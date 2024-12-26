"Нафтогаз" відзвітував про 23 мільярди прибутку за дев’ять місяців

Упродовж дев’яти місяців 2024 року Група Нафтогаз отримала чистий консолідований прибуток на 23,3 млрд грн. За аналогічний період минулого року цей показник дорівнював 15,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що консолідований операційний прибуток за указаний період досяг 32,4 млрд грн проти 25,2 млрд грн за аналогічний період торік.

Також наголошується, що Група продовжує стабільно видобувати вуглеводні та забезпечувати природним газом майже 12,4 мільйона домогосподарств, та серед іншого, продовжує постачати газ за фіксованим тарифом в умовах дії ПСО.

Крім того, "Нафтогаз" залишається одним із найбільших платників податків в Україні: у січні-вересні цього року підприємства сплатили до бюджету майже 67 млрд грн.

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Як повідомлялося, чистий консолідований прибуток Групи "Нафтогаз" у 2023 році становив 23,1 млрд грн після збитку у розмірі 79,1 млрд у 2022 році.

НАК "Нафтогаз України" за результатами діяльності в 2023 році сплатив до державного бюджету майже 12,2 млрд грн дивідендів, а також 2,1 млрд гривень податку на дивіденди.