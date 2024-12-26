Українці у листопаді придбали нових авто на понад 10 мільярдів гривень. Найпопулярніші марки

Упродовж листопада українці витратили на придбання нових легкових авто понад 10,2 млрд грн, що на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що близько половини цієї суми зібрали авто лише п’яти марок.

Найбільше грошей було сплачено за автомобілі японської марки Toyota – 1,63 млрд грн. Другий результат у BMW – 1,05 млрд грн. Трійку лідерів замикає Volkswagen – 945 млн грн.

На моделі Audi українці витратили 853 млн грн – четверте місце, а на п’ятій сходинці опинилися авто Mercedes-Benz – 731 млн грн.

До десятки лідерів марок нових авто, на які не скупились українці у листопаді, також потрапили: Skoda, Renault, Lexus, LandRover, Porsche.

Загалом із початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 114,5 млрд грн, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, у листопаді в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тис. нових легкових авто, що на 3% менше ніж торік. Відносно жовтня споживча активність зменшилась на 10%.

Водночас минулого місяця український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно жовтня, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року – майже на третину.

Як повідомлялося, упродовж січня-жовтня в Україну було імпортовано 265 тисяч вживаних та нових легкових авто, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Їхня загальна митна вартість становила $3,63 млрд.