Українці у листопаді придбали нових авто на понад 10 мільярдів гривень. Найпопулярніші марки
Упродовж листопада українці витратили на придбання нових легкових авто понад 10,2 млрд грн, що на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Зазначається, що близько половини цієї суми зібрали авто лише п’яти марок.
Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки Toyota – 1,63 млрд грн. Другий результат у BMW – 1,05 млрд грн. Трійку лідерів замикає Volkswagen – 945 млн грн.
На моделі Audi українці витратили 853 млн грн – четверте місце, а на п’ятій сходинці опинилися авто Mercedes-Benz – 731 млн грн.
До десятки лідерів марок нових авто, на які не скупились українці у листопаді, також потрапили: Skoda, Renault, Lexus, LandRover, Porsche.
Загалом із початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 114,5 млрд грн, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Нагадаємо, у листопаді в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тис. нових легкових авто, що на 3% менше ніж торік. Відносно жовтня споживча активність зменшилась на 10%.
Водночас минулого місяця український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно жовтня, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року – майже на третину.
Як повідомлялося, упродовж січня-жовтня в Україну було імпортовано 265 тисяч вживаних та нових легкових авто, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Їхня загальна митна вартість становила $3,63 млрд.
Будь ласка, зачекайте...
штуку грівень кожному зеленому в пасть!
але корінних українців може поткати доля корінних американців..
звичайно, щоб кататись
зараз все засфальтуємо і верещючку пришлемо на пункти пропуску!
а хто сліпий, того свій шофер возить..
А чому немає інфи:
1. Скільки фіз та юр осіб? Бо тендери на закупку ніхто не відміняв.
2. Куплені волонтерами, адміністраціями населених пунктів, і т.і. Бо он Порох з Кличком десятками купують.
3. І знову ж таки ціни. Може з-за кордону пригоняють взагалі по 500 євро за авто.
Корочше, знову ніпрощо..краще опублікуйте декларації препіздента, депутатів, ОПи та голови ДУС.
Інфа, наведена в статті - то як середня температура по шпиталю.
І взагалі, нахамили Ви. Бо я Вас не ображала.
Не уявляю хто в такій кількості купує?
Можуть.
Сьогодні в інстаграм знов жахливе відео саме про це.https://www.instagram.com/reel/DDwQsyDI9V1/?igsh=YzljYTk1ODg3Zg==
Якась «Мавка» волонтер, яку вже звинувачували в розкрадані гум допомоги і авто, продовжила свою кепську справу.
Причому, неукраїнці.
Я, наприклад, придбав в тому році новий електромобіль, бо стара 30-ти річна Мазда тягнула кожного місяця неадекватні гроші. При цьому друкую для ДрукАрмії 24/7 за власний кошт.