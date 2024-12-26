"Укрпошта" підвищить тарифи на міжнародні посилки до кількох країн, але знизить для США (оновлено)

"Укрпошта" на початку наступного року зменшить тариф для габаритних посилок до США, а також розширить список країн, до яких можна буде надсилати дрібні пакети в межах пакета Prime (до 2 кг).

Про це повідомила директорка департаменту міжнародних операцій "Укрпошти" Юлія Павленко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Наступного (2025, – ред.) року ми плануємо ще більше розширити співпрацю зі США. Для наших клієнтів будуть хороші рішення. Ми запропонуємо хороші бонуси. Зробимо трошки меншу градацію за вагою, щоб підприємцям було ще простіше потрапляти в справедливий тариф. Друге, у нас буде зменшення тарифу для габаритних посилок у Штати. Ці рішення ми презентуємо в січні та лютому 2025 року", – розповіла Павленко.

Водночас вона попередила, що тарифи на доставку до кількох країн підвищать.

"У нас буде невеличка кореляція, але стосовно буквально кількох країн з великим плечем доставки. Решта міжнародних товарів або лишаться незмінними або знизяться, як у випадку з Британією. Серед країн, для якої тариф буде незначно підвищений, Туркменістан, через потребу робити великий крюк при авіасполученні. Ми не можемо собі дозволити працювати у мінус", – пояснила Павленко.

Вона також заявила про плани компанії розширити список країн, до яких можна буде надсилати посилки в рамках пакета Prime.

"Дрібний пакет PRIME" передбачає доставку замовлення в поштову скриньку клієнта без підпису, пріоритетний порядок обробки в країні призначення та відслідковування замовлення в усіх країнах мережі PRIME. "Серед великих країн буде Чехія. Також країни Азії: Шрі-Ланка, Малайзія, Індонезія. Вони розташовані на великій відстані від України, але ми зараз із ними співпрацюємо й плануємо в першому кварталі 2025 року додати їх у нашу сім'ю Prime", – пояснила Павленко.

Наразі в програмі Prime – 73 країни світу. Послугу обирають близько 60% клієнтів-експортерів "Укрпошти".

Окрім того, Павленко анонсувала функцію оформлення міжнародних відправлень, зокрема в рамках пакета Prime, у мобільному застосунку, який найближчим часом представить "Укрпошта".

Як повідомлялося, "Укрпошта" цього року збільшила кількість міжнародних відправлень на 41% порівняно з показником минулого року – до 36 млн відправлень в експортному та імпортному напрямі.

Також стало відомо, що "Укрпошта" скоротила терміни доставки відправлень з України до США до 14 днів з 20 днів, які необхідні були раніше.