АРМА шукає управителя для арештованих активів у Чернігові. Їх власник постачав одяг російським військовим

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочинає процес відбору оцінювача та управителя для арештованих активів ПрАТ "Чексіл-Автосервіс", ПрАТ "Чексіл" та ПрАТ "Менеджінг компані".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що перед тим активи оглянули представники Агентства та Служби безпеки. Під час огляду встановлено, що на території арештованих активів "успішно працюють українські підприємства з потужною виробничою базою та сучасним обладнанням".

"Зокрема, там розташовані складські приміщення, пилорами для виробництва паркету, текстильне обладнання, магазини меблів та інших товарів тощо", – йдеться у повідомленні.

Арештовані активи також включають нежитлові приміщення колишнього камвольно-суконного комбінату "Чексіл" – одного з найбільших підприємств текстильної промисловості України, яке останні 10 років переважно здавало приміщення в оренду під склади та офіси.

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Активи були передані в управління АРМА за ухвалою Деснянського районного суду міста Чернігова в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Після проведення незалежної оцінки, ринкових консультацій та встановлення критеріїв актив буде опубліковано на Prozorro.

За даними матеріалів справи, власником ПрАТ "Чексіл-Автосервіс", ПрАТ "Чексіл" та ПрАТ "Менеджінг компані" є росіянин Антон Громов, пише liga.net. Він також контролює "Групу компаній "Російський воїн", яка виконує російські держконтакти з постачання військового одягу та спорядження.

Як повідомлялося, АРМА виставить на продаж арештований в порту "Ізмаїл" російський танкер.