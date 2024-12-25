Румунія з початку наступного року закриє 30 пунктів пропуску

Через повноцінний вступ Румунії до Шенгенської зони з початку 2025 року припинять роботу 30 пунктів пропуску на кордонах Румунії з іншими країнами Європейського Союзу.

Про це повідомляє Digi24, передає Європейська правда.

Так, у Міністерстві внутрішніх справ Румунії повідомили, що з 1 січня 2025 року країна закриє 30 наземних пунктів пропуску – на кордонах з Угорщиною та Болгарією, – проте на кордонах ще можуть проводитися вибіркові перевірки документів.

Шенгенська зона – це європейський простір, де скасовано прикордонний контроль на внутрішньому кордоні. Вступ країн сприятиме розвитку подорожей, торгівлі й туризму.

У середині грудня стало відомо, що Румунія та Болгарія приєднаються до Шенгенської зони з 1 січня 2025 року, відтак із початку наступного року на сухопутних кордонах двох країн із країнами Шенгенської угоди скасують прикордонний контроль.

Європейська Комісія офіційно запропонувала Раді ЄС ухвалити рішення, щоб дозволити Болгарії, Румунії та Хорватії повною мірою брати участь у Шенгенській зоні, у середині листопаду 2022 року.

Болгарія та Румунія успішно завершили процес приєднання до Шенгенської угоди у 2011 році. Рада ЄС визнала завершення процесу, але вже понад 11 років не було ухвалено жодного рішення про скасування внутрішніх кордонів.

У грудні 2021 року Рада підтвердила, що Хорватія виконала умови, необхідні для приєднання до Шенгенської зони. Процес оцінювання тривав з 2016 по 2020 рік.