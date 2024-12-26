Енергетики за добу відновили живлення для майже 600 тисяч споживачів

Станом на ранок 26 грудня енергетики відновили живлення для майже 600 тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 585 687 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій", – йдеться у повідомленні.

У Міненерго наголосили, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків та відновленням стабільного енергопостачання після масованої ворожої атаки 25 грудня.

Водночас унаслідок обстрілів сьогодні оператор системи передачі тимчасово застосовує стабілізаційні графіки погодинних відключень. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах обленерго.

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Як повідомлялося, в ніч та вранці 25 грудня російські військові здійснили вже 13 від початку року масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетики України. Внаслідок пошкоджень були запроваджені заходи обмеження споживання.

"Укренерго" анансувало, що 26 грудня обмеження для побутових споживачів триватимуть з 08:00 до 21:00 обсягом півтори та одна черга відключень.