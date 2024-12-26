БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1616 відвідувачів онлайн
Новини
146 1
військовослужбовці (301) поставки (149) ДБР (472)

Директор криворізької компанії поставив військовим тисячі неякісних спальників на 30 мільйонів. Йому оголосили про підозру

Директор криворізької компанії поставив військовим 20 тисяч неякісних спальників на 30 мільйонів

Правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства з Кривого Рогу, яке у 2023 році поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості на 30 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що експертиза встановила невідповідність товару технічним вимогам, що не дозволяло використовувати їх за призначенням.

Зокрема, склад тканини не відповідав заявленим вимогам, в спальниках також були відсутні обов’язкові елементи: підкладка з флісу та шар зі спецтканини, який не пропускає повітря.

Директору підприємства повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах – ч. 5 ст. 190 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Директор криворізької компанії поставив військовим 20 тисяч неякісних спальників на 30 мільйонів

Читайте також: "Оператор тилу" оголосив тендери на понад 34 мільярди. Що збираються купити?

Крім того, військова частина подала позов до суду про відшкодування штрафних санкцій на 6 млн грн та заміни спальних мішків на якісні, який було задоволено в повному обсязі.

Слідство триває. Досліджуються обставини можливої причетності до кримінального правопорушення посадовців військової частини.

Як повідомлялося, держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони ініціюватиме підвищення розміру штрафів за постачання неякісної продукції для ЗСУ до 100% її вартості.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******** почитати цю фантастику де однісінький вумний директор стількох зебілів обдурив, що тепер все віддасть слідчим, прокурвам та суддям, бо :"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Джерело: https://biz.censor.net/n3527104"
показати весь коментар
26.12.2024 11:33 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 