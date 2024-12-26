"єОселя": В Україні хочуть запустити програму пільгової іпотеки для аграріїв
Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль та голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер обговорили запуск програми доступної іпотеки "єОселя" для аграріїв.
Про це Коваль повідомив у Facebook.
"Іпотечна ініціатива передбачатиме доступні кредити під 3% та 7% терміном на 20 років на купівлю житла. Перевага надаватиметься сільській місцевості", – написав Коваль.
Він додав, що Мінагрополітики зацікавлене в такій соціальній програмі.
"Тому далі пільно працюватимемо над створенням дорожньої карти. Для початку визначимо критерії іпотечної програми. Зокрема, категорії, регіони та розмір компенсації першого внеску. Акцент плануємо зробити на аграріях з прифронтових територій, ВПО та жінках", – пояснив Коваль.
Він також висловив упевненість, що така програма не лише дасть можливість отримати фермерам власне житло, а й допоможе розвинути аграрну галузь та забезпечити соціальну стабільність у селах.
Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів доручив випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 20 млрд грн для докапіталізації держкомпанії "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло"), яка є оператором програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя".
До того Національний банк України зазначав, що українські банки суттєво зменшили кількість виданих пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя" у другому півріччі 2024 року, передусім через зміну умов програми на користь забудовників та дефіцит коштів у відповідальної за програму держкомпанії "Укрфінжитло".
Про програму
Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти й одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".
Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, Sense Bank, "Банк Кредит Дніпро", "МТБ Банк", "Таскомбанк" і Bisbank.
Як повідомлялося, за два роки уряд неодноразово змінював умови програми "єОселя". Наприклад, з початку 2024 року в українців з'явилася можливість купувати приватні будинки.
З 19 вересня перший внесок можна сплачувати сертифікатом "єВідновлення".
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