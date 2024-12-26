Нідерланди планують виділити Україні ще 6 мільярдів євро підтримки, – посол

Нідерланди виділили на підтримку України 3,8 млрд євро та планує спрямувати ще 6 млрд євро.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав посол країни в Україні Алле Дорхаут.

"Упродовж останніх трьох років Нідерланди підтримують Україну в різний спосіб – морально, гуманітарною допомогою, допомогою у відновленні, економічною, а також військовою допомогою. Наразі вже надійшло 3,8 млрд євро, але у планах ще шість мільярдів. Таким чином, Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги, з яких майже чотири вже надійшли", – зазначив він.

За словами дипломата, енергетика є одним із пріоритетів Нідерландів у допомозі Україні. Його колеги постійно на зв’язку з українською стороною, щоб "зрозуміти, як ще можна допомогти Україні пережити цю зиму".

Дорхаут підкреслив, що боротьба з агресією РФ "не лише в інтересах України, а й в інтересах Європи", адже йдеться про захист безпеки, процвітання і цінностей.

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У цьому контексті він відзначив важливість вступу України в ЄС, оскільки в Договорі про Європейський Союз є окреме положення про безпеку.

"Коли війна закінчиться, ЄС обов’язково матиме довгострокові відносини з Україною, і я вважаю, що все, що ЄС і країни-члени зараз роблять щодо надання військової допомоги Україні, частково зміститься в бік економічної підтримки, відновлення тощо", – додав посол Нідерландів.

Як повідомлялося, наприкінці вересня Нідерланди виділили Україні новий пакет допомоги у розмірі 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури.