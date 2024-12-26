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Новини
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Нафтогаз (3277) прибуток (1789)

"Нафтогаз" відзвітував про 23 мільярди прибутку за дев’ять місяців

Упродовж дев’яти місяців 2024 року Група Нафтогаз отримала чистий консолідований прибуток на 23,3 млрд грн. За аналогічний період минулого року цей показник дорівнював 15,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що консолідований операційний прибуток за указаний період досяг 32,4 млрд грн проти 25,2 млрд грн за аналогічний період торік.

Також наголошується, що Група продовжує стабільно видобувати вуглеводні та забезпечувати природним газом майже 12,4 мільйона домогосподарств, та серед іншого, продовжує постачати газ за фіксованим тарифом в умовах дії ПСО.

Крім того, "Нафтогаз" залишається одним із найбільших платників податків в Україні: у січні-вересні цього року підприємства сплатили до бюджету майже 67 млрд грн.

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Як повідомлялося, чистий консолідований прибуток Групи "Нафтогаз" у 2023 році становив 23,1 млрд грн після збитку у розмірі 79,1 млрд у 2022 році.

НАК "Нафтогаз України" за результатами діяльності в 2023 році сплатив до державного бюджету майже 12,2 млрд грн дивідендів, а також 2,1 млрд гривень податку на дивіденди.

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Топ коментарі
+2
Газ і надра в Україні належать не українському народу а невеликому прошарку населення котре становить менше 1 % від усього населення України
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26.12.2024 14:04
+1
Міг і не звітувати...Його прибуток ми і без того відчуваєм на своїх кишенях...
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26.12.2024 13:17
+1
Якщо такі прибутки, може знизити ціну для населення? Газ же український. Ні?
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26.12.2024 13:56
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А звідки ж прибуток ?

В Україну російський газ надходить радянським трубопроводом "Уренгой-Помари-Ужгород" через Суджу - місто в Курській області Росії,..Загальний обсяг експорту цим маршрутом залишається стабільним - 15 млрд кубометрів на рік Джерело: https://biz.censor.net/n3527055
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26.12.2024 13:04 Відповісти
Міг і не звітувати...Його прибуток ми і без того відчуваєм на своїх кишенях...
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26.12.2024 13:17 Відповісти
Пересічний громадянин США сплачує за 1 м.куб газу 2 гривні в перерахунку по сьогоднішінім курсі
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26.12.2024 13:37 Відповісти
Пересічний громадянин США отримую зарплату у 182741 UAH на місяць.
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26.12.2024 13:49 Відповісти
МВФ повинен когось обдерти як липку щоб була у вас така зарплатня. Тому й обдирають населення України
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26.12.2024 13:58 Відповісти
Якщо такі прибутки, може знизити ціну для населення? Газ же український. Ні?
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26.12.2024 13:56 Відповісти
Парадокс економіки в Україні в тому що коли прибуток не перевищує 4 % то це збиткова економіка. Прибуток повинен бути не менше 1000 %
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26.12.2024 14:01 Відповісти
Газ і надра в Україні належать не українському народу а невеликому прошарку населення котре становить менше 1 % від усього населення України
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26.12.2024 14:04 Відповісти
іще б...гандони на стіки підняли ціни...
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26.12.2024 13:59 Відповісти
Премій на скільки собі виписали,уйобки?
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26.12.2024 14:01 Відповісти

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