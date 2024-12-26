У Криму український дрон уразив судно, яке окупанти захопили у 2014 році, – соцмережі

У бухті біля селища Чорноморське в анексованому Криму український безпілотник вразив судно "Федір Урюпін".



Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що це сталося це у понеділок, 23 грудня, близько 17:00.

"БПЛА влетів у борт судна "Федор Урюпін". Удар припав вище ватерлінії, судно не затонуло, але шкоди завдано", – йдеться у повідомленні.



Судно "Федір Урюпін" побудовано у 2010 році, було захоплено в України у 2014 році під час анексії Криму. За словами джерела, останнім часом загарниками не використовується.



Буксир "Федор Урюпін", згідно з базою Marinetraffic, має російський прапор, але власником зазначено українське ДАТ "Чорноморнафтогаз".

Як раніше повідомив президент Володимир Зеленський, у держбюджеті на 2025 рік на виробництво дронів передбачено 775 млрд грн.