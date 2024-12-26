У Мінекономіки оцінили ефект від програми "Зроблено в Україні" у 88 мільярдів гривень

За підсумками 2024 року очікується зростання ВВП України на 4%. Із них 0,64%, або більш як 88 млрд грн – результат реалізації політики "Зроблено в Україні".

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінеконміки.

"Із загального 4%-го зростання, реалізація політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" цьогоріч забезпечила 0,64%, або більш як 88 млрд грн — свідчать розрахунки Мінекономіки" – зазначила вона в колонці для Інтерфакс-Україна.

За словами урядовиці, переробна промисловість увійшла у лідери за сплатою податків. За результатами трьох кварталів 2024 року на неї припадає 16,7% від загального збору до зведеного бюджету. А зростання сплати податків за перші дев’ять місяців склало 19,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Свириденко уточнила, що цього року уряд зосередився на трьох ключових напрямах для збільшення частки переробної промисловості у ВВП: розвиток виробництва, залучення інвестицій у реальний сектор, сприяння несировинному експорту.

Зокрема, формувати попит на українські товари з боку держави та громад допомагає політика локалізації у публічних закупівлях. З 1 січня 2025 року вимога частки місцевої складової зросте до 25%. Програма "Шкільний автобус" дозволила громадам закупити 1 000 автобусів за два роки, забезпечивши роботою працівників українських автобусних заводів і понад 200 підрядників.

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Пільгова іпотека "єОселя" сприяє зростанню попиту на будівельні матеріали. Цього року її переорієнтували на первинний ринок нерухомості.

"Виробництво будматеріалів у першому півріччі 2024 року зросло на 37,1%, а частка іпотек на первинному ринку подвоїлась. Програма також сприяє детінізації економіки. У першому півріччі забудовники сплатили 1,6 млрд грн податків, що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період торік", – зазначила міністерка економіки.

Попит громадян на українські товари стимулює програма "Національний кешбек". За підрахунками Retail Association of Ukraine, у перші місяці її реалізації продажі певних продуктів зросли у кількості на 9,5%.

Цьогоріч уряд також скоригував програму "Доступні кредити 5-7-9" сфокусувавши її на інвестиційні цілі та розвиток переробної промисловості. За рік частка таких кредитів зросла вдвічі – до 46%. А у прифронтових областях обсяг інвестиційних кредитів збільшився із 3 млрд до 25 млрд грн. Також тепер за кредитні кошти можна купувати енергетичне обладнання.

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Також доступні інструменти страхування воєнних ризиків, які впроваджують MIGA, DFC, ЄБРР, іноземні ЕКА та Експортно-кредитне агентство України.

Свириденко наголошує, що у 2025 році Кабмін продовжить підтримувати програми політики "Зроблено в Україні", забезпечуючи їхнє фінансування в повному обсязі, щоб стимулювати виробництво товарів із доданою вартістю та розвиток економіки.

Як повідомлялося,у третьому кварталі зростання ВВП уповільнилося до 2%. Водночас реальний ВВП України в другому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з другим кварталом 2023 року – на 3,7%.

У першому кварталі ВВП України порівняно з попереднім кварталом зріс на 1,2%, а а порівняно з першим кварталом 2023 року – на 6,5%, повідомляв Держстат.

У липні Національний банк України покращив прогноз зростання ВВП України у 2024 році до 3,7%, проте трохи погіршив припущення щодо відновлення економіки у 2025-2026 роках – до 4-5% на рік.

Уряд прогнозує зростання ВВП за підсумками 2024 року на 3,5% та його уповільнення у наступному році до 2,7%.