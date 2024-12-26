Директор криворізької компанії поставив військовим тисячі неякісних спальників на 30 мільйонів. Йому оголосили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства з Кривого Рогу, яке у 2023 році поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості на 30 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що експертиза встановила невідповідність товару технічним вимогам, що не дозволяло використовувати їх за призначенням.

Зокрема, склад тканини не відповідав заявленим вимогам, в спальниках також були відсутні обов’язкові елементи: підкладка з флісу та шар зі спецтканини, який не пропускає повітря.

Директору підприємства повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах – ч. 5 ст. 190 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Крім того, військова частина подала позов до суду про відшкодування штрафних санкцій на 6 млн грн та заміни спальних мішків на якісні, який було задоволено в повному обсязі.

Слідство триває. Досліджуються обставини можливої причетності до кримінального правопорушення посадовців військової частини.

Як повідомлялося, держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони ініціюватиме підвищення розміру штрафів за постачання неякісної продукції для ЗСУ до 100% її вартості.