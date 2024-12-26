Литовське місто продовжило безоплатний проїзд у транспорті для українських біженців

Литовське місто Каунас ще на рік продовжило можливість безоплатного користування громадським транспортом для біженців з України.

Про це пише LRT із посиланням на відповідне рішення Каунаської міської ради, передає Суспільне.

Зазначається, що рішення міської ради передбачає, що українці, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення Росії, зможуть скористатися 99% знижкою на придбання безстрокового електронного квитка для проїзду в автобусах і тролейбусах протягом цілого року.

Щоб скористатися пільгою, їм потрібно буде пред'явити цифровий дозвіл на тимчасове проживання, виданий Департаментом міграції, та особистий документ.

Нагадаємо, у столиці Литви – Вільнюсі – ще на рік продовжили можливість безкоштовно їздити столичним громадським транспортом біженцям із України у листопаді.

Інші великі міста Литви ухвалювали такі рішення після російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Раніше стало відомо, що Литва з грудня цього року збирається посилити правила оформлення посвідки на проживання через зовнішніх постачальників послуг.

До того повідомлялося, майже 62% українських біженців у Литві є працевлаштованими.