
схоже що то донорські літаки, бо запчастин в лаптів зась, і придбати майже неможливо, літаки розсипаються у повітрі, так кажуть авіаційні специ рашки та їх аналітики.
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26.12.2024 14:02 Відповісти
так кажуть авіаційні специ рашки та їх аналітики...включай "кашаладну" аналітику-"Яка проблема у ввезені запчастин до літаків.якщо не було проблем із ввезеням в 3,14дерацію самих літаків????
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26.12.2024 14:09 Відповісти
Бракує слів від відвертого беспрєдєлу всіх охочих тварюк заробити
на чужомі горі !!
Якіж вони кончені потвори і мразь , продаючи свої літаки окупантам
вбивцям 🤬
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26.12.2024 14:05 Відповісти
на жаль, світ заснований не на совісті, а на жадібности(.
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26.12.2024 15:09 Відповісти
ввод санкций это лишь повод заработать барыши за тот же товар или для их учередителей получить значительные скидки,лохи верят в добрые намерения ес сша и прочих ,,партнеров,, на то они и лохи
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26.12.2024 14:11 Відповісти
Бабло перемагає і зло і добро..і взагалі все на світі. Людське нутро-це лайно.
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26.12.2024 14:22 Відповісти
то старі літаки, вони мають обмежений ресурс і потребують багато запчастин, виключно для внутрішніх рейсів. Санкції, ну не так як нам хотілось би але діють.
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26.12.2024 14:41 Відповісти
Для когось ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ
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26.12.2024 14:47 Відповісти
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26.12.2024 14:55 Відповісти
Не санкции, не будапештские меморандумы не работают. А те страны сильные, у которых работает экономика. Если Украина хочет быть сильным государством, нам надо развивать экономику и паралельно с этим иметь ядерное оружие, чтобы на нас никто не напал - т.е. нам надо вернуться в 1991 год, не только территориально, но и экономически.
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26.12.2024 15:03 Відповісти
Укрзвезда
Для розвитку економіки, в першу чергу, не треба обирати президентом ворога України, обирати депутатів-ворогів, особливо це стосується ригів- опезж, наш край. Але шостий рік, дивлячись на приклад зелепутінців, наріт знову обере касабських стерв'ятників, яким важлива лише своя кишеня
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27.12.2024 08:18 Відповісти
Так надо вести работу с населением! Чтобы люди до конца поняли, что надо делать и кто их враг - тогда зеленский сам исчезнет, а лучше всего - окажется за решёткой. И вместе с ним названное депутатское кодло.
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27.12.2024 08:31 Відповісти
Потом надо сделать контроль над каждой гривной. У нас почему-то с этом проблемы - органы внутренных дел слились с бизнесом и властью почти полностью. Эти трое не могут контролировать один другого. Значит надо создавать народный контроль, который должен быть наподобие экономической самообороны. Лишить депутатов зарплат и надбавок, дать им зарплату наравне с самой низкой пенсией. Лишить всех судей, прокуроров больших пенсий. Избавиться от внешнего долга, списав его с помощью Европы. Запретить продажу земли. И только тогда можно стартовать. Сегодня беспредел ведь происходит, какого нет не в одной стране Европы.
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27.12.2024 08:35 Відповісти
Ніколи Боїнг та айрбас не допустять щоб їх літаки падали через брак запчастин. То великі репутаційні втрати гігантів. Будуть постачати через треті-десяті країни.
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26.12.2024 15:04 Відповісти
Ми дагонім і пєрєгонім США ! Через Киргистан або Оман.
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26.12.2024 16:33 Відповісти

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