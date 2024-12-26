Україна виконала ще два пункти для отримання коштів за програмою Ukraine Facility

Кабінет Міністрів затвердив Стратегію з реформування психоневрологічних та інших інтернатних закладів до 2034 року та Стратегію розвитку прикордонної інфраструктури з країнами ЄС та Молдовою до 2030 року. Ці два стратегічні документи є кроками Плану України для фінансової програми Ukraine Facility.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Зазначається, що Стратегія реформування психоневрологічних та інших інтернатних закладів передбачає розвиток соціальних послуг та підтримку людей із підвищеними потребами з метою забезпечення їхньої спроможності самостійно проживати в громаді та запобігання інституціалізації.

Водночас Стратегія розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури передбачає реконструкцію пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією. Також очікується створення мережі сервісних зон, спрощення процедур перетину кордону (цифровізація та запровадження спільного контролю) відповідно до стандартів Євросоюзу.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);

технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом у цьому році Україна отримала вже близько 16 млрд євро бюджетної підтримки за програмою. Останній транш у 4,1 мільярда євро був надісланий 18 грудня.