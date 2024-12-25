Фонд гарантування з початку року виплатив бізнесу 582 мільйони за кредиторськими вимогами

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за січень-листопад 2024 року виплатив понад 582 млн грн кредиторам сьомої черги – юридичним особам, які не є пов'язаними з банками особами.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Також понад 81,5 млн грн отримали кредитори четвертої черги – фізичні особи та ФОП понад гарантовану суму.

На задоволення вимог кредиторів дев'ятої черги (фізичних осіб, ФОП, юросіб), які є пов'язаними особами банку, було виплачено 191,6 млн грн.

На виконання вимог Національного банку (п'ята черга) – 20,5 млн грн.

Окрім того, більше ніж 1,1 млрд грн було спрямовано на задоволення вимог третьої черги, що виникли на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам.

Решту коштів було виплачено кредиторам другої та інших черг.

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Загалом за 11 місяців 2024 року сума задоволення вимог кредиторів банків, ліквідацію яких здійснює Фонд, склала майже 2,1 млрд грн.

"Близько 600 млн грн із суми задоволених цьогоріч Фондом вимог – це кошти, відшкодовані бізнесу, що вкрай важливо для подальшого функціонування як окремих суб'єктів господарювання, так і української економіки загалом", – зазначила директорка департаменту ліквідації банків Фонду Тетяна Старцева.

За час діяльності Фонду станом на 1 грудня 2024 року банки у ліквідації задовольнили вимоги кредиторів на 70,8 млрд грн.

Задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом, відбувається в результаті продажу та управління активами цих банків. Зокрема, від погашення кредитів, від доходів за цінними паперами, від оренди майна та з інших джерел.

Як повідомлялося, на початку грудня голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва заявила, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та уповноважені ним особи реалізували активи неплатоспроможних і ліквідованих банків за суттєво нижчою ціною, порівняно з їх балансовою та навіть з їх оціночною вартістю. Через це вкладники та інші кредитори банків недоотримали десятки мільярдів гривень.

Нагадаємо, у 2023 році Фонд гарантування вкладів виплатив фізичним осібам-вкладникам банків у стані ліквідації майже 3,1 млрд грн. Від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104,6 млрд грн.