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Крим (1064) дрони (320)

У Криму український дрон уразив судно, яке окупанти захопили у 2014 році, – соцмережі

У Криму український дрон уразив захоплене у 2014 році судно

У бухті біля селища Чорноморське в анексованому Криму український безпілотник вразив судно "Федір Урюпін".

Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що це сталося це у понеділок, 23 грудня, близько 17:00.

"БПЛА влетів у борт судна "Федор Урюпін". Удар припав вище ватерлінії, судно не затонуло, але шкоди завдано", – йдеться у повідомленні.

Судно "Федір Урюпін" побудовано у 2010 році, було захоплено в України у 2014 році під час анексії Криму. За словами джерела, останнім часом загарниками не використовується.

Буксир "Федор Урюпін", згідно з базою Marinetraffic, має російський прапор, але власником зазначено українське ДАТ "Чорноморнафтогаз".

Як раніше повідомив президент Володимир Зеленський, у держбюджеті на 2025 рік на виробництво дронів передбачено 775 млрд грн.

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26.12.2024 10:57 Відповісти

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