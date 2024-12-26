У двох областях запровадили аварійні відключення світла

Уранці 26 грудня у Полтавській та Кіровоградській областях ввели графіки аварійних відключень.

Про це повідомили пресслужби обленерго.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 26 грудня о 06:37 отримана команда на ведення 2 черг ГАВ. О 7:30 отримано команду ввести ГАВ в об'ємі 20 МВт у Кременчуцькому районі області", – зазначили в Полтаваобленерго.

Водночас у Кіровоградській області аварійні відключення діють з 06:48, наголосили у Кіровоградобленерго.

Як повідомлялося, в ніч та вранці 25 грудня російські військові здійснили вже 13 від початку року масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетики України. Внаслідок пошкоджень були запроваджені заходи обмеження споживання.

"Укренерго" анансувало, що 26 грудня обмеження для побутових споживачів триватимуть з 08:00 до 21:00 обсягом півтори та одна черга відключень.