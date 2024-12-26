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авто (4001) продаж (1997)

Українці у листопаді придбали нових авто на понад 10 мільярдів гривень. Найпопулярніші марки

toyota

Упродовж листопада українці витратили на придбання нових легкових авто понад 10,2 млрд грн, що на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що близько половини цієї суми зібрали авто лише п’яти марок.

Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки Toyota – 1,63 млрд грн. Другий результат у BMW – 1,05 млрд грн. Трійку лідерів замикає Volkswagen – 945 млн грн.

На моделі Audi українці витратили 853 млн грн – четверте місце, а на п’ятій сходинці опинилися авто Mercedes-Benz – 731 млн грн.

До десятки лідерів марок нових авто, на які не скупились українці у листопаді, також потрапили: Skoda, Renault, Lexus, LandRover, Porsche.

Загалом із початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 114,5 млрд грн, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, у листопаді в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тис. нових легкових авто, що на 3% менше ніж торік. Відносно жовтня споживча активність зменшилась на 10%.

Водночас минулого місяця український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно жовтня, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року – майже на третину.

Як повідомлялося, упродовж січня-жовтня в Україну було імпортовано 265 тисяч вживаних та нових легкових авто, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Їхня загальна митна вартість становила $3,63 млрд.

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Топ коментарі
+11
а слюсарі і токарі переважно шикують на ламбургінях!
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26.12.2024 10:37
+9
Питання, де територіально??? Подаваться який парк катається в Києві, і зрозумієте де "пиляється бабло".
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26.12.2024 10:25
+8
на яких, кажете, напрямках кацапня буде наступати?
зараз все засфальтуємо і верещючку пришлемо на пункти пропуску!
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26.12.2024 10:30
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**** війна - всіх разорила...
штуку грівень кожному зеленому в пасть!
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26.12.2024 10:24 Відповісти
Питання, де територіально??? Подаваться який парк катається в Києві, і зрозумієте де "пиляється бабло".
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26.12.2024 10:25 Відповісти
Нічого, катайтеся. Американці за все заплатять.
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26.12.2024 10:27 Відповісти
дотепний бовдур, скажи це корінним американцям...
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26.12.2024 10:38 Відповісти
індіянцям?
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26.12.2024 10:43 Відповісти
а були інші?
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26.12.2024 10:45 Відповісти
були - мамонти!
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26.12.2024 10:48 Відповісти
Це сосна довговічна (Pinus longaeva), яка росла в США. Її ім'я - Прометей. Після того, як Прометей був спиляний, найстарішим з живих дерев стала сосна на ім'я Муфасаіл, що росте в Каліфорнії. Її вік - близько 4790 років.
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26.12.2024 10:52 Відповісти
дурне питання? - дурна відповідь....
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26.12.2024 10:52 Відповісти
не хочу ескалувати,
але корінних українців може поткати доля корінних американців..
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26.12.2024 12:39 Відповісти
Та да, Бонявтік із Єрмаком штучно утримують пільговий курс гривні, щоб подешевше перевести крадену гривню в долари, паралельно знищуючи валютну допомогу союзників і черні трохи перепадає на євробляхи..
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26.12.2024 12:12 Відповісти
а асвальт для чого ложили?
звичайно, щоб кататись
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26.12.2024 12:34 Відповісти
на яких, кажете, напрямках кацапня буде наступати?
зараз все засфальтуємо і верещючку пришлемо на пункти пропуску!
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26.12.2024 10:30 Відповісти
Голови МСЕК, ТЦК, прокурори, судді та депутати кактаються переважно на старих машинах.
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26.12.2024 10:35 Відповісти
а слюсарі і токарі переважно шикують на ламбургінях!
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26.12.2024 10:37 Відповісти
хороший слесарь или токарь может себе позволить хорошее авто на всяк случай
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26.12.2024 10:41 Відповісти
може, але з хорошими проблема,,,
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26.12.2024 10:45 Відповісти
так, якщо він живе не в Україні
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26.12.2024 11:48 Відповісти
Волонтери перш за все
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26.12.2024 11:16 Відповісти
, на старих, інвалідних, з ручним управлінням, хто без ніг,
а хто сліпий, того свій шофер возить..
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26.12.2024 12:42 Відповісти
Цікаво, де цю дебільну статистику той автопром взяв? Реєстраційні данні?

А чому немає інфи:
1. Скільки фіз та юр осіб? Бо тендери на закупку ніхто не відміняв.
2. Куплені волонтерами, адміністраціями населених пунктів, і т.і. Бо он Порох з Кличком десятками купують.
3. І знову ж таки ціни. Може з-за кордону пригоняють взагалі по 500 євро за авто.

Корочше, знову ніпрощо..краще опублікуйте декларації препіздента, депутатів, ОПи та голови ДУС.
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26.12.2024 10:48 Відповісти
Ну я, наприклад, зрозумів, що мова йде саме про нові, не бувші у використанні авто.
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26.12.2024 11:04 Відповісти
Зрозумів - такий термін в статистиці не передбачений.
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26.12.2024 11:41 Відповісти
Упродовж листопада українці витратили на придбання нових легкових авто понад 10,2 млрд грн, що на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем. Джерело: https://biz.censor.net/n3527100
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26.12.2024 11:45 Відповісти
Тобто все інше, викладене мною, питань не викликає? Навіть те, що немає статистики по авто - легковим, кросоверам, бусикам і т.і., бензин/дт/електро - теж показово. І ціновий розріз.

Інфа, наведена в статті - то як середня температура по шпиталю.
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26.12.2024 12:07 Відповісти
Марина, я давній та послідовний прихильник ваших дописів і однозначно, що ви маєте рацію...
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26.12.2024 12:13 Відповісти
дякую
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26.12.2024 12:37 Відповісти
Пані Марина, не треба тупити і хамити одночасно.
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26.12.2024 12:04 Відповісти
Пане Ігоре - а де я Вам хамила? Чи Ви реально думаєте, що в статистиці є місце для такого, як зрозумів щось з цифр, якщо точно це не зазначено?

І взагалі, нахамили Ви. Бо я Вас не ображала.
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26.12.2024 12:10 Відповісти
Дякуючі Гетманцеву, який генерував ідеї підвищення податків, у т.ч. при реєстрації авто, кому треба і не треба купляли, бо потім буде дебело більше...
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26.12.2024 10:52 Відповісти
Через те що ви не задонатите чиновники з команди клоуна які і купують нові авто не дуже постраждають. Гірше стане тільки солдату в окопі (звісно якщо ви донатили нормальним людям а не клоунським фондам).
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26.12.2024 11:46 Відповісти
То доньте не аби кому, а конкретним бригадам.
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26.12.2024 12:12 Відповісти
із таким лексиконом із Німеччини- це бидло, що відчуло цивілізацію до котрої воно не причетне, заслуговує бути задавленим на якомусь ярмарку.
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26.12.2024 12:38 Відповісти
Чиновникам підняли з/п)
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26.12.2024 11:00 Відповісти
Хоч би список по посадам зробили.
Не уявляю хто в такій кількості купує?
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26.12.2024 11:05 Відповісти
Чи можливо, що волонтери займаються перепродажем авто які купують.за донати для армії?
Можуть.
Сьогодні в інстаграм знов жахливе відео саме про це.https://www.instagram.com/reel/DDwQsyDI9V1/?igsh=YzljYTk1ODg3Zg==
Якась «Мавка» волонтер, яку вже звинувачували в розкрадані гум допомоги і авто, продовжила свою кепську справу.
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26.12.2024 11:11 Відповісти
5200 чиновників-крадіїв прибарахлились.
Причому, неукраїнці.
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26.12.2024 11:22 Відповісти
у "бабла" немае національності))
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26.12.2024 11:37 Відповісти
вот, а было бы свободное владение\оборот оружия\бк - глядишь и вместо пластиковых тачек было бы чем воевать
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26.12.2024 11:40 Відповісти
Кончені люди переважно
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26.12.2024 11:40 Відповісти
Ну так с такої кількості бмв , величезна кількість податкового донату пішла війську ... не бачу причин упподібнюаатися стадному інстинкту і хаяти особливо тими хто і жодної гривені не задонатив за весь рік
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26.12.2024 11:57 Відповісти
Печальная статистика, лучше бы её не знать, а то становится стыдно перед теми, кто нам помогает.
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26.12.2024 12:11 Відповісти
угу, так соромно за того чихуахуа, котрого вигулює головний дЄрьмак ОПи...
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26.12.2024 12:25 Відповісти
Тут пишуть про чиновників... Досить глянути на парковки "Сільпа", "АТБ" тощо, невже всі чиновники?
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26.12.2024 12:19 Відповісти
То їхня численна рідня і потомство. Вони плодяться як таракани.
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26.12.2024 13:27 Відповісти
можливо таргани чи саракани?
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26.12.2024 13:29 Відповісти
В цій цифрі левова частка припадає на елітні авто, якими прибарахлілісь Зельоні.
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26.12.2024 13:34 Відповісти
Як і передбачалось, одразу полізла зі сраки місцевих суцільна "зрада" Я хочу нагадати, що і військові отримують суми, яких раніше не бачили і взагалі країна продовжує жити. Краще б пораділи, що люди трохи пересаджуються з 20-ти річних блях на нові авто.
Я, наприклад, придбав в тому році новий електромобіль, бо стара 30-ти річна Мазда тягнула кожного місяця неадекватні гроші. При цьому друкую для ДрукАрмії 24/7 за власний кошт.
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26.12.2024 15:24 Відповісти

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